Test de la Polar Grit X2 : une montre de sport résistante, compacte et élégante

Après ses Vantage M3, Vantage V3 et Grit X2 Pro, Polar continue de multiplier les références de montres de sport pour tous les formats et tous les usages. Pour cet été, la firme finlandaise a lancé un nouveau modèle, la Polar Grit X2.

Ce modèle vient se positionner entre la montre outdoor massive Grit X2 Pro et le modèle de running Vantage M3 en reprenant la résistance de la première et le format compact de la seconde.

Mais est-ce suffisant pour séduire face aux montres concurrentes ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de la Polar Grit X2.

Polar Grit X2 Fiche technique

Modèle Polar Grit X2 Dimensions 44,7 mm x 44,7 mm x 12,5 mm Technologie Li-Po Définition de l’écran 416 x 416 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 32 Go Poids 62 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection MIL-STD-810H, WR50 Fiche produit

Polar Grit X2 Une montre compacte, mais résistante

Jusqu’à présent, Polar proposait une gamme particulièrement bien segmentée. La marque affichait ainsi trois modèles phare pour la course à pied, le multisport et les activités outdoor :

Polar Vantage M3 : 44,7 mm de diamètre, boîtier en plastique, écran Gorilla Glass ;

Polar Vantage V3 : 47,3 mm de diamètre, boîtier en aluminium, écran Gorilla Glass ;

Polar Grit X2 Pro : 48,6 mm de diamètre, boîtier en acier, écran verre saphir.

Concrètement, on avait donc le choix entre une Polar Vantage M3 compacte et légère, mais mal protégée, une Vantage V3 intermédiaire et une Polar Grit X2 Pro plus solide, mais bien plus massive.

La Polar Grit X2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est pour proposer un modèle alternatif que Polar a donc lancé sa Grit X2. On a ici affaire à une montre de sport qui reprend le format de 44,7 x 44,7 x 12,5 mm de la Vantage M3, petit format donc, mais avec une protection d’écran en verre saphir pour une meilleure résistance. Pour ne pas rendre la montre trop lourde, Polar a par ailleurs opté pour une lunette en acier inoxydable autour de l’écran, mais un boîtier conçu quant à lui en plastique. De quoi limiter le poids de la Polar Grit X2 à 62 grammes avec bracelet et 39 grammes sans.

Du côté du bracelet justement, la Polar Grit X2 utilise un système standard de bracelets à fixation à l’aide d’une pompe à relâchement rapide. Il sera donc compatible avec tous les bracelets standards de 22 mm de large. La Grit X2 est par ailleurs fournie d’office avec un bracelet en silicone légèrement texturé.

Le bracelet amovible de la Polar Grit X2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Concernant l’ergonomie, la Grit X2 reprend la même interface que les autres montres Polar avec trois boutons positionnés à droite du boîtier et deux à gauche. La lunette est plutôt réussie et, sans donner l’aspect d’une montre haut de gamme comme la Grit X2 Pro, le nouveau modèle parvient à faire illusion à condition de ne pas trop s’attarder sur le boîtier en plastique.

On notera en revanche les larges bordures noires positionnées entre l’écran et la lunette, tout autour de l’affichage. Dommage.

Dernier point, la montre est annoncée comme pouvant fonctionner à des températures allant de -20 à 50°C et jusqu’à 50 mètres de profondeur sous l’eau grâce aux normes WR50 et MIL-STD-810H.

La Polar Grit X2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans l’ensemble, on a affaire ici à une montre qui parvient à allier format relativement compact, résistance outdoor et design plutôt soigné. C’est une bonne approche surtout que, comme on le verra plus tard, le design est l’une des rares différences que l’on va trouver avec les modèles Polar plus hauts en gamme, comme la Vantage V3 ou la Grit X2 Pro.

Polar Grit X2 Un écran de bonne qualité

Pour l’écran de sa Grit X2, Polar a en fait repris la même dalle Amoled que sur la précédente Vantage M3.

On a donc affaire ici à un écran circulaire de 1,28 pouce de diamètre pour une densité de 416 x 416 pixels. De quoi permettre une densité de 325 pixels par pouce (ppp), très proche des 326 ppp des écrans « retina » des Apple Watch et qui va donc permettre de consulter sa montre sans déceler individuellement chaque pixel à l’oeil nu.

La Polar Grit X2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La montre embarque par ailleurs un capteur de luminosité pour ajuster automatiquement l’éclairage de l’écran selon l’ambiance lumineuse de là où vous vous trouvez. On n’arrive certes pas au niveau de luminosité d’une Galaxy Watch Ultra ou d’une Apple Watch Ultra, mais la Polar Grit X2 propose un affichage suffisamment fort pour consulter les données d’entraînement en plein soleil.

L’écran de la Polar Grit X2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Par ailleurs, la montre de Polar propose aussi un mode d’affichage always-on, pratique par exemple si vous souhaitez conserver l’affichage de l’horloge à tout moment à votre poignet, même lorsque vous ne consultez pas la montre.

L’affichage always-on de la Polar Grit X2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Bon point, l’affichage always-on et la fonction qui va allumer l’écran en levant le poignet peuvent toutes deux être désactivées automatiquement à heure fixe — par exemple de 22 h à 8 h — grâce au « mode sommeil » programmable.

Enfin, du côté des cadrans, Polar propose plusieurs configurations personnalisables avec un certain nombre de complication, le choix entre une heure analogique ou numérique et des couleurs d’accentuation. Néanmoins, on est loin des trè nombreux cadrans originaux proposés par certaines marques de montres connectées et c’est ici la sobriété qui prime.

Polar Grit X2 Une interface toujours aussi austère

La Polar Grit X2 reprend exactement les mêmes caractéristiques que les précédentes montres du constructeur, à savoir un processeur 275 MHz, 37 Mo de mémoire vive et 32 Go de stockage pour la cartographie. Pour connecter la montre au smartphone, il faudra nécessairement passer par l’application Polar Flow disponible sur Android comme sur iPhone.

Polar Flow Télécharger gratuitement

Il en va de même du côté de l’interface et des différents contrôles, que ce soit au tactile ou à l’aide des cinq boutons de part et d’autre de la montre :

Bouton supérieur gauche : allumer / éteindre l’écran

Bouton inférieur gauche : applications / retour en arrière

Bouton supérieur droit : faire défiler vers la droite / le haut

Bouton milieu droit : valider

Bouton inférieur droit : faire défiler vers la gauche / le bas

Glissement vers le haut : accès aux notifications

Glissement vers le bas : paramètres rapides

Glissement vers la gauche/droite : accès aux widgets

Comme on a pu l’indiquer sur les tests des autres montres de Polar, l’interface utilisateur a le mérite d’être fonctionnelle à défaut d’être moderne ou séduisante.

Les paramètres rapides sur la Polar Grit X2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Malheureusement, les différents écrans sont encore très mal adaptés aux possibilités offertes par l’écran Amoled de la montre et les menus manquent de couleurs, de dégradés ou d’animation. L’austérité de mise dans l’interface de la montre se ressent par ailleurs également dans l’application mobile qui mériterait un bon coup de polish.

Bon point en revanche, les données sont synchronisées en ligne et peuvent être retrouvées sur grand écran, grâce à la version Web de Polar Flow.

Les widgets sur la Polar Grit X2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Du côté des applications, rappelons que les montres Polar se destinent avant au suivi sportif. On a bien une boussole, de la cartographie ou les heures de coucher et de lever de soleil, mais l’essentiel des applications sont conçues pour la santé, l’entraînement ou la récupération. En outre, il n’est pas possible d’installer d’applications tierces, de passer des appels ou de payer sans contact. On se consolera avec la possibilité de consulter les notifications reçues, qui peuvent être transférées du smartphone vers la montre.

Polar Grit X2 Une montre au suivi sportif efficace

La Polar Grit X2 reprend le même arsenal de capteurs de sport et de santé que les autres modèles de la gamme.

La Polar Grit X2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On a donc droit ici à un capteur cardio optique, un oxymètre de pouls, un électrocardiogramme, des capteurs de mouvement, une puce GPS et un altimètre barométrique.

La précision du GPS de la Polar Grit X2

Pour le suivi de géolocalisation, la Polar Grit X2 embarque une puce multi-GNSS double fréquence (L1+L5) qui fonctionne aussi bien avec les constellations GPS et Galileo qu’avec Glonass, BeiDou et QZSS.

Pour évaluer la précision GPS de la montre, je l’ai portée à plusieurs reprises lors de sorties en course à pied dans des environnements différents (ville, piste et parc dégagé). J’ai ensuite comparé les distances et tracés mesurés avec ceux d’une montre outdoor haut de gamme, la Garmin Fenix 8.

Courses Référence Polar Grit X2 Ecart Course 1 (piste) 9,015 km 8,918 km -1,08 % Course 2 (parc) 15,180 km 15,138 km -0,28 % Course 3 (parc) 10,208 km 10,246 km +0,37 % Course 4 (ville) 11,081 km 10,832 km -2,25 % Total 45,484 km 45,134 km -0,77 %

Dans l’ensemble, on a ici des mesures assez proches dans l’ensemble, avec un écart moyen inférieur à 1 %. En ville en revanche, la montre de Polar affiche une plus grande différence, de l’ordre de 2,77 %, avec celle de Garmin. Néanmoins, en consultant les deux tracés, on remarque que les deux montres ont chacune leurs défauts. Si la Polar a tendance à mieux respecter le positionnement global (sur un trottoir ou un autre), elle a parfois tendance à dériver avec de petits slaloms qui n’étaient pas présents dans la séance.

Suivi GPS de la Polar Grit X2 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Polar Grit X2 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Polar Grit X2 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

De fait, la Polar Grit X2 propose ici un bon suivi de géolocalisation, suffisamment précis en tout cas pour un usage sportif sans trop d’écart avec la distance réellement parcourue.

La Polar Grit X2 intègre une cartographie // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Notons par ailleurs que la montre de Polar intègre une véritable cartographie en local pour mieux se repérer en extérieur, notamment en trail, avec un aperçu des rues, routes et sentiers à proximité.

La précision de la fréquence cardiaque de la Polar Grit X2

Du côté de la fréquence cardiaque, la Polar Grit X2 embarque le même capteur cardio optique Elixir Gen 4 que les autres montres de la marque.

Le capteur cardio de la Polar Grit X2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour vérifier la fiabilité des mesures de fréquence cardiaque, j’ai porté la montre à plusieurs reprises lors d’entraînements variés en course à pied : à intensité constante, en sortie longue avec des intervalles de cinq minutes et en fractionné avec des intervalles intenses d’une minute.

J’ai ensuite comparé les données à celles d’une ceinture cardio optique de référence, la Polar H10+.

Mesure de référence Polar Grit X2 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 156 bpm 156 bpm -0,16 % -0,02 % FC max 166 bpm 166 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Polar Grit X2 // Source : Frandroid

Mesure de référence Polar Grit X2 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 162 bpm 162 bpm -0,08 % -0,10 % FC max 185 bpm 186 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Polar Grit X2 // Source : Frandroid

Mesure de référence Polar Grit X2 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 163 bpm 163 bpm -0,02 % +0,09 % FC max 189 bpm 188 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Polar Grit X2 // Source : Frandroid

Dans l’ensemble, la montre de Polar réussit un quasi-sans-faute. La première séance, à intensité constante, a été très efficacement suivie par la montre de sport, avec un écart particulièrement faible. Pour la deuxième séance, au seuil, on note cependant deux petits raté, sur le quatrième puis le cinquième intervalle. Enfin, pour la dernière séance, à VMA, c’est la quatrième fraction qui a causé quelques soucis.

Reste que, dans l’ensemble, la Polar Grit X2 propose un suivi cardio particulièrement efficace même si, comme toujours, cela dépendra en grande partie du sport suivi, de la taille de votre poignet, d’à quel point le bracelet est serré ou même de la température extérieure.

Les fonctions de sport et santé de la Polar Grit X2

Depuis quelque temps, Polar a fait le choix de proposer des fonctions identiques sur toutes ses montres de sport, qui ne se distinguent plus que par leur format, leur design ou leur autonomie.

Logiquement, la Polar Grit X2 reprend donc exactement les mêmes fonctions de suivi sportif que les Grit X2 Pro, Vantage M3 et Vantage V3. C’est le cas notamment de la cartographie proposée en local directement sur la montre, mais également de la boussole, de la mesure de SpO2, de l’accéléromètre, de l’altimètre barométrique ou du gyroscope.

Les exercices de respiration sur la Polar Grit X2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La Polar Grit X2, comme les autres modèles, profite aussi d’un électrocardiogramme qui peut être utilisé le matin pour mesurer sa VFC de manière fiable et non pas uniquement en se basant sur le capteur cardio optique. On va aussi retrouver les différents tests d’effort, le suivi du sommeil ou l’évaluation du stress tout au long de la journée.

Enfin, comme toutes ses cousines, la Polar Grit X2 peut exporter les données d’entraînement vers Strava, Komoot, Adidas Running ou Training Peaks.

Polar Grit X2 Une autonomie de moins d’une semaine

La Polar Grit X2 embarque la même capacité de batterie que la précédente Vantage M3, à savoir 310 mAh. Fort logiquement, Polar annonce donc une autonomie identique pouvant aller jusqu’à 7 jours en mode montre connectée, 30 heures d’entraînement avec suivi GPS le plus précis ou 90 heures en mode économie d’énergie.

La Polar Grit X2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour évaluer l’autonomie de la Polar Grit X2, j’ai activé la plupart des paramètres, à savoir écran always-on la journée, suivi en continu de la fréquence cardiaque, mode sommeil la nuit et suivi de la récupération nocturne Nightly Recharge. Avec tous ces paramètres, j’ai pu utiliser la montre pendant 4 jours et 2 heures avant que la Grit X2 ne passe sous les 5 % de batterie. Pour rappel, sous ce cap plancher, la montre se contente de fonctions basiques, comme l’affichage de l’heure, sans aucune fonction de suivi de sport ou de santé.

Durant cette période, j’ai utilisé la montre à trois reprises pour des sessions de course à pied en extérieur, soit un total de 3 heures et 32 minutes de suivi GPS.

La Polar Grit X2 en charge // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour la recharge, Polar fournit un câble USB-C avec un embout en magnétique propriétaire. Comptez plus de deux heures pour une charge complète de 5 à 100 %.

Polar Grit X2 Appel et communication

La Polar Grit X2 adopte une approche plutôt minimaliste du côté de la connectivité. Si la montre est compatible avec le Bluetooth 5.1 pour la connexion au smartphone — et le Bluetooth LE pour connecter des capteurs tiers — elle ne prend cependant pas en compte l’ANT ou la 4G.

La Polar Grit X2 ne peut par ailleurs pas servir à passer des appels téléphoniques en l’absence de micro ou de haut-parleur. Elle propose cependant, comme on l’a vu, une puce multi-GNSS double fréquence compatible GPS, Glonass, Galileo, BeiDou et QZSS.

Enfin, la montre n’intègre pas non plus de puce NFC pour le paiement sans contact, contrairement aux modèles Garmin.

La Polar Grit X2 est disponible en France depuis le 4 juin 2025. Elle est déclinée en deux coloris, noir ou marron, et affichée au prix de 479,90 euros.

À titre de comparaison, la Polar Vantage M3 est quant à elle affichée à 399,99 euros, tandis que la Polar Grit X2 Pro est proposée à 749,99 euros. Chez Garmin, on peut citer la Forerunner 970, qui s’en rapproche avec son verre saphir et sa cartographie, lancée quant à elle à 749,99 euros.