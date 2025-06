Ce laptop doté d’un écran 2,5K à 120 Hz et d’un Ultra 7 est la superbe affaire chez Dell aujourd’hui

Envie d’un PC portable efficace et performant sans débourser plus de 1 000 euros ? Il y a de belles affaires sur le site Dell en ce moment. Par exemple, son Inspiron 16 Plus (7640) équipé d’un Ultra 7 passe de 1 049 euros à 799 euros.

Dell Inspiron 16 Plus 7640

En plus de sa gamme XPS, Dell commercialise les PC portables Inspiron. Des modèles qui sont dédiés à la productivité et ne sont pas hors de prix, et heureusement. Par exemple, le Dell Inspiron 16 Plus (7640) équipé d’une dalle de 16 pouces à 120 Hz, d’un processeur Ultra 7 et d’un SSD de 1 To ne dépasse pas les 800 euros grâce à cette offre.

Les points forts du Dell Inspiron 16 Plus (7640)

Un écran 2,5 K de 16 pouces à 120 Hz

Une configuration solide : Ultra 7 155H, 16 Go RAM, 1 To SSD

Une autonomie musclée et compatible avec la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 1 049,01 euros, le PC portable Dell Inspiron 16 Plus (7640) se trouve en ce moment remisé à 799,01 euros sur le site officiel.

Un grand écran fluide et idéal pour la productivité

Si son design ne sort pas du lot, le Dell Inspiron 16 Plus (7640) mise sur un design discret et bien fini, avec un revêtement mat coloris gris graphite. Avec sa diagonale de 16 pouces, il ne fait pas partie des laptops les plus légers, mais son poids inférieur à 2 kg le rend parfaitement adapté pour les utilisateurs nomades. Son châssis accueille une bonne connectique : deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un Thunderbolt 4, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise jack audio.

Ce laptop propose une bonne expérience visuelle grâce sa grande dalle IPS de 16 pouces 2,5K (2 560 x 1 600 pixels), dont le format 16:10 permet d’afficher plus de contenus. Cette surface d’affichage bien conséquente permet de travailler plus efficacement. Cerise sur le gâteau, l’écran est rafraîchi à 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité.Â

Une fiche technique bien fournie

Les composants qu’il embarque font de lui un bon compagnon : il est animé par un Intel Core Ultra 7 155H (16 cœurs, jusqu’à 4,8 GHz) couplé à 16 Go de mémoire vive. Cette combinaison vous offre une utilisation fluide et sans ralentissements pour des tâches basiques, et peut gérer le multitâche ainsi que le lancement de logiciels plus complexes. Le tout est épaulé par un SSD NVMe de 1 To, qui promet des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine et de ses applications.

Pour faire tenir la machine, Dell intègre une batterie de 90 Wh pouvant assurer jusqu’à 16 heures d’autonomie selon l’utilisation. De quoi permettre d’utiliser le PC durant toute une journée de travail loin d’une prise. Le fabricant ajoute aussi une charge rapide : la batterie se remplit à 80 % en 1 heure.

