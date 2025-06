Soldes : c’est -53 % pour le LG OLED Easel 65″ qui casse les codes du téléviseur avec son look de chevalet, sa dalle evo et un son 7.1.2

C’est un téléviseur assez atypique que ce LG OLED Easel, puisqu’il coulisse dans sa façade en tissu pour masquer partiellement son écran quand il n’est pas utilisé. Cet objet qui mêle art et technologie est soldé à 1 999 euros sur Darty.

Samsung nous avait déjà surpris avec ses téléviseurs qui se faisaient passer pour des tableaux, les fameux modèles The Frame. C’est maintenant au tour de LG de se lancer dans les TV/œuvres d’art avec sa Collection Object dont fait partie le modèle OLED Easel qui signifie « chevalet » en anglais. Pour cause, son design s’en inspire et il propose deux formats d’écran : en ligne, pour afficher seulement des informations comme l’heure, la météo ou une image en harmonie avec votre salon. Et le mode plein écran de 65 pouces, en 4K OLED. Un objet d’art dont le prix baisse de 2 320 euros chez Darty pendant les soldes, mais il faut aller le chercher en magasin.

Les points forts du LG OLED Easel

L’objet en lui-même : un mélange de technologie de pointe et d’art moderne

La qualité de l’image avec la dalle OLED Evo de 65 pouces

Un son 7.1.2 de 80 W puissant

Le prix du LG OLED Easel 65 pouces, quand il n’est pas soldé, est de 4319 euros. Pour les soldes, Darty le propose à 1 999 euros avec une petite condition : il faut aller le chercher en magasin, l’envoi n’est pas possible. N’hésitez pas à regarder s’il est en stock près de chez vous avant de craquer.

-500 € pour cette barre de son notée 9/10 Pour une expérience cinéma à la maison, découvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des détails subtils et une immersion bluffante.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le LG OLED Easel 65″. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une esthétique inédite avec façade motorisée

Le téléviseur LG OLED Easel se distingue de toute la concurrence par le fait qu’il nécessite d’être posé au sol, à la manière d’une toile sur un chevalet. Il doit être légèrement incliné ou adossé à un mur pour faire à la fois office d’objet décoratif, mais aussi de TV fonctionnel. Car derrière la façade en tissu haut de gamme Kvadrat, il y a un moteur qui permet de faire coulisser l’écran pour le faire sortir partiellement ou totalement.

Le mode plein écran est le plus classique, où vous avez toute la dalle de 65 pouces pour regarder vos programmes et jouer. Et le mode ligne fait la spécificité de ce TV : seule une bande dépasse et le téléviseur affiche l’heure, la météo, des œuvres d’art ou des widgets personnalisables.

Il n’est pas seulement beau, il est aussi performant

Sous son aspect esthétique, LG n’a pas manqué de soigner son écran. Vous profitez ainsi d’une dalle OLED evo 4K UHD de 65 pouces compatible HDR et Dolby Vision. Celle-ci propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui fait qu’elle est aussi adaptée au gaming. D’ailleurs, elle est compatible VRR et ALLM et propose même des fonctions de Cloud Gaming.

Pas de connectique déportée en revanche, comme sur certains modèles The Frame. Ici, tout est à l’arrière, donc les fils vont forcément se voir. Vous avez quand même 4 ports HDMI 2.1 4K/120 Hz, trois ports USB ainsi que du WiFi et du Bluetooth. Il fonctionne avec Google Assistant, Alexa et AirPlay 2. Même le son bénéficie d’un traitement spécial avec une virtualisation 7.1.2 et une optimisation via l’IA pour une puissance de 80 W.

N’hésitez pas à faire un petit tour sur notre guide d’achat des meilleurs TV pour trouver une dalle à votre goût, aussi bien esthétiquement que financièrement.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.