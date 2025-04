Galaxy Watch 8 : nouveautés, version Classic, fenêtre de sortie… tout ce qu’on sait sur les futures montres de Samsung

Cette année, Samsung devrait lancer sa nouvelle gamme de montres connectées avec deux versions au programme, une Galaxy Watch 8 standard et une Galaxy Watch 8 Classic. On fait le point sur les rumeurs.

La Samsung Galaxy Watch 7 pour illustration // Source : Robin Wycke – Frandroid

C’est désormais une habitude depuis plusieurs années. Arrivé au début de l’été, Samsung en profite pour renouveler sa gamme de montres connectées. Après les Galaxy Watch 6 il y a deux ans et les Galaxy Watch 7 de 2024, la marque coréenne devrait donc lancer prochainement sa gamme de montres de 2025.

Avant même la présentation officielle, on fait le point sur les attentes autour de ces nouvelles Galaxy Watch 8, aussi bien sur les rumeurs que sur les nouveautés les plus attendues.

Le retour de la version « Classic »

Depuis quelques années, Samsung a pris ses habitudes pour le lancement de ses montres connectées. Les années paires, la marque coréenne lance une montre standard accompagnée d’une version plus originale — Galaxy Watch 5 Pro ou Galaxy Watch Ultra. Les années impaires sont quant à elles celles des modèles « Classic » à lunette rotative — Galaxy Watch 4 Classic ou Galaxy Watch 6 Classic.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic // Source : Brice Zerouk – Frandroid

En 2025, Samsung devrait donc proposer deux modèles de Galaxy Watch 8 : une Galaxy Watch 8 standard, dans la continuité des précédentes Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 7, et une Galaxy Watch 8 Classic, dotée d’une lunette rotative pour faire défiler les menus.

En effet, dès le mois de décembre 2024, la base de données de la GSMA, le consortium en charge de l’industrie mobile, mentionnait une future « Galaxy Watch8 Classic » sous le numéro de modèle SM-L505U.

En revanche, si Samsung lance une nouvelle Galaxy Watch 8 avec lunette rotative cette année, cela signifiera probablement que la marque coréenne fera l’impasse sur un modèle « Ultra ». Il faudra donc certainement patienter jusqu’en 2026 avant de découvrir une Galaxy Watch Ultra 2, ou tout autre appareil prenant la relève.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic pour illustration // Source : Frandroid

Pour rappel, la lunette rotative des Galaxy Watch « Classic » a un rôle similaire à celui de la couronne sur les Apple Watch ou les Pixel Watch. Elle va notamment permettre de naviguer d’un écran à l’autre dans l’interface, ou de faire défiler les menus au sein des applications, sans avoir à toucher l’écran.

De nouvelles mesures de santé

Qui dit nouvelles montres connectées dit logiquement nouvelles fonctionnalités liées au sport et à la santé. Et dans ce domaine, on pourrait être servi.

Il faut dire que les Galaxy Watch sont déjà particulièrement armées dans le domaine du suivi de santé. Elles permettent notamment de mesurer la fréquence cardiaque, les mouvements, le taux d’oxygène sanguin ou les déplacements avec le GPS. Les montres embarquent également un capteur de température cutanée, ainsi qu’un tensiomètre et un électrocardiogramme — à condition de les utiliser de pair avec un smartphone Samsung.

Le capteur BioActive de la Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Reste que la marque coréenne n’est pas avare en innovations technologiques. En janvier dernier, lors de la présentation des Galaxy S25, Samsung avait présenté quelques nouveautés à venir pour son application Samsung Health. Parmi elles, de nouveaux indices de charge cardiovasculaire, proche la charge cardiaque de Fitbit ou la charge d’entraînement d’Apple.

Samsung a aussi dévoilé un nouvel « indice antioxydant » censé analyser le taux de bêta-carotène dans l’organisme. Si le constructeur n’a pas donné davantage de précision sur son fonctionnement, une capture d’écran suggérait qu’il faudrait appuyer quelques secondes sur un capteur dédié. Ce capteur pourrait donc arriver sur la Galaxy Watch 8.

Le nouvel indice antioxydant de Samsung // Source : Samsung

Surtout, Samsung a confirmé en début d’année travailler à l’analyse non intrusive du taux de sucre dans le sang, une mesure qui pourrait concerner en premier lieu les personnes diabétiques. L’idée serait ainsi de pouvoir se passer de capteur avec aiguille pour une solution optique, à l’aide de diodes. Cependant, même si ce développement est désormais officialisé par Samsung, rien n’indique que la fonctionnalité sera prête pour les Galaxy Watch 8 de cette année.

Des caractéristiques encore inconnues

Pour l’heure, on ignore encore en quoi les nouvelles Galaxy Watch 8 se distingueront des précédentes montres de Samsung.

Parmi les éléments logiques, on peut cependant imaginer que le constructeur intégrera un nouveau processeur fait maison, après les puces Exynos W1000 des Galaxy Watch 7 et Watch Ultra et Exynos W930 des Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic.

L’Exynos W1000 // Source : Samsung

Samsung pourrait également améliorer sa formule au niveau de l’affichage, que ce soit avec des écrans plus grands ou avec une luminosité plus importante. Rappelons que la Galaxy Watch 7 atteignait 2000 cd/m², contre 3000 cd/m² pour la Galaxy Watch Ultra.

La batterie aussi pourrait être améliorée, avec une plus grande capacité pour la Galaxy Watch 8. On sait en effet que Samsung travaille fortement dans le domaine des batteries solides. Cependant, la firme n’intégrerait pas cette technologie à ses montres avant 2027 selon le journal économique Money Today. D’après de récentes certifications, le gain de batterie serait marginal sur la Galaxy Watch 8, passant de 425 à 435 mAh, soit une augmentation de seulement 2,35 %.

Une montre déjà certifiée

Si les rumeurs s’accélèrent autour des prochaines Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic, c’est surtout en raison de leur certification par différents organismes dans le monde.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Comme on l’a vu, Samsung a déjà fait certifier plusieurs montres en Corée du Sud, identifiées par les numéros de modèle SM-L330, pour la Galaxy Watch 8 Bluetooth, et SM-L505, pour la Galaxy Watch 8 Classic 4G.

Dans la foulée, le leaker Theordysm a indiqué avoir détecté plusieurs numéros de modèle :

SM-L320 et SM-L330 : Samsung Galaxy Watch 8 Bluetooth

SM-L325 et SM-L335 : Samsung Galaxy Watch 8 4G

SM-L500 : Samsung Galaxy Watch 8 Classic Bluetooth

SM-L505 : Samsung Galaxy Watch 8 Classic 4G

Ces informations suggèrent cependant que seule la version standard, sans lunette rotative, pourrait être déclinée en deux tailles. La Galaxy Watch 8 Classic pourrait en effet n’être proposée qu’en un seul format.

Bien évidemment, ces informations restent encore à prendre avec des pincettes et on en saura davantage à l’approche de la conférence de Samsung.

Un lancement attendu cet été

Pour l’heure, Samsung n’a pas communiqué de date pour la présentation de ses prochaines Galaxy Watch 8. Cependant, la marque coréenne a désormais pris ses habitudes dans le courant de l’été.

Ces dernières années, c’était à l’occasion du lancement de sa gamme Galaxy Z que Samsung a levé le voile sur ses montres Galaxy Watch. Sauf énorme surprise, ce devrait donc être le cas également cette année pour les Galaxy Watch 8. On s’attend donc à un lancement dans le courant de l’été, sans doute au mois de juillet. Pour rappel, voici les dates des précédentes présentations de Galaxy Watch :

Samsung Galaxy Watch 4 : 11 août 2021

Samsung Galaxy Watch 5 : 10 août 2022

Samsung Galaxy Watch 6 : 26 juillet 2023

Samsung Galaxy Watch 7 : 10 juillet 2024

Samsung ayant pris l’habitude de tenir sa conférence Galaxy Unpacked de plus en plus tôt dans l’année, on peut donc s’attendre à une présentation dans la première quinzaine de juillet.

Pour le prix, Samsung devrait conserver une politique tarifaire proche des dernières montres, avec des modèles proposés au lancement entre 319 et 399 euros en fonction de la connectivité et du format.