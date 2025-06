Mova, la jeune marque spin-off de Dreame, débarque sur le marché des robots tondeuses avec deux modèles prometteurs, les Mova 600 et Mova 1000. Ils offrent une navigation sans fil grâce à un capteur LiDAR 3D et une tonte autonome pour des jardins jusqu’à 600 ou 1000 m², selon la version. Leur principal atout est d’offrir un excellent rapport qualité-prix.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Les Mova 600 et 1000 sont les deux premières robots tondeuses de la marque, destinées respectivement aux jardins jusqu’à 600 m² et 1000 m². Ils s’appuient sur leur cousin le Dreame A1, dont ils reprennent bon nombre d’éléments, notamment le principe d’utiliser un télémètre laser LiDAR pour cartographier le jardin et se repérer, à l’instar des aspirateurs robots. Cette approche supprime le besoin d’installation d’une station de référence, de balises ou d’un câble périmétrique. Elle se veut à la fois plus simple et plus intelligente, une vraie petite révolution pour ceux qui redoutaient de passer des heures à enfouir un câble tout autour de leur pelouse.

Mova promet ainsi une mise en route rapide et une expérience de tonte efficace et silencieuse. Sur le papier, les deux modèles partagent l’essentiel de leurs caractéristiques techniques, coupe 20 à 60 mm, pente max 45 %, niveau sonore autour de 60 dB, tout en couvrant des superficies différentes. Le Mova 1000, modèle haut de gamme, embarque toutefois quelques atouts supplémentaires comme des roues tout-terrain mieux crantées et une recharge rapide, là où le Mova 600 se contente de roues standard et d’une batterie un peu moins endurante. Après plusieurs semaines de test, voici notre verdict sur ces tondeuses robots nouvelle génération.

Un design compact et moderne

Visuellement, les Mova 600 et 1000 adoptent un design sobre et moderne. Assez compactes (environ 64 cm de long pour 42 cm de large, et moins de 28 cm de haut), elles n’en imposent pas trop dans le jardin.

La filiation avec les aspirateurs robots Dreame se remarque : le boîtier en plastique noir et gris est surmonté d’une petite tourelle circulaire abritant le capteur LiDAR, donnant à l’ensemble un look high-tech futuriste. Ce dôme discret permet au robot de scanner son environnement à 360°, une différence majeure avec les tondeuses traditionnelles à fil périmétrique.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le Mova 1000 se distingue du 600 par quelques touches esthétiques et fonctionnelles. On note par exemple de fines lignes rouges sur ses roues arrière, ainsi que des pneus à crampons plus prononcés. Ces détails ne sont pas qu’une coquetterie : ils améliorent l’adhérence sur terrains accidentés ou humides, et permettent au Mova 1000 d’affronter des pentes jusqu’à 45 % avec moins de risques d’enlisement. En main, les deux modèles respirent la qualité, avec de bons ajustements et une robustesse rassurante, avec un indice de réparabilité annoncé à 9/10. Le format reste relativement bas sur pattes, ce qui lui permet de passer sous certains obstacles, comme du mobilier de jardin ou des buissons.

En revanche, aucun des deux robots n’est équipé d’un écran de contrôle. Ils disposent simplement d’une molette permettant d’ajuster manuellement la hauteur de coupe, ainsi que de quatre boutons d’accès rapide. C’est le prix à payer pour un tarif contenu, et donc privilégier le contrôle depuis l’application de la marque.

Terminons enfin par le dessous de l’appareil, composé notamment d’un unique disque de coupe fixe doté de trois lames. En y regardant de plus près, on distingue également une trappe vissée, permettant d’accéder à la batterie de la tondeuse, facilitant son remplacement si besoin.

Une installation simple

L’un des grands points forts de ces tondeuses Mova est leur simplicité d’installation. Exit les longues séances à poser un câble périphérique dans tout le jardin : ici, il suffit de brancher la station de charge, de poser le robot dessus, puis de lancer la configuration via l’application. Le robot n’était pas muni d’une caméra, il faut le piloter manuellement le long des bordures du jardin afin qu’il en enregistre les contours. C’est un passage obligé, mais la procédure reste globalement rapide et intuitive, tout du moins pour les petits jardins. Pour les plus grands, la manœuvre peut s’avérer plus chronophage, en particulier s’il faut créer plusieurs zones de tonte ou délimiter des zones interdites, puisqu’il faut répéter la procédure pour chacune d’entre elles.

En revanche, une fois la carte de votre jardin créée en guidant le robot, il n’est pas possible de la modifier point par point manuellement. En cas d’erreur ou de changement dans le jardin, il faut recommencer le processus de cartographie pour la zone concernée, ce qui n’est pas très intuitif.

Une fois l’installation et la cartographie réalisées, la tondeuse est prête à travailler, sans besoin de configuration supplémentaire.

Une application riche en fonctionnalités

La station électrique Apex 300 à moitié prix ! Voici la nouvelle station électrique portable de Bluetti : l’Apex 300. Pour le camping, les coupures électriques ou la vie hors réseau : elle peut alimenter tous les appareils !

Qui dit robot tondeuse moderne dit application mobile pour tout piloter. Mova ne déroge pas à la règle avec son appli, compagnon indispensable pour profiter de toutes les fonctionnalités. Elle permet bien sûr de lancer ou arrêter une tonte à distance, mais aussi de créer deux cartes si vous avez des pelouses non contiguës, par exemple, un jardin devant la maison et un autre à l’arrière, ainsi que de définir des zones de tonte distinctes avec des réglages spécifiques.

Vous pouvez ainsi choisir de tondre une petite zone précise, ou au contraire toute la surface, voire de lancer une tonte des bordures uniquement. Le calendrier de tonte est également paramétrable : vous pouvez planifier des sessions récurrentes différents jours de la semaine, avec des horaires de début et de fin. L’application propose même de distinguer les plannings entre la saison haute (printemps/été) et la saison basse (automne/hiver), de façon à réduire la fréquence des tontes quand la pelouse pousse moins vite.

L’appli affiche aussi la surface tondue, celle restante, et le temps estimé. Le robot est localisé en temps réel sur la carte avec les zones déjà couvertes et les obstacles détectés sont également notés sur la carte.

En pratique, l’application est riche en options, peut-être même un peu trop pour les novices. Elle offre de nombreux paramètres, comme l’ajustement de la vitesse de tonte, l’angle, la hauteur de détection d’obstacles, etc. Depuis votre smartphone, vous gardez un œil sur l’avancement de la tonte, et pouvez même contrôler le robot depuis votre assistant vocal, comme Google Assistant ou Alexa.

Une tonte de qualité

Les Mova 600 et 1000 offrent de très bonnes performances de coupe. Ils tondent de manière méthodique en suivant un schéma en bandes parallèles bien visibles, qui donne à la pelouse ce bel aspect rayé que peu de concurrents savent reproduire. Le robot parcourt la zone de tonte avec des passages suffisamment serrés pour ne laisser aucun brin d’herbe oublié. La qualité de coupe est au rendez-vous : l’herbe est finement taillée par les trois petites lames rotatives du plateau de coupe, réalisant un mulching efficace. Le gazon apparaît globalement homogène et bien coupé. Pour plus de précision, une option permet également de lancer une tonte quadrillée.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La hauteur de coupe est ajustable manuellement entre 20 mm et 60 mm via une molette située sur le dessus de l’appareil. Vous pouvez également régler la vitesse de tonte, soit sur une vitesse standard (~120 m²/h) ou rapide (~200 m²/h).

En fin de cycle, le robot tond le long des bordures pour fignoler les contours. S’il dispose de suffisamment d’espace autour, il les chevauche et les tond très efficacement. En revanche si la bordure est collée contre un mur ou une clôture, le robot ne peut pas déborder au-delà, et laisse donc une frange d’herbe non coupée de plusieurs centimètres. Il faudra terminer ces zones avec un rotofil pour assurer un jardin propre et homogène. Dans les angles aigus du jardin, comme les coins à 90°, même constat : la tondeuse tourne en arrondissant ses virages, a du mal à tondre parfaitement au coin exact, ce qui laisse une petite zone triangulaire non tondue dans les angles.

Pour ce qui est de l’autonomie et de la surface couverte, les deux robots diffèrent quelque peu. Comme son nom l’indique, le Mova 1000 est conçu pour gérer environ 1000 m² de pelouse. Il ne le fait pas en une seule traite, car sa batterie, optimisée pour environ 60-70 minutes de tonte continue, couvre environ 90 m² par session. Le robot retourne alors se recharger automatiquement pendant 45 minutes avant de reprendre là où il s’était arrêté

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le Mova 600, avec sa batterie plus modeste et sans charge rapide, procédera de même et pourra nécessiter également de fractionner la tonte sur une ou deux journées pour 600 m². Dans la pratique, ces cycles entrecoupés de pauses de recharge ne posent pas de souci, puisque le robot gère tout seul son planning et revient se charger dès que nécessaire. L’essentiel est que la pelouse soit tondue régulièrement sur l’ensemble de sa surface, ce que les tondeuses Mova accomplissent de manière fiable.

Une navigation fiable

Grâce à la navigation LiDAR 3D, les Mova 600/1000 se déplacent de façon intelligente et relativement autonome. Une fois la carte de votre terrain enregistrée, le robot sait en permanence où il se trouve et quels endroits restent à tondre. La navigation est fiable et précise et le robot parvient à couvrir méthodiquement chaque zone sans en oublier ni repasser 50 fois au même endroit inutilement. Avant chaque départ en tonte, le robot réalise une courte calibration de quelques secondes pour s’orienter, puis il se lance. L’avantage de ce système sans câble est d’éliminer le risque de perte de signal ou de frontière floue : les limites virtuelles sont enregistrées en mémoire, et le LiDAR permet au robot de se repérer en temps réel, sans besoin d’antenne. Le positionnement par LiDAR s’est montré constant, et le robot retourne toujours correctement à sa base lorsqu’il a besoin de se recharger ou qu’il a terminé de tondre.

Même sur un terrain complexe avec des massifs et des arbres, le robot s’en sort bien et ajuste automatiquement sa trajectoire en direct pour éviter les obstacles. Il sait également gérer des pentes importantes allant jusqu’à 45 %. Le Mova 1000 accomplit cette tâche sans peine grâce à ses roues crantées, tandis que le Mova 600 est moins à l’aise si le sol est glissant ou gras. Il est toutefois possible d’acquérir les roues en option même sur le modèle moins onéreux, moyennant 99 euros.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Les tondeuses Mova savent également gérer deux cartes distinctes, par exemple un jardin principal et un jardin secondaire. Il est ainsi possible de déplacer la tondeuse d’une zone à l’autre si elles ne sont pas reliées et le robot reconnaît automatiquement sur quelle carte il se trouve et ajuste sa navigation en conséquence. C’est très pratique si vous avez plusieurs parcelles de pelouse séparées, puisqu’il suffit d’y placer manuellement le robot et de lancer la tonte.

Le robot détecte les obstacles en s’appuyant uniquement sur son télémètre laser, doté d’un champ de vision de 360° sur 59° de hauteur, avec une portée de 30 mètres. Cela lui permet d’éviter efficacement les murs, les arbres, les mobiliers de jardin, et autres obstacles potentiels. La détection des petits objets, en revanche, demande un peu d’attention : en effet, l’appli propose un réglage de sensibilité entre 5 cm et 20 cm. En choisissant 20 cm, le robot ignorera tout objet plus bas que 20 cm, au risque donc de percuter des jouets, des outils qui traînent ou pire, un tuyau d’arrosage. À l’inverse, à 5 cm il évitera même les petits objets comme des chaussures ou ballons oubliés sur la pelouse… mais pourra parfois s’arrêter à tort devant une bosse ou une touffe d’herbe un peu dense qu’il interprétera comme un obstacle. L’idéal est de choisir un seuil intermédiaire de 10 cm, afin que le robot évite l’essentiel des obstacles courants sans trop le brider. Quoi qu’il en soit, mieux vaut avoir un jardin bien dégagé d’objets trop petits avant de lancer la tonte, d’autant que le Mova, dépourvu de caméras, ne peut pas reconnaître le type d’obstacle.

Dernier point agréable : ces robots sont silencieux. Lors de nos tests, nous avons mesuré environ 54 dB à un mètre de distance en fonctionnement, soit à peine le volume d’une conversation normale. En clair, on peut le faire tourner tôt le matin ou même de nuit sans déranger le voisinage — un vrai plus en zone résidentielle.

Un entretien particulièrement simple

Côté maintenance, les tondeuses Mova sont certifiées IPX6, offrant la possibilité d’un nettoyage au jet d’eau, ainsi qu’une résistance aux intempéries.

En pratique, l’entretien est très simple et ne prend que quelques minutes. Après quelques séances de tonte, un bref nettoyage s’impose pour retirer les résidus d’herbe séchée sur le carter et les roues. Il suffit alors de prendre un tuyau d’arrosage et de rincer la tondeuse, puis de passer un chiffon doux pour la sécher. Quelques minutes tout au plus, et le robot est propre et prêt pour la prochaine sortie.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le dessous de l’appareil abrite le disque et les trois lames : là encore, un rinçage permet d’éliminer les débris collés. Les lames, de petite taille, devront être changées de temps en temps pour conserver une coupe nette. Fort heureusement, l’opération est très facile et ne nécessite qu’un simple tournevis cruciforme. De plus, Mova fournit des lames de rechange en quantité dans le pack de base, assurant une bonne longévité de la tondeuse.

La station de charge intègre également une petite brosse qui vient frotter le capteur LiDAR chaque fois que le robot retourne se recharger, évitant que le dôme LiDAR ne s’encrasse avec la poussière ou l’herbe. C’est astucieux, car un LiDAR propre est gage d’une bonne navigation. Cette brosse est également amovible afin d’être nettoyée ou remplacée facilement.

De plus, la forme arrondie et lisse du capot évite que l’herbe n’adhère trop sur le dessus, et les roues du Mova 1000, assez espacées et crantées, s’encrassent peu malgré la terre.

Prix et disponibilité

Le Mova 600 est vendu à 999 euros chez Amazon et Boulanger. La version 1000 est proposée quant à elle à 1 200 euros, également chez Amazon et Boulanger.