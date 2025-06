On a vu le nouvel écosystème vélo de Yamaha : l’un des plus réussis avec une tripotée de belles idées

Désormais à forte connectivité, les moteurs Yamaha pour vélos électriques montent en efficacité, appuyés par un nouveau modèle de 2 kg pour cibler les VAE légers, ainsi que de nouvelles batteries. On a aussi et surtout pu découvrir ce nouvel écosystème directement à Francfort, lors de l’Eurobike 2025.

Nous avons évoqué dans les colonnes de Frandroid PW-Link, un nouvel environnement connecté qui arrive enfin sur les vélos électriques équipés d’un moteur Yamaha. Même si cela n’arrive que d’ici quelques mois, de sorte à bien suivre le calendrier de la gamme moteur du groupe.

Surtout, nous avons pu rencontrer le responsable français de la marque à l’Eurobike, qui nous raconte plus en détail la nature de ce projet.

Le plein de fonctions et de sécurité

Plutôt discret ces dernières années, le fabricant japonais dévoile – enfin – un tout nouvel univers connecté accompagné d’écrans. Nous avons pu expérimenter l’application, qui est selon l’une des plus réussies en termes d’ergonomie, de graphismes et concentrant plein de bonnes idées.

« On a pioché un peu partout pour être le plus complet possible« , explique Nicolas Stalmach, avec entre autres un rayon d’action en fonction du taux de charge, la personnalisation des modes, ou la possibilité de partager son vélo avec d’autres personnes via une clé numérique.

Cette connectivité accompagne ainsi de nouveaux moteurs Yamaha et leurs batteries. Certains moteurs pensés à l’origine pour évoluer sont désormais compatibles avec une seconde batterie et, à la différence de son concurrent Bosch, à des modules tiers selon la volonté du fabricant de vélos.

Cela explique le fait qu’il n’y a pas de géolocalisation, que Yamaha préfère confier à des partenaires comme Comodule. L’application permet même de gérer la manière dont se déchargent les batteries. Yamaha promet que leur efficience, que nous avons observée sur notre essai du Winora Yucatan X8, soit encore au rendez-vous.

La fonction « Zero Cadence », sorte de launch control, est toujours au programme. Nouveauté, Yamaha cède à une fonction boost temporaire comme chez DJI, avec une pression sur un bouton, et dont le décompte apparaît sur l’écran.

3 moteurs Yamaha, action !

Le plus puissant des moteurs, le PW-X3, connaît son successeur nommé PW-X4, qui débridant son système de 36 V à 48 V. Il gagne ainsi 20 Nm de couple pour culminer à 100 Nm.

Même constat pour la puissance qui passe de 600 à 800 W en pic. Ce bloc vient ainsi se remettre au niveau des Bosch Performance Line CX, DJI Avinox et ZF Centrix pour ne citer qu’eux.

Le moteur intermédiaire Yamaha PW-S3 prend la succession du PW-S2 assemblé en France. Lui aussi augmente ses performances en 48 V. Mieux, il se décline en trois versions :

PW-S3 : la version de base, 75 Nm de couple en temps normal, jusqu’à 85 Nm de couple grâce au mode boost.

PW-S3 Cargo : une montée en couple plus rapide pour les fortes charges ;

PW-S3 Easy : la variante entrée de gamme 60 Nm.

En marge, un tout nouveau moteur débarque. Bien que proche visuellement – possédant la même connectique pour s’adapter aux mêmes cadres -, le Yamaha PW-L1 part d’une plateforme inédite.

Ainsi, il offre un couple de 60 Nm pour seulement 2 kg sur la balance et un format plus compact. Il devient ainsi le rival désigné du Bosch Performance Line SX, qu’il prétend battre en agrément, performances et en efficience.

Des VAE gavés d’électrons

En parlant d’énergie, les batteries aussi prennent du galon :

PW-Link Integred Battery 560 : 561 Wh, 3,2 kg

PW-Link Integred Battery 840 : 842 Wh, 4,2 kg

PW-Link External Battery 560 : 561 Wh, 3,2 kg

Selon la firme nippone, la densité énergétique conçue avec Panasonic est supérieure à la moyenne du segment, de quoi gagner 300 grammes à capacité égale. Mais si l’efficience est le point fort des moteurs Yamaha, pourquoi ne pas se contenter d’une plus petite batterie ? « C’est prévu« , confie Yamaha, “ »mais nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment en termes de capacité et de dimensions« .

Cette génération se veut aussi plus sûre avec une meilleure isolation des cellules en cas d’incident, ce qui empêche une quelconque propagation au reste du bloc. Autre apport d’importance, l’application est capable de limiter la charge maximale afin de préserver la batterie.

Bientôt des moteurs-boîtes ? Quid des vélos électriques Yamaha ?

On remarque que les moteurs ne sont pas installés sur des vélos électriques Yamaha. Qu’en est-il de la gamme ? « Ce n’est pas la priorité« , affirme Nicolas Stalmach. « Si Yamaha est actif sur ce segment en Asie, la filiale Europe met l’accent sur l’offre moteur, qui est notre marque de fabrique« . En résumé, il est encore incertain que les actuels VAE Yamaha, les Crosscore, Wabash et MT-09 aient des remplaçants à l’avenir.

En attendant, Yamaha ouvre une intégration des transmissions dans son écosystème connecté comme le variateur Enviolo. « Ces partenaires font déjà un excellent travail dans ce domaine, il n’y a donc aucune valeur ajoutée pour Yamaha« , précise le responsable français.

Idem sur la tendance avec l’intégration d’une transmission maison à l’image du Pinion MGU. Le groupe, possédant une forte réputation dans le domaine de la moto, planche sur le sujet depuis de nombreuses années, mais dont les résultats seraient encore trop imparfaits pour les ingénieurs japonais.

Il faut donc de la patience aussi pour les nouveaux moteurs et le PW-Link, qui n’apparaîtront que début 2026 sur de premiers vélos électriques.