Test de l’Ecovacs G1-2000 : une des tondeuses robots les plus avancées

Le marché des robots tondeuses devient de plus en plus fourni, avec des nombreuses marques et références disponibles pour tous les budgets. Ecovacs n’en est pas à son coup d’essai et étoffe sa gamme avec la nouvelle Goat G1-2000, sa tondeuse la plus complète. Elle est livrée avec un garage et de nombreuses balises, lui permettant de couvrir jusqu’à 2 000 m2 en deux jours.

Ecovacs est un des leaders dans le domaine des aspirateurs robots, offrant de nombreux modèles entièrement autonomes et capables de se repérer dans l’espace par eux-mêmes. C’est sur cette base que le fabricant de l’empire du Milieu s’est lancé dans le domaine des tondeuses robots, en adaptant ses technologies de navigation et de détection d’obstacles au jardin.

Nous avions récemment testé l’excellente Goat GX-600, capable de se repérer sans nécessiter la moindre installation, mais quelque peu limitée dans la personnalisation et le paramétrage qu’elle propose. Nous nous attaquons aujourd’hui à la G1-2000, le modèle le plus haut de gamme de la lignée G1. Celle-ci diffère de la série GX, notamment par l’utilisation de balises de navigation, de multiples caméras et d’options de personnalisation avancées.

Parmi les trois modèles, les différences sont uniquement au niveau de la capacité de la batterie, permettant de tondre entre 800 et 2 000 m2, mais aussi en termes d’accessoires. En effet, la G1-2000 est livrée avec un garage et un module 4G, qui sont optionnels sur les autres modèles de la gamme.

Un design raffiné

L’esthétique du Goat G1-2000 est bien travaillée, lui conférant un aspect haut de gamme. Le robot arbore des tons argents et noirs, avec des courbes modernes qui s’intègrent élégamment dans votre jardin. Sur le dessus, un bouton rouge STOP permet d’interrompre la tonte en cas d’urgence. On retrouve également un panneau de contrôle et un écran dissimulés sous un capot, permettant de contrôler le robot et d’ajuster la hauteur de coupe.

Les différents modules de navigation sont visibles, notamment l’antenne à l’arrière, mais aussi les multiples caméras, dont une située au-dessus du pare-chocs, ainsi qu’un autre capteur panoramique placé sur le dessus. Ces derniers assurent une navigation fiable, ainsi qu’une reconnaissance précise des limites de la pelouse et des obstacles.

Les roues du Goat G1-2000 sont robustes, avec une conception crantée, qui assure une bonne adhérence sur différents types de terrains, y compris des pentes allant jusqu’à 40 % ou 21º d’inclinaison. Sous le robot, le disque de coupe de 22 cm est équipé de trois lames. Il est positionné au centre, assurant une coupe uniforme, sans pour autant atteindre les bordures.

Le G1-2000 est livré avec quatre balises de navigation à placer sur la pelouse. Leur apparence est moderne et sobre, arborant des couleurs blanches et argentées. Cependant, elles sont assez visibles, mesurant 48 cm de haut, portant quelque peu atteinte à l’aspect du jardin.

La station est également raffinée, contrairement à la plupart des autres robots tondeuse. Elle reprend les formes d’une petite maison ou d’une niche. Sa partie supérieure s’ouvre pour offrir un espace de stockage pour les lames et autres accessoires.

Le G1-2000 est également livré avec un garage. Celui-ci ajoute un auvent pour protéger la station et le robot des intempéries et de la saleté. Il dispose de deux panneaux latéraux en imitation bois, ajoutant une touche premium à votre jardin.

Une installation rapide

La mise en route de l’Ecovacs Goat G1-2000 ne prend que quelques minutes. Le processus est guidé à travers l’application Ecovacs, aussi bien pour l’installation physique du robot et de la station que pour le paramétrage. Cette étape inclut notamment l’appairage et le positionnement des balises, contrairement à la plupart des modèles concurrents. Il est d’ailleurs nécessaire d’en installer au moins deux, et potentiellement plus en fonction de la forme et de la taille de votre gazon. En revanche, il n’est pas nécessaire de placer la station sur la pelouse, contrairement à la Goat GX-600.

La cartographie du jardin est simplifiée, puisqu’elle peut être entièrement automatisée grâce aux caméras intégrées du robot, tout comme le fait la GX-600. Il reste bien entendu possible de le faire manuellement, en contrôlant le robot grâce à votre smartphone et en le déplaçant le long des bordures. Vous pouvez créer jusqu’à 16 zones, y compris des zones interdites et des chemins.

Une application simple

L’Ecovacs Goat G1-2000 est particulièrement bien connecté, bénéficiant du Bluetooth, Wi-Fi et même d’un module 4G embarqué.

L’application Ecovacs est le principal moyen de contrôler la tondeuse. Elle est facile à utiliser et permet de consulter rapidement son statut et les statistiques de tonte. Il est également possible de lancer une tonte, qu’elle soit globale ou pour une zone en particulier. Il est également possible de lancer une tonte des bordures, et même de contrôler le robot pendant qu’il tond, notamment pour le faire passer au-dessus d’une zone particulière.

L’application permet également de créer un planning de tonte ou de surveillance. Cette option fait patrouiller le robot dans votre jardin pour vous notifier s’il détecte un humain. C’est très pratique si vous êtes en vacances et souhaitez garder un œil sur votre jardin.

Les paramètres sont ajustables, avec notamment la vitesse de tonte, entre délicate ou rapide, mais aussi la direction de la tonte. Toutefois, celle-ci ne peut pas être ajustée de manière automatique et il faut soit penser à la modifier manuellement, soit se contenter d’une direction qui ne change pas.

Vous pouvez également choisir une plage horaire nocturne durant laquelle le robot ne tond pas, ce qui évite de blesser les animaux qui pourraient se trouver dans le jardin. Vous pouvez également ajuster les paramètres d’évitement des obstacles pour prendre en compte les objets de plus de 10, 15 ou 20 cm de hauteur. Il est également possible de suspendre la tonte lorsqu’il pleut et d’activer un mode surveillance, permettant d’être notifié si le robot détecte une présence humaine à moins de sept mètres de la station.

Pour ce qui est du panneau de contrôle, il permet de lancer la tonte, ajuster la plupart des paramètres et même de suspendre un planning de tonte.

La Goat G1-2000 est bien entendu compatible avec Alexa et Google Assistant, permettant de lancer un cycle de tonte depuis votre canapé.

Une tonte précise et efficace

L’Ecovacs Goat GX-2000 est offre des performances de tonte remarquables. L’herbe est coupée avec précision, sans zones manquées ou défauts de coupe. L’intégralité du gazon est couverte, sans nécessiter de passage quadrillé. La hauteur de coupe est réglable directement sur le robot, allant de 30 mm à 60 mm, par incréments de 25 mm. Malheureusement, il n’est pas possible de modifier ce réglage à distance, puisqu’il est exclusivement mécanique.

Les bordures et les coins sont bien longés, et seuls quelques centimètres ne sont pas tondus si la bordure longe un mur ou une délimitation. On regrette toutefois le fait que, contrairement à la Dreame A1, la Goat G1-2000 ne laisse pas de belles bandes parallèles sur la pelouse.

L’Ecovacs Goat G1-2000 est une tondeuse très silencieuse, émettant seulement 59 dB lors de la tonte. Cela est à peine audible, lui permettant de ne pas déranger le voisinage et même de fonctionner la nuit.

Pour ce qui est de l’autonomie, la tondeuse peut tondre jusqu’à 1 000 mètres carrés en une journée. Elle peut automatiquement retourner à sa station de charge et reprendre le travail une fois entièrement chargée, couvrant jusqu’à 2000 mètres carrés en deux jours.

Une navigation précise et fiable

Les capacités de navigation de l’Ecovacs G1-2000 sont excellentes. En effet, contrairement à certaines autres tondeuses, comme la Stiga A 1500, qui nécessitent de capter plusieurs satellites GPS avant de fonctionner, celle-ci se localise précisément et instantanément. Les balises de navigation l’aident à mesurer les distances efficacement durant la tonte, tandis que les caméras permettent de confirmer l’emplacement des bordures sur le chemin.

Ces dernières lui permettent également de détecter et d’éviter les obstacles tels que les tuyaux, les arbres et les meubles de jardin. Cela garantit que le robot ne les heurte pas et lui permet également de détecter les massifs de fleurs au fur et à mesure qu’ils évoluent.

Toutefois, elle est parfois trop prudente et prend une marge significative autour des obstacles, dont certains sont parfois imaginaires.

Un entretien très simple

L’entretien de l’Ecovacs G1-2000 est particulièrement simple. Sa certification IPX6 lui confère une résistance aux intempéries et à l’eau. Il suffit de la rincer pour lui redonner une beauté, y compris ses roues et ses lames, pour enlever l’herbe, la saleté et la boue.

Le garage aide à garder la tondeuse propre lorsqu’elle est stationnée, tout en ajoutant une touche d’esthétisme à votre jardin. De plus, la station dispose de brosses intégrées qui nettoient les caméras du robot avant chaque cycle, garantissant qu’elle ait constamment une bonne visibilité sur la pelouse.

Prix et disponibilité

La Ecovacs Goat G1-2000 est proposée sur Amazon et directement chez Ecovacs pour 2 000 euros, hors promotion. Actuellement, une remise permet de bénéficier d’un tarif plus intéressant de 1800 euros.

C’est un tarif raisonnable, notamment au vu des nombreux accessoires proposés et des performances de tonte qu’offre la tondeuse.