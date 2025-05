Le meilleur abonnement fibre associé au meilleur forfait mobile : voici comment faire baisser les prix chez Bouygues Telecom

Marre de payer votre forfait mobile et votre abonnement fibre trop cher ? Et si on vous disait que vous pouvez cumuler les deux pour à peine plus de 30 euros par mois ?

Est-ce que vous vous souvenez encore de l’époque où les abonnements à la fibre coutaient plus de 30 euros ? C’était il y a à peine quelques mois. Désormais, pour le même prix, vous pouvez profiter d’un abonnement fibre ultra-rapide ET d’un gros forfait mobile 5G.

C’est en tout cas ce que propose actuellement l’opérateur Bouygues Telecom. Le forfait mobile 5G de 200 Go coûte seulement 7,99 euros par mois lorsque vous souscrivez à l’abonnement Pure Fibre Wi-Fi 7 à 23,99 euros par mois. Soit un coût total mensuel de 31,98 euros pour tous les abonnements télécoms essentiels.

L’abonnement mobile idéal au juste prix

Vous désirez un forfait mobile performant, généreux en données mobiles et à un prix plancher ? C’est l’ADN même du forfait B&You affiché à 7,99 euros (au lieu de 9,99 euros) lorsque vous souscrivez à la Pure Fibre. Chaque mois, il offre :

200 Go de données mobiles en 5G ;

dont 30 Go sont utilisables en Europe et DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Il s’agit d’une offre sans fioritures qui mise tout sur son enveloppe de data généreuse. Avec autant de données mobiles, vous avez peu de chance d’arriver des 200 Go à la fin de chaque mois.

Notez enfin qu’il s’agit d’un forfait sans engagement. Aucune obligation contractuelle ne vous engage à rester plusieurs mois chez Bouygues Telecom.

La fibre la plus rapide du moment à prix doux

Pour obtenir le tarif préférentiel de 7,99 euros par mois sur le forfait mobile B&You de 200 Go, vous devez souscrire à l’offre Pure Fibre, et ce n’est franchement pas une contrainte. Au contraire.

Il s’agit de l’abonnement fibre le plus compétitif du marché. Non seulement il donne accès à des débits rapides et un Wi-Fi de dernière génération, mais c’est aussi l’un des moins chers du marché pour de telles prestations.

Source : Bouygues Telecom

Affichée 23,99 euros par mois, là encore sans engagement, l’offre Pure Fibre donne accès chaque mois à :

une connexion fibre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement sous réserve d’éligibilité ;

une box de dernière génération compatible Wi-Fi 7 ;

et c’est tout !

Bouygues Telecom ayant bien cerné les habitudes des Français, l’opérateur a décidé de ne pas inclure ni la télévision ni la téléphonie fixe dans son abonnement pour en baisser le prix. Un moindre mal, sachant que les TV connectés supportent les applications des chaînes de télé, et que l’usage des téléphones fixes se raréfie.

L’identifiant RIO pour faciliter le changement d’opérateur

Le double changement d’abonnement télécom peut sembler effrayant au premier abord. Pourtant, grâce à l’identifiant RIO, changer de forfait mobile et d’abonnement internet est extrêmement simple.

Cet identifiant, que vous obtenez en composant le 31 79 depuis la ligne concernée, permet à la fois de conserver son numéro de téléphone et de résilier automatiquement son ancien abonnement. N’oubliez pas cependant de transmettre l’identifiant RIO de votre ligne fixe et de votre ligne mobile, puisqu’il s’agit de deux abonnements différents.

Source : Bouygues Telecom

Vous pourrez alors profiter de votre forfait mobile quelques instants après avoir souscrit. En effet, les forfaits B&You sont désormais compatibles eSIM. Si votre téléphone est compatible, il n’y qu’à télécharger l’application mobile de Bouygues Telecom pour la récupérer.

Concernant l’abonnement fibre, il faut d’abord attendre la livraison de la box et l’intervention du technicien pour relier votre logement au réseau Bouygues Telecom. Comptez environ une à deux semaines pour commencer à profiter de la Pure Fibre après la souscription.