L’ordinateur portable est le compagnon inséparable de l’étudiant moderne. Que ce soit pour prendre des notes en cours ou suivre des cours en visio, un laptop est indispensable pour accompagner des études supérieures. Nous avons choisi les meilleurs PC portables pour étudiants disponibles.

Notre top 3 des meilleurs PC portables pour étudiants

En 2025, disposer d’un ordinateur portable fiable est indispensable pour les études : prise de notes, devoirs, recherches et visioconférences font partie du quotidien d’un étudiant. Le choix d’un modèle adapté doit équilibrer performances, autonomie, légèreté et budget modéré. Pour simplifier, vous avez le choix entre deux philosophies ; soit vous investissez un peu plus d’argent maintenant dans un ordinateur de qualité, qui vous accompagnera tout au long de votre parcours, soit vous économisez au maximum en optant pour un PC d’entrée de gamme à moins de 500 euros, qui sera sans doute moins durable.

Ce guide vous propose des produits adaptés pour ces deux voies, le tout sous macOS, Windows ou encore ChromeOS. C’est parti !

La sélection des PC portables pour étudiants : les prix

Les accessoires à ne pas oublier

Pour accompagner votre ordinateur, pensez aussi à vous procurer un sac à dos pour PC. Jetez en outre un œil à la sélection des meilleurs hubs USB-C en cas de besoin. Pour des conseils sur les souris bureautiques, c’est par ici. Si votre budget est plus large, vous serez peut-être intéressés par notre guide d’achat des meilleurs PC portables.

Apple MacBook Air 13 M2 2022 La référence du PC pour étudiant

Impossible de ne pas évoquer le MacBook Air M2, qui est sans doute l’ultraportable le plus connu. La deuxième édition de l’ordinateur phare d’Apple avec un processeur ARM est, en effet, un incontournable. De nouveaux modèles sont sortis depuis, mais seul le modèle M2 de 2022 est sous la barre des 1000 euros tant qu’ils sont encore en stock.

La puce M2 made in Apple, couplée à 8 Go de mémoire vive, est très efficace et sera largement suffisante pour 95 % des étudiants — à moins que vous ne fassiez des études dans le domaine de la vidéo ou de la photo. L’autonomie d’une bonne dizaine d’heures est exemplaire.

Le châssis du MacBook Air présente des finitions haut de gamme, un bon combo clavier et trackpad au poil, ainsi qu’un écran de qualité. Côté portabilité, il est parfait, avec 1,24 kg sur la balance. Seul vrai reproche qu’on peut lui faire : une connectique limitée qui rend quasi obligatoire l’utilisation d’un hub USB-C.

Vous retrouverez plus de détails dans notre test du MacBook Air M2.

Vous vous dites sûrement que le budget est élevé pour des étudiants. Néanmoins, sur le plan du rapport qualité/prix/durabilité, on ne fait pas mieux. Vous investissez certes 800 euros maintenant, mais nous vous garantissons que cette machine tiendra bien plus longtemps que des PC portables sous Windows. À vous de voir si vous êtes en capacité de mettre autant maintenant.

C’est ainsi à nos yeux le meilleur investissement pour un PC portable pour étudiant, si vous voulez penser sur le long terme : c’est d’ailleurs exactement ce qu’avait fait notre journaliste Juliette qui a gardé son MacBook Air d’étudiante pendant 10 ans.

Notez par ailleurs qu’Apple propose une remise « Éducation » pour les étudiants. Si vous voulez un MacBook Air M4 ou bien un MacBook Pro (par exemple parce que vous étudiez dans le graphisme, la vidéo, etc), cela constitue une bonne manière d’économiser. Le pourcentage de réduction varie selon le produit. Pour un MacBook Air, il s’agit de 11 %.

Et bien sûr, si votre budget peut grimper, offrez-vous un modèle plus récent, le M3 ou le M4 qui a pour principale différente d’apporter encore plus de puissance.

En outre, si vous souhaitez opter pour un MacBook Pro, nous vous conseillons de jeter un œil sur l’occasion : en neuf, les prix sont prohibitifs pour s’offrir une puce M3 Pro ou Max.

Asus Zenbook A14 (UX3407) Un ultrabook Oled pas cher

En alternative à Mac, si vous êtes team Windows, on vous conseille sans réserve le dernier modèle de Zenbook A14 d’Asus, un peu moins cher. Il s’agit d’une configuration articulée autour de la puce Snapdragon X (X126100).

Le châssis est maitrisé, avec un poids modéré de 900 grammes, parfait pour le transport. Clavier et pavé tactiles, s’ils ne sont pas les meilleurs du marché, sont tout à fait honnêtes. L’écran Oled de 14 pouces reste une force de ce modèle, même s’il faudra faire quelques concessions, notamment l’absence de traitement anti-reflets. Mais les contrastes infinis sont là, de même qu’une bonne calibration.

La puce Snapdragon, couplée à 16 Go de RAM, s’en sort sur tous les sujets bureautiques et loisirs sans le moindre souci. Le point le plus impressionnant est sans aucun doute l’autonomie : 20 heures d’usage en bureautique, ce qui le rend ultra pratique en déplacement.

À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux côté Windows : il s’agit d’un super rapport qualité/prix et d’une belle valeur sûre. On vous dit tout le bien qu’on en pense dans notre test de la version Snapdragon du Zenbook A14 OLED.

Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8

Les étudiants peuvent cependant avoir bien moins de budget à allouer à leur ordinateur, tout le monde n’ayant pas la possibilité ou l’envie de mettre 800 à 1000 euros dans un ordinateur.

Dans ce cas-là, on recommandera d’investir dans des marques comme Lenovo (ou Asus, avec sa gamme Vivobook), en privilégiant des CPU AMD. En ce sens, l’IdeaPad Slim 3 est une bonne option à moins de 500 euros.

Son format très compact (32,4 × 21,4 ×1,8 cm) et son poids modéré de 1,4 kg permettent de le glisser aisément dans le sac pour une journée de cours.

À l’intérieur : un processeur AMD Ryzen 5 7520U (jusqu’à 4,3 GHz) se basant certes sur une architecture un peu ancienne, mais qui a fait ses preuves. Pour de la bureautique, de la navigation et du multimédia, c’est largement suffisant. Reste qu’il faudra par contre compte sur 7-8h d’autonomie maximum, ce qui n’est plus exceptionnel en 2025, mais peut être suffisant pour beaucoup de personnes. En outre, on peut compter sur 16 Go de RAM et un gros SSD de 512 Go. Windows 11 est pré-installé.

Enfin, la connectique est large et moderne (deux USB-A 3.2, un USB-C 3.2, le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, une prise HDMI, et même un lecteur de cartes SD), et garantit une bonne polyvalence. On trouve une webcam Full HD avec cache de confidentialité pour les visios.

En bref, une bonne option pour petit budget.

ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402) Un solide Chromebook

Toujours pour les plus petits budgets, vous pouvez opter pour un Chromebook, ces ordinateurs qui ne tournent pas sous Windows mais sous ChromeOS. Si vous ne faites que de la bureautique et de la navigation, c’est l’idéal. La machine sera rapide et profitera d’une bonne autonomie.

En la matière, Acer et Asus sont les deux constructeurs qui tiennent la dragée haute. On vous conseille ici le Chromebook Asus Plus CX3402 mais vous pouvez aussi considérer le Acer Chromebook Plus 515.

Pour en revenir au Asus Plus CX3402, nous avions testé sa version de 2024. En 2025, le modèle est similaire, seule la puce a été mise à jour, passant de la Intel i3-1215 à la i3-1315 pour sa configuration la moins chère.

La machine dispose en outre d’une dalle tactile de 14 pouces en Full HD avec un bon revêtement mat anti-reflets, de 8 Go de RAM et 256 de SSD. L’expérience proposée est particulièrement rapide, notamment grâce à l’intégration d’outils IA comme Gemini. Comptez jusqu’à 9-10h d’autonomie, avec une recharge via USB-C.

Vous pouvez lire notre test du CX3402 pour plus de détails.

Altyk L16F-I3P16-N05 Le PC français 16 pouces

9 /10 Fiche produit Voir le test Design soigné et châssis aluminium solide

Design soigné et châssis aluminium solide Écran bien calibré pour la bureautique

Écran bien calibré pour la bureautique Expérience logicielle sans bloatware Qualité sonore très limitée

Pour celles et ceux qui recherchent un PC grand format simple, sobre et fiable, Altyk offre une option intéressante. Après test de la version 16 pouces de son PC portable, nous sommes en mesure de le recommander à tout un chacun avec un budget limité, notamment les étudiants.

L’Altyk L16F est conçu et suivi en France, même si sa fabrication est chinoise comme la plupart des ordinateurs concurrents. Distribué par LDLC, cela sera très pratique en cas de besoin de réparation.

Son châssis en aluminium arbore une allure sobre et solide, avec une épaisseur contenue et un poids maîtrisé pour un modèle 16 pouces facilement transportable.

Sa connectique est abondante et variée, même si l’on regrette la présence de ports USB 2.0 qui n’ont plus vraiment leur place en 2025. L’écran IPS de 16 pouces est bien calibré et agréable en bureautique grâce à une couverture sRGB complète, mais attention, sa luminosité reste trop faible pour une utilisation extérieure. Côté logiciel, on adore : l’expérience est pure grâce à l’absence totale de bloatware, délivrant un Windows 11 propre, ce qui est suffisamment rare pour être souligné.

La performance sur la bureautique est au rendez-vous grâce au Core i3-1220P couplé à 16 Go de RAM, mais la partie graphique (Intel UHD) limite toute utilisation multimédia avancée. L

Enfin, sur l’autonomie, cette dernière oscille entre 6 et 7 heures, se montre correcte sans être exceptionnelle, dans la lignée des portables bureautiques traditionnels.

L’autre solution : un iPad et un clavier

Nombreux sont les étudiants à être adeptes d’une alternative : une tablette couplée à un clavier. En l’occurrence, nous vous recommandons de jeter votre dévolu sur un iPad, la tablette d’Apple qu’on ne présente plus et donc l’OS est le plus abouti dans l’univers tablette.

Selon votre budget, vous pouvez opter pour le récent iPad 11 avec sa puce A16 (autour de 400 euros), ou bien un iPad 10 de 2022 (300-350 euros).

Pour aller avec cet iPad, le mieux est d’investir dans un clavier, qui fait aussi folio, c’est-à-dire housse de protection. Nous vous recommandons le Combo Touch de Logitech qui a le bon goût d’avoir un clavier rétroéclairé avec rangée complète de touches de raccourcis iPad OS, ainsi qu’un trackpad.

Cette combinaison iPad + clavier pourra s’avérer très polyvalente et a l’avantage d’offrir une portabilité imbattable. Assurez-vous cependant qu’un écran de 11 pouces est suffisant pour votre utilisation.

En tout, vous en aurez pour 553 euros avec l’iPad 11, et moins avec un iPad 10, surtout en occasion, ce qui se trouve facilement. Jetez un œil sur Le Bon Coin, vous verrez que les offres sont nombreuses. Attention tout de même à vérifier certaines choses en achetant d’occasion : optez pour une annonce où la boite et la facture d’origine sont présentes.

Quel ordinateur portable choisir pour un étudiant ? Nos conseils

Chromebook, Windows, macOS : quel choix de PC portable pour l’université ?

Alors que certains aimeraient bien continuer l’éternelle guerre Mac VS Windows, nous ne faisons pas partie de ceux-là. Les deux OS sont matures et généralement agréables à utiliser.

macOS a toujours l’avantage du côté de la finition et de la qualité des apps, mais ces dernières sont plus chères et moins nombreuses que sur Windows. Le système de Microsoft a pour grand avantage d’être plus polyvalent et moins verrouillé que son concurrent.

Chrome OS et ses ChromeBooks a aussi fait son petit bonhomme de chemin ces dernières années et est désormais tout à fait utilisable pour la grande majorité des utilisateurs qui n’auront pas besoin de logiciels plus pointus que de la bureautique.

Reste la question de Linux. Le système d’exploitation en open source fonctionne désormais sans bidouillage sur la grande majorité des PC portables. Il est donc aisé d’installer la distribution de votre choix sur votre machine, que ce soit pour remplacer Windows ou l’utiliser un double boot.

Peut-on bénéficier de tarifs étudiants pour son ordinateur portable ?

Certains constructeurs comme Apple ou Dell proposent des offres de réduction pour les étudiants. Ces dernières sont généralement de l’ordre de 10 % et nécessitent une adresse mail étudiante reconnue pour être utilisée.

Si l’on peut souvent trouver plus intéressant avec nos bons plans, ces offres ont pour grand avantage d’être disponibles toute l’année et sont un moyen fiable de faire des économies si vous n’avez pas le temps d’attendre la prochaine promo. N’hésitez pas aussi à vous renseigner auprès de l’administration de votre université ou école pour savoir si des partenariats avec des constructeurs ou éditeurs de logiciels ont été signés.

Attention tout de même : certains établissements peu scrupuleux peuvent insister sur l’achat d’un modèle précis fourni par leurs soins ou un vendeur partenaire. Ces machines sont rarement intéressantes et il sera souvent plus intéressant de faire vos achats vous-même.

Une tablette peut-elle remplacer un ordinateur portable pour étudier ?

Avec des tablettes de plus en plus puissantes et désormais dotées d’accessoires comme des claviers, on peut se poser la question de les utiliser en cours. Elles ont un côté très pratique pour lire des documents et les annoter. Nous vous conseillons notamment d’opter pour un iPad, iPad OS étant vraiment complet et agréable à utiliser. Cependant, si votre budget est plus léger, optez pour une tablette Xiaomi et un petit clavier Bluetooth de Logitech.

Quels accessoires pour votre PC étudiant ?

Pour accompagner votre PC étudiant, vous pourrez avoir besoin d’un hub USB-C, en particulier pour les ultraportables. Un disque dur externe ou une clé USB pour des sauvegardes ou des transferts de gros fichiers sera aussi utile.

Et pour ceux qui vont travailler beaucoup à la maison, un poste de travail adapté est un must. Écrire un mémoire sera beaucoup plus confortable avec un grand écran, un clavier et une souris de qualité.

Comment bien sauvegarder vos données sur un PC étudiant ?

On garde le meilleur pour la fin avec un conseil incontournable : sauvegardez vos données, et ce régulièrement.



Vous ne voulez pas être cette personne qui perd des mois, voire des années de travail en oubliant son sac dans le RER, après un crash du système ou en vous faisant piquer votre sac au resto universitaire. Et qui devra en prime réécrire 50 pages de mémoire en 3 jours.

Utilisez donc au minimum une solution de sauvegarde cloud, quelle qu’elle soit, et rangez tous vos documents scolaires dedans. On vous recommande Dropbox (2 Go gratuits) pour ses capacités de versionnage qui vous permettront de faire demi-tour si vous vous emmêlez les pinceaux. Si vous avez un Macbook, iCloud est tout indiqué.

À cela ajoutez une sauvegarde physique, sous la forme d’un disque dur externe où vous sauvegarderez très régulièrement vos données importantes. Et pas question de l’emmener partout avec vous ou de le prêter aux amis : il devra rester dans un endroit sûr.

On le répète une dernière fois : prenez vos sauvegardes au sérieux, cela ne demande que très peu d’attention et vous évitera bien des ennuis.

Quel est le prix minimum pour un bon PC ?

Nous aurions tendance à vous conseiller d’investir au moins 600 ou 700 euros dans un ordinateur. Le but est d’acquérir une machine ayant un minimum de viabilité dans le temps et qui ne plantera pas au moindre multitâche. Oubliez les processeurs « Celeron » et optez au minimum pour un Intel i3, voire i5, même si nous vous conseillons plus de tabler sur les CPU d’AMD, qui sont généralement moins chers à performances égales. En mettant un peu le prix, autour de 800 euros, vous pourrez trouver un PC portable avec un châssis en aluminium et non plus en plastique, ce qui améliore grandement la durabilité et la solidité, ainsi que la gestion thermique. En tablant sur les 800-1000 euros, vous êtes certain d’avoir une machine solide, durable, et bien plus puissante. Et si vraiment votre budget ne peut excéder les 500 euros, oubliez Windows et partez sur un Chromebook.

