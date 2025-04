Test de l’Apple MacBook Air M4 : plus puissant, moins cher, que demander de plus ?

Le MacBook Air revient avec la puce M4 et quelques nouveautés en termes de design et de fonctionnalité. Voici notre test de l'ordinateur qu'on conseille (normalement) chaque année à nos lecteurs.

Nouvelle année, nouvelle puce : le MacBook Air passe au M4 en 2025. Apple revient avec une nouvelle version de son ultra portable star qui s’annonce encore plus puissante.

Ce nouveau modèle nous réserve aussi quelques nouveautés en termes de design, mais aussi de fonctionnalités logicielles. Nous avons passé la machine au crible de notre batterie de tests.

Fiche technique

Modèle Apple MacBook Air 13 M4 (2025) Dimensions 304,1 mm x 11,3 mm Définition 2560 x 1664 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) M4 Puce graphique (GPU) Apple GPU Mémoire vive (RAM) 16, 24, 32 Go Mémoire interne 256, 512, 1024, 2048 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) macOS Poids 1240 grammes Profondeur 215 mm Fiche produit

La machine a été prêtée par Apple pour les besoins de ce test.

Design

Comme c’était le cas pour la version M3, ce MacBook Air M4 reprend à l’identique le design de la gamme Air introduite depuis la version M2. Fini le design en goutte d’eau, on reste sur un ultra portable de 1,24 kg pour sa version 13 pouces à 1,13 cm d’épaisseur.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La nouveauté cette année réside dans son nouveau coloris « bleu ciel » qui s’ajoute aux trois autres proposés par le constructeur (minuit, lumière stellaire et argent). Autant le dire tout de suite, la moindre teinte de bleu est si discrète qu’elle nous semble même indétectable. Le MacBook a tout l’air d’arborer une robe grise de base maintenant bien connue des utilisateurs.

On aimerait qu’Apple affirme un peu plus ses nouveautés de design, surtout lorsqu’elles sont si peu nombreuses d’une année sur l’autre. On reste cependant sur un aspect qui a fait ses preuves et qui a perfectionné la formule MacBook Air depuis la version M1 en 2020.

Clavier et pavé tactile

Le clavier ne change pas cette année, on reste sur les touches introduites par le modèle M2 en 2022. Toujours aussi à l’usage, notamment grâce à sa course de touche satisfaisante, le Magic Keyboard du MacBook Air a fait ses preuves.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Petite nouveauté cette année, la touche de sourdine (F10) affiche désormais un haut-parleur barré (🔇), au lieu du simple haut-parleur, pour mieux signaler la coupure du son.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le trackpad reste lui aussi très confortable à l’usage, avec la gestion du multitouch et des différents gestes configurables dans macOS. On reste en terrain connu.

Connectique et connectivité

La connectique du MacBook Air M4 reste toujours un peu chiche, avec seulement deux ports Thunderbolt 4 en USB-C sur le côté gauche qui supportent jusqu’à 40 Gb/s.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ils sont certes libérés par un port de charge MagSafe 3, lui aussi sur le côté gauche, mais on aurait aimé au minimum un port supplémentaire pour plus de versatilité. Il faudra voir du côté de la gamme Pro pour une telle offre.

Le MacBook Air M3 reste en Wi-FI 6E et Bluetooth 5.3, à l’instar des MacBook Pro de cette même génération.

Webcam et audio

L’autre nouveauté dans le MacBook Air est à trouver du côté de la webcam. Celle-ci profite désormais d’un capteur 12 megapixels (4000 sur 3000), contre 1080p (1920 sur 1080) pour l’ancienne version.

Dans les faits, nous n’avons pas remarqué de piqué supplémentaire en utilisant la caméra, ni de véritable différence en termes de qualité de rendu.

Cette nouvelle version profite cependant de la fonctionnalité Center Stage introduit sur les MacBook Pro et iMac de 2024, qui vous permettra de rester parfaitement cadré lors de vos différents mouvements. On connait bien cette fonction depuis l’arrivée des PC Copilot+, elle reste très efficace ici en visioconférence.

Écran

Aucune nouveauté n’est à signaler du côté de l’écran de ce MacBook Air M4. On reste sur une excellente dalle LCD IPS bien calibrée et lumineuse qui a elle aussi fait ses preuves sur le modèle M3 de l’année dernière.

Avec son très bon contraste de 1392:1 (on observe généralement 1000:1 sur ce type de dalle) et sa belle luminosité maximale de

512 cd/m², on est clairement sur le haut du panier des dalles LCD dans cette gamme de prix.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour les créatifs, l’écran peut ainsi couvrir 98% de l’espace DCI-P3 avec une précision colorimétrique très correcte. Le Delta-E mesuré grâce à notre sonde Calibrite Display Pro Plus HL sur le logiciel de calibration Calman Ultimate est de 2,57 en moyenne. Sur ce point, les dalles Liquid Retina XDR des MacBook Pro sont bien plus précises, mais nous sommes ici sur une catégorie de produit qui ne vise pas les professionnels de l’image.

Notre regret annuel réside encore et toujours dans l’absence de la fonctionnalité ProMotion sur MacBook Air. Un écran 60 Hz sur un ordinateur portable neuf en 2025, cela devient de moins en moins défendable.

Logiciel

Depuis la mise à jour macOS Sequoia du mois d’avril 2025, Apple Intelligence débarque enfin dans la version française du système des Mac. Concrètement, l’IA d’Apple s’intègre à ses outils natifs pour la rédaction et la correction de vos textes sur Apple Mail et Notes ainsi que leur reformulation. La fonctionnalité de recopie de l’iPhone reste cependant absente de cette mise à jour en France.

macOS permet enfin de disposer automatiquement ses fenêtres en mosaïque

Nous attendons encore la mise à jour d’envergure prévue l’assistant Siri prévue en 2026 afin d’expérimenter la forme finale d’Apple Intelligence.

Le système est toujours aussi intuitif et simple d’utilisation, avec des options qui facilitent la transition depuis un PC Windows dès le premier lancement.

Performances

La puce M3 avait mis l’emphase sur la puissance de son GPU dans le cadre du grand projet d’Apple de faire du Mac une véritable machine de jeu.

Si la réalité n’est pas aussi reluisante que le voudrait la marque à la pomme, elle continue d’innover chaque année avec une nouvelle itération de son SoC star. La puce M4 apporte quelques améliorations attendues, comme 2 coeurs CPU supplémentaires, un Neural Engine plus robuste (38 TOPS vs 18 TOPS pour la puce M3) ou encore une mémoire vive LPDDR5X plus rapide (120 Go/s contre 100 Go/s pour la version précédente).

MacBook Air M4 MacBook Air M3 MacBook Air M2 Cinebench R24 (Multi) 811 562 542 Cinebench R24 (Single) 171 141 121 Cinebench R24 (GPU) 3909 3252 1841 SSD (Lecture Mo/s) 3289 3404 3072 SSD (Écriture Mo/s) 3211 3433 2649

En utilisations réelles, la différence ne se fait qu’assez peu sentir même si tous les benchmarks montrent une nette amélioration, notamment Cinebench R24 à +44% par rapport à la puce M3 en multi-coeur.

Une machine robuste en création

Le MacBook Air reste une machine relativement puissante pour les créatifs amateurs ou semi-pro. Cette version M4 est 25% plus rapide dans les tâches de traitement et de rendu sur Adobe Photoshop et Premiere Pro selon l’outil de benchmark PugetBench.

MacBook Air M4 MacBook Air M3 MacBook Air M2 PugetBench (Photoshop) 10353 8499 5203 PugetBench (Premiere Pro) 4319 3504 3145 Blender (Monster) 513 380 185 Blender (Junkshop) 231 186 85 Blender (Classroom) 281 139 89

Les performances de l’ultra portable d’Apple restent impressionnantes sur ces logiciels, il vous sera possible d’effectuer des traitements relativement lourds sans faire broncher la machine. Bien sûr, ne vous attendez pas à faire du rendu 4K à une vitesse record, mais en guise de machine d’appoint, le MacBook Air reste une référence. Surtout qu’il reste aussi puissant sur batterie que sur secteur.

Refroidissement et bruit

Le MacBook Air est une machine passive, en ça qu’elle n’embarque pas de ventilateur à l’instar des MacBook Pro. L’ordinateur est donc diablement silencieux, y compris dans les tâches les plus lourdes.

Il peut cependant chauffer un peu en surface, notamment au centre de son clavier ou la température peut atteindre les 50 degrés pendant les grosses charges de travail.

Autonomie

Nous n’avons pas remarqué de véritable changement sur l’autonomie, le MacBook Air M4 a pu tenir plus d’une journée de travail sur des tâches bureautiques légères (navigation, mail, traitement de texte) comme pour son prédécesseur.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La journée d’autonomie peut aussi être atteinte quand vous y ajoutez de la lecture vidéo ou quelques tâches de traitement de photo, mais il faudra rester conservateur sur la luminosité et l’activation du Wi-Fi par exemple.

Prix et disponibilité

Le MacBook Air M4 est vendu à un tarif de 1 299 euros pour le modèle de base 13 pouces. Depuis 2023, les Mac intègrent de base 16 Go de mémoire vive au lieu des traditionnels 8 Go, et ce pour le même prix.

Contrairement aux années précédentes, vous Apple a stoppé la vente du modèle précédente, le MacBook Air M3. Mais celui-ci reste disponible dans le commerce pour un tarif inférieur jusqu’à épuisement des stocks.