Quels sont les meilleurs PC portables Asus en 2022 ?

Asus est un des plus gros vendeurs d’ordinateurs portables en France. Ce qui veut aussi dire que les références sont nombreuses. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs modèles de PC Asus selon votre utilisation et votre budget.

Le TOP 3 des PC portables Asus en 2022

Tout le monde connait Asus dans l’univers PC. Si la marque taïwanaise ne fait pas partie des plus gros vendeurs mondiaux d’ordinateurs, restant loin derrière Lenovo, HP ou encore Acer, elle n’en reste pas moins importante, surtout en France.

La gamme d’Asus n’est en fait pas si difficile à comprendre. Les Vivobook sont les PC portables classiques, tandis que la série Zenbook est celle des ultraportables. En parallèle, Asus a créé une sous-marque, nommée Republic of Gamers (ROG), qui est axée sur les produits gaming. Les PC portables ROG sont ainsi particulièrement réputés parmi les joueurs.

Alors quel modèle d’ordinateur portable Asus choisir, selon votre budget et vos besoins ? Nous avons trié tout ça pour vous proposer une sélection des meilleurs modèles, le plus souvent testés pas nos soins.

Vous voulez une vision plus globale du marché ? Rendez-vous sur notre guide des meilleurs PC portables. Si votre budget est plus limité, vous trouverez peut-être votre bonheur au sein de notre sélection de PC portables à moins de 1000 euros. Et pour savoir quels sont les meilleurs PC gamers du moment, c’est par ici.

La gamme Asus ROG : les PC portables gaming

Asus ROG Flow X16 2022 (GV601) Le polyvalent

Le Asus ROG Flow X16 (2022) est une bête de course. Il cumule beaucoup de bons points, tout particulièrement pour un PC portable gaming : un design sobre et des finitions soignées, un bel écran tactile utilisable à 360 °, de la puissance à revendre, mais aussi une chauffe maitrisée. Son but : être polyvalent, et pas juste une machine dédiée au jeu.

Et on peut dire qu’il réussit son pari. Il peut ainsi tout à fait être utilisé en bureautique, grâce à un clavier agréable qui offre une bonne distance de course. Le large pavé tactile en verre est très agréable aussi. La charnière permet de faire pivoter l’écran à 360° et donc d’utiliser ce PC portable comme une sorte de tablette, ce qui plaira aux créatifs. Il est d’ailleurs compatible avec les stylets.

Il dispose ainsi d’un bel écran de 16 pouces avec une définition QHD et un rafraîchissement à 165 Hz, le top pour du gaming. Cette dalle est particulièrement belle, avec une calibration des couleurs très réussie. Selon les configurations, il s’équipe d’une AMD Ryzen 7 à 9, et d’une carte graphique allant jusqu’à la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, et, jusqu’à 32 Go de RAM en DDR5. Il peut donc sans souci faire tourner les jeux les plus récents. Le refroidissement est de plus bien géré.

On pourra lui reprocher une autonomie un peu juste, d’environ 6 heures en bureautique. Découvrez notre test complet de cet Asus ROG Flow X16 si vous voulez faire l’investissement.

Asus ROG Zephyrus G15 2021 (GA503) Le gaming ET le design

Zephyrus est la gamme design et discrète d’Asus en matière de PC portable gaming. Le Zephyrus G15 arbore donc un châssis de 15 pouces particulièrement léger et plutôt joli. La construction en alliage de magnésium et aluminium assure cette légèreté, même si on regrettera quelques craquements lors du maniement. On apprécie tout particulièrement le coloris clair, une exception notable dans un monde de PC portable gamer principalement composé de couleurs sombres.

L’écran de 15 pouces adopte une résolution 1440p et un taux de rafraichissement de 165 Hz, ce qui reste totalement suffisant pour du gaming, sans trop impacter la fluidité en jeu. En prime, l’écran est très bien calibré, ce qui ravira les graphistes.

Asus a choisi d’associer ici AMD et Nvidia dans un même ordinateur portable : ainsi, vous trouverez un processeur Ryzen 9 5900HS couplé à une RTX 3080 (ou 3060 selon la configuration choisie). Et c’était une bonne idée, car les puces AMD sont particulièrement efficaces tout en étant économes énergétiquement. Sans surprise, la RTX remplit aussi très bien son rôle. Bien sûr, en jeu, ne vous attendez pas à un PC : il peut même sacrément chauffer (autour de 60 °C), et le bruit des ventilateurs peut être dérangeant si vous jouez longtemps. Mais il s’agit malheureusement d’un problème très commun sur les PC portables gaming. Pour ne rien gâcher, l’autonomie atteint les 7 heures en utilisation bureautique. Finalement, le plus gros défaut de cette machine est l’absence notable de webcam, ce qui peut être un souci si vous comptiez travailler dessus.

Vous retrouverez tous les détails dans notre test complet.

À noter que le Zephyrus a été renouvelé en 2022, mais reste très similaire à la version 2021 que nous avions testée.

ASUS ROG Strix Scar 15 2022 (G533Z) Le top pour le gaming

Autant prévenir en amont : le ROG Strix Scar 15 affiche un look gamer assumé, avec notamment du plastique transparent qui ne plaira pas forcément à tout le monde.

En termes de dimensions, le PC portable pèse ses 2,3 kg bien tassés. En ce qui concerne le clavier, la réactivité de chaque touche est suffisante pour l’usage en jeu. Surtout, Asus offre une multitude d’effets grâce à la présence du logiciel Armoury Crate. Un vaste panel de fonctionnalités est mis en place pour personnaliser celui-ci.

En dehors des considérations esthétiques, l’ordinateur se démarque sur ses composants. Celui-ci cache un tout récent SoC Intel Core i9-12900H et une carte graphique RTX 3070 Ti ou 3080 Ti en fonction de la version choisie. Il s’agit ainsi de l’un des PC portables gaming les plus puissants sur le marché. Vous pourrez ainsi jouer sans problème en QHD à tous les jeux les plus récents. Le mode Turbo est d’ailleurs particulièrement efficace. Bon point supplémentaire, même en mode Performances, le bruit reste contenu. S’il ne brille pas spécialement par son autonomie, comme tous les PC gaming, il approchera cependant des dix heures d’autonomie en mode d’économie pour la bureautique. Par ailleurs, les haut-parleurs sont très bons, ce qui est rare et doit donc être souligné.

On laisse tout de même un petit bémol sur l’écran, qui aurait mérité plus de luminosité. Comme souvent chez Asus, la webcam est aux abonnés absents.

Cette nouvelle itération du ROG Strix Scar est donc le top pour ceux qui ont besoin de puissance. Lisez notre test complet de ce PC gaming pour en apprendre plus.

Les ultraportables Asus

Asus Zenbook S 13 Oled (UM5302) L'ultrabook par excellence

Le ZenBook S 13 OLED est une petite pépite en matière d’ultraportable. Le design, les finitions, les matériaux et la qualité de fabrication sont au rendez-vous, et cela concerne aussi bien la charnière, le clavier que le pavé tactile. Ce dernier profite de la touche Asus, avec la possibilité de le transformer en un clic en un pad numérique.

Avec seulement 1,49 cm d’épaisseur, et 1,096 kg, il saura totalement se faire oublier dans un sac… et c’est bien ce que l’on attend d’un ultraportable. Il sera donc le compagnon idéal d’un étudiant ou d’un professionnel. Côté sécurité, on apprécie d’ailleurs le lecteur d’empreinte digitale intégré dans la touche d’allumage.

La dalle OLED en Full HD est de toute beauté, avec toujours une calibration parfaite des couleurs, typique d’Asus. Le taux de rafraîchissement aurait cependant pu être élevé, au regard du prix du PC. Niveau performances, tout se déroule parfaitement grâce au Ryzen 7 6800U qui offre un usage équilibré, si tant est qu’on ne le pousse pas dans ses retranchements — moment où une certaine chauffe se fera sentir, ce qui reste normal pour un ultraportable non équipé d’une puce ARM.

Enfin, véritable marque d’un ultrabook réussi, l’autonomie est excellente, avec environ 14 heures loin d’une prise lors qu’une utilisation mixte. De quoi l’emmener avec soi toute la journée en pouvant se permettre d’oublier son chargeur…

Bref, un PC portable que l’on recommande les yeux fermés, si vous avez le budget.

Retrouvez notre test du Asus Zenbook S13 OLED pour plus de détails.

L’Asus Zenbook 14 OLED est un autre ultraportable très réussi du constructeur taïwanais, qui s’est fait une spécialité de proposer des écrans OLED particulièrement beaux. Vous profiterez ici d’une dalle plus grande en 14 pouces avec une définition de ‎2880 x 1800 pixels.

Le châssis est joli, en aluminium bleu foncé. Les touches du clavier sont quelque peu resserrées et demanderont un petit temps d’adaptation pour éviter les fautes de frappe. Comme nombre de ses confrères, le pavé tactile est muni du Asus NumPad, une petite fonctionnalité qui permet d’y afficher un pad numérique. On est ici clairement sur une déclinaison moins coûteuse des Zenbook S. Il est équipé d’un processeur Intel Core i7-1260P, et sa RAM peut monter jusqu’à 16 Go selon la configuration choisie. Ultraportable oblige, il faudra se contenter d’un chipset classique, l’Intel Iris Xe.

Sur la connectique, il est généreux, avec un port USB 3,2 Gen 2 Type-A sur la gauche et deux ports USB-C Thunderbolt 4 sur la droite. S’y ajoutent un port HDMI 2.0, un port jack et même un lecteur de MicroSD. On note aussi la présence bienvenue du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Niveau autonomie, il monte jusqu’à 9 heures, ce qui est classique sans être exceptionnel.

Placé à 1000 euros, le prix idéal pour un ultraportable, il s’en sort très bien. Il est polyvalent et équilibré sur tous les usages, sans gros défaut majeur. Il peut ainsi convenir à à peu près tous les publics, du travailleur à l’étudiant.

Pour en apprendre plus sur ce PC portable, rendez-vous sur notre test détaillé.

Si votre budget est plus modéré, orientez-vous vers le Zenbook 13 OLED, lui aussi excellent. La version avec le processeur Intel Core i7 (UX 325) est d’autant moins coûteuse. Un ultrabook avec une excellente dalle, de belles finitions et une autonomie au top, à moins de 850 euros.

Les PC portables Asus abordables

Le Vivobook S15 OLED est décliné en trois variantes de processeurs (du Intel Core i3 au i7), tous équipés d’une dalle OLED, dont les tarifs débutent à 649 €. Il est donc possible de se le procurer à un tarif intéressant, tout en profitant d’un très bel écran. Pour un 15 pouces, avec un aussi bel écran, force est de constater que le rapport qualité-prix est très alléchant.

En effet, la dalle est sans aucun doute le point fort de cette machine. OLED oblige, elle profite de très beaux contrastes, et toujours d’une calibration des couleurs bien maitrisée. Sur le modèle que nous avons testé, avec le Intel Core i5 de 11e génération couplé à la puce Intel Iris Xe, est un grand classique qui fonctionne bien. Les températures restent contenues, le bruit aussi. Avec jusqu’à 8 heures d’autonomie, l’utilisation au quotidien reste confortable, sans atteindre néanmoins les performances des ultrabooks.

Asus nous a aussi gâtés avec la connectique (comme souvent !) : on trouve donc un USB 3.2 Gen 1, un USB-C 3,2 Gen 1, et un port HDMI 1.4. On retrouve enfin une prise combo jack et un lecteur de cartes microSD, mais aussi deux ports USB 2.0 un poil désuets. Bien entendu, le châssis reste plutôt bon marché (pas d’aluminium ici, mais du plastique), ce qui est logique au regard du tarif.

En bref, il s’agit d’un ordinateur équilibré, correctement placé dans la gamme et qui mérite qu’on s’y attarde lors de la recherche d’un ordinateur à moins de 800 euros.

Pour vous aider à vous décider, faites donc un tour sur notre test du Vivobook S15 OLED.

Asus Vivobook R415JA Le petit prix Asus

Enfin, si votre budget est encore plus réduit, Asus a aussi pensé à tout. Le Vivobook R415 est un modèle d’entrée de gamme fiable. Muni d’une Intel Core i3 de 10e génération et de 8 Go de RAM, il s’agit d’une machine principalement dédiée à la bureautique et à la consommation de loisirs tels que films et séries.

Avec sa diagonale de 14 pouces et son poids de 1,6 kg, il reste relativement nomade. Comme toujours chez Asus, la connectique est satisfaisante (4 ports USB, sortie HDMI et lecteur de cartes microSD).

Contrairement à ses grands frères, ce modèle ne possède pas d’écran OLED — normal à ce prix. La luminosité se retrouve donc plutôt faible. Côté autonomie, il déçoit un peu, avec seulement 5 heures loin d’une prise.

Le Vivobook R415JA-BV356T n’est donc pas un PC portable parfait, évidemment, mais ce n’est pas possible à ce tarif, où il est obligatoire de faire des concessions. Il offre un bon rapport qualité-prix pour celles et ceux qui recherchent un ordinateur portable abordable et fiable. Notez bien cependant qu’il est livré nativement sous Windows 11S, une version plus fermée de Windows.

Si vous cherchez un PC à tout petit prix, faites donc un tour sur notre guide des PC à moins de 500 euros.

Tout savoir sur les PC portables Asus

Qui est la marque Asus ?

Asus est une entreprise taïwanaise bien implantée, fondée en 1989. Son nom vient de « Pegasus », le nom du mythique cheval ailé Pégase, en anglais. En plus des ordinateurs, Asus produit des composants et des accessoires, tels que des cartes mères, des cartes graphiques, mais aussi des smartphones. La marque est aujourd’hui le 6e plus gros vendeur d’ordinateurs portables dans le monde.

Comment est organisée la gamme d’ordinateurs portables d’Asus ?

Asus propose des PC portables depuis un certain temps, ses gammes se sont donc enrichies au fur et à mesure. Globalement, retenez que les Vivobook correspondent à l’entrée de gamme, les Zenbook aux ultraportables, et bien sûr, la marque ROG est elle dédiée au gaming.

Au sein de ROG, différentes appellations correspondent à différentes utilisations. Les PC TUF sont des ordinateurs gamer abordables. Les Zephyrus sont une proposition d’Asus pour des ordinateurs plus design, moins brandé gaming. Quant aux Strix et au Scar, il s’agit des machines les plus puissantes, vraiment dédiées au jeu pur. À tout ça, Asus a aussi ajouté des nouveaux modèles, les Flow, qui se veulent plus polyvalents et peut-être davantage destinés aux créatifs, notamment avec des charnières à 360°.

Enfin, Asus produit également des Chromebooks, ces ordinateurs abordables tournant sous ChromeOS.

Quelles sont les spécificités des PC portables Asus ?

Les ordinateurs portables Asus sont réputés sur plusieurs points, mais surtout sur la qualité de leurs écrans OLED, toujours parfaitement calibrés. Globalement, la marque parvient à proposer un bon équilibre entre les performances, les finitions et le prix. Les PC Asus présentent ainsi un rapport qualité-prix plutôt intéressant en comparaison avec ceux d’autres marques. En outre, avec sa marque ROG, Asus a la bonne idée de proposer des designs beaucoup plus sobres sur des machines destinées au jeu, couramment très marquées « gaming » chez les concurrents, avec débauche de RGB et coloris rouge et noir.

Enfin, certaines petites fonctionnalités spécifiques à Asus pourront aussi faire la différence, telles que la fonction NumPad sur le pavé tactile, ou encore le système ErgoLift qui surélève la machine quand vous l’ouvrez et permet une meilleure circulation de l’air.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.