Voilà une offre fibre + mobile qui va vous convaincre de passer chez Bouygues Telecom

Fibre ultra-rapide, Wi-Fi 7 et forfait 5G de 200 Go pour un total de 31,98 euros : Bouygues Telecom déroule le tapis rouge pour ses nouveaux clients.

© Chloé Pertuis/Frandroid

Bouygues Telecom frappe encore un grand coup sur le marché des télécoms. Non content de proposer l’une des offres plus les compétitives du marché avec la Pure Fibre, l’opérateur la rend désormais compatible Wi-Fi 7. Un tour de force pour un abonnement sans engagement qui coûte seulement 23,99 euros par mois.

Le Wi-Fi 7 à portée de tous

Votre smartphone ou votre ordinateur portable est compatible Wi-Fi 7, mais vous n’en profitez toujours pas ? Chez Bouygues Telecom, la nouvelle génération de réseau Wi-Fi s’affiche à présent à prix plancher.

Depuis quelques semaines, l’opérateur permet en effet à ses nouveaux clients Pure Fibre de profiter de la Bbox Wi-Fi 7. Une box de dernière génération, qui garantit des débits théoriques supérieurs, un temps de latence réduit et une meilleure distribution de la connexion à tous les appareils connectés.

En option, et contre 3 euros par mois seulement, Bouygues Telecom donne accès à un répéteur Wi-Fi 7. Ce petit satellite permet d’étendre le signal de la box pour profiter d’une meilleure connexion au sein des grands logements. L’opérateur le recommande pour les surfaces à couvrir de plus de 80 mètres carrés.

Bouygues Telecom mise sur l’internet rapide

Si la Pure Fibre fait couler autant d’encre, c’est parce qu’elle a bouleversé le marché des télécoms à son lancement fin 2024. Ici, Bouygues Telecom a fait un pari réussi : se défaire des accès à un décodeur TV et à la téléphonie illimitée pour ne proposer qu’une connexion internet à un prix défiant toute concurrence.

Et quelle connexion internet, puisque celle-ci peut atteindre les 8 Gb/s en téléchargement, et 1 Gb/s en envoi (sous réserve d’éligibilité) contre 23,99 euros par mois seulement, et sans engagement. La nouvelle compatibilité Wi-Fi 7 de l’offre n’a par ailleurs pas fait bouger le prix d’un iota.

Vous prendrez bien un forfait à 7,99 euros avec ça ?

Le plus fort dans tout ça, c’est que la souscription à la Pure Fibre permet d’accéder à un avantage exclusif réservé aux nouveaux clients.

Contre 7,99 euros seulement, Bouygues Telecom vous propose alors un forfait mobile 5G avec 200 Go de données mobiles. Les deux abonnements télécoms les plus essentiels — fibre et mobile — reviennent ainsi à 31,98 euros par mois. Il est difficile de trouver mieux sur le marché actuellement.

Pour en profiter, veillez bien à souscrire aux deux offres simultanément depuis la page dédiée. Le tarif préférentiel sur le forfait mobile de 7,99 euros n’est valable que pour les nouvelles souscriptions. Les clients actuels de la Pure Fibre n’y ont pas droit.