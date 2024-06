Test de l’Ecovacs Goat GX-600 : la tondeuse-robot sans installation

L'Ecovacs Goat GX-600 est une tondeuse-robot plug-and-play qui se distingue par la concurrence par sa simplicité d'utilisation et d'installation. Elle élimine entièrement le besoin d'installation de câbles ou de balises et même de création de limites virtuelles. Grâce à sa caméra intégrée, elle détecte automatiquement les limites de la pelouse et les obstacles, offrant ainsi une solution facile à utiliser et performante.

L’Ecovacs Goat GX-600 se positionne comme une tondeuse-robot plug-and-play, s’affranchissant presque entièrement du processus d’installation. Contrairement à la majorité des autres tondeuses, elle ne nécessite ni l’installation d’un câble, ni même d’antennes ou de balises. De même, elle élimine complètement le besoin de définir des limites virtuelles et se charge elle-même de détecter la zone de tonte.

Avec un processus d’installation aussi simple, le GX-600 est beaucoup plus facile à installer que les tondeuses concurrentes. Cependant, voyons en détail comment elle se compare à la concurrence en matière de navigation et de tonte.

Un design sobre et compact

L’esthétique de l’Ecovacs Goat GX-600 est sobre et moderne. Le robot est assez compact et discret, notamment grâce à sa couleur vert mat. Il utilise des plastiques qui semblent durables et surtout résistants aux rayures.

Sur le dessus, on retrouve un grand bouton STOP qui permet d’arrêter la tonte en cas d’urgence. À côté, un panneau dissimule un écran ainsi que plusieurs boutons pour contrôler le robot, ainsi qu’un cadran pour ajuster la hauteur de coupe. À l’avant, on retrouve une caméra grand-angle qui permet à la tondeuse d’identifier avec précision les limites de la pelouse, les obstacles, et de naviguer efficacement.

La station ressemble à une petite niche et reprend les coloris du robot, tout en restant discrète. Sa partie supérieure dispose d’un petit espace de rangement, utile pour y ranger les accessoires et lames de rechange.

Le robot et la station sont tous deux conçus pour résister aux intempéries, grâce à leur étanchéité IPX6. Ils peuvent donc être placés dans le jardin sans besoin de protection supplémentaire.

Un jeu d’enfant à installer

L’installation de l’Ecovacs Goat GX-600 est particulièrement simple, tant que vous respectez scrupuleusement les instructions d’installation et certaines conditions essentielles. Il faut notamment que l’étendue d’herbe à tondre soit continue, afin que la tondeuse puisse identifier les limites automatiquement. Dans le cas contraire, elle ne tondra qu’une partie de la pelouse.

Ensuite, les différentes zones interdites doivent être manuellement séparées de la pelouse par un cheminement, une clôture ou des pierres. C’est principalement le cas des massifs, piscines, bassins et autres zones qui doivent donc être séparées au préalable. Si c’est déjà le cas dans votre jardin, vous n’avez aucune autre action à effectuer. Dans le cas contraire, vous devrez impérativement ajouter des pierres ou une clôture pour éviter que le robot ne tonde vos fleurs ou tombe à l’eau.

Pour identifier la zone à tondre, la station doit être placée directement sur la pelouse ou à moins de 20 cm. Il n’est en effet pas possible de créer des chemins ou des zones distinctes et le robot doit rapidement pouvoir identifier les limites de la pelouse dès qu’il sort de sa base.

En revanche, une fois ces conditions réunies, il suffit de placer la station conformément aux instructions de l’application pour que le robot identifie automatiquement la zone à tondre. Il reconnaît de manière précise les limites, tant qu’elles sont assez hautes ou larges. Toutefois, la carte ne s’affiche pas dans l’application et il est donc difficile de confirmer si la zone reconnue par le robot correspond à la réalité.

Dans les faits, le Goat GX-600 permet une économie de temps non négligeable, contrairement à la majorité des robots-tondeuses. En effet, il permet non seulement de s’affranchir de l’installation de câbles, balises et antennes, il détecte automatiquement le périmètre à tondre. Les tondeuses concurrentes, comme la Dreame A1, bien que sans-fil, nécessitent tout de même de commander le robot depuis votre smartphone pour délimiter la pelouse. Cette étape peut être très chronophage, selon la taille et la forme de votre jardin, et le GX-600 propose ici une économie allant jusqu’à plusieurs heures, grâce à son installation « plug and play ».

Une application un peu trop simple

L’application Ecovacs permet de lancer tondeuse à distance et d’ajuster quelques paramètres de tonte. Les fonctionnalités sont toutefois limitées, notamment car le Goat GX-600 ne propose pas de cartographie dans l’application. De même, la sélection de la hauteur de tonte se faisant depuis le robot, ce paramètre ne s’ajuste pas dans l’application.

L’interface est intuitive et la configuration d’un planning de tonte peut se faire automatiquement, grâce à une recommandation en fonction de la taille et la forme de votre jardin. Cependant, comme pour d’autres tondeuses, la Goat GX-600 vous oblige à définir une heure de début et de fin, ce qui signifie que vous devez vous assurer de donner au robot suffisamment de temps pour terminer le cycle de tonte.

Il est également possible d’affiner certains paramètres, comme la hauteur de la détection d’obstacles, l’arrêt automatique de la tonte en cas de pluie, ainsi qu’une plage horaire à ne pas tondre pour protéger les animaux nocturnes.

Cependant, l’application n’offre pas d’autres options de personnalisation et ne gère pas les zones de tonte. De plus, elle n’indique pas où le robot a tondu et s’il a rencontré des obstacles. Si vous avez un grand jardin, vous devez donc vérifier votre jardin après la tonte pour vous assurer qu’une zone n’a pas été évitée à cause d’un obstacle ou d’un objet oublié sur le gazon.

Une tonte efficace et précise

La Goat GX-600 procure des performances de tonte impressionnantes. Il coupe l’herbe avec précision, même sur des terrains difficiles grâce à ses grandes roues. Il peut ainsi surmonter des pentes allant jusqu’à 40 % d’inclinaison. En fonctionnement, le robot suit un parcours en forme de S, couvrant la pelouse avec précision. Vous pouvez choisir entre un passage unique ou un motif croisé pour garantir une couverture complète sans zones manquées. La hauteur de coupe est réglable, allant de 30 mm à 60 mm, par incréments de 25 mm. Cependant, cela doit être fait physiquement sur le robot, car il n’y a pas d’option pour changer ce réglage dans l’application.

La tonte des bordures est meilleure que la plupart des concurrents. En effet, la tondeuse longe le plus possible les bordures pour tondre le plus possible, ce qui pose souvent problème à d’autres concurrents. C’est notamment le cas si vous définissez les bordures manuellement, puisque vous risquez de vouloir vous éloigner des bords. Vous devrez tout de même tailler les bords au coupe-bordure pour des résultats parfaits, spécialement si votre pelouse est en bordure de clôture, mais les résultats sont globalement satisfaisants.

L’Ecovacs Goat GX-600 est particulièrement silencieuse, produisant environ 60 dB lors de la tonte, ce qui est à peine audible. Les roues sont légèrement plus bruyantes, mais elles ne sont pas audibles à moins d’être à quelques mètres de la tondeuse.

En ce qui concerne l’autonomie, la Goat GX-600 déçoit un peu, puisqu’elle peut atteindre au maximum 85 minutes. Heureusement, elle peut automatiquement retourner à sa station de charge et reprendre le travail une fois chargée. Elle est prévue pour tondre jusqu’à 600 m² d’herbe en deux jours et convient ainsi pour des jardins assez grands.

Une bonne navigation et une détection d’obstacles fiable

Grâce à sa caméra et ses capteurs, le Goat GX-600 sait se repérer de manière efficace et en toute autonomie. Si vous respectez scrupuleusement les consignes d’installation, le robot détecte automatiquement et précisément les limites de l’herbe et tond la pelouse sans nécessiter de configuration des limites, même pas virtuelle.

Il est également capable d’identifier et d’éviter les obstacles, comme les jouets, les meubles et les animaux. De même, elle peut automatiquement détecter les arbres et abris, évitant d’avoir à créer manuellement des zones interdites.

La sensibilité de détection d’obstacles peut être ajustée, permettant d’ignorer les obstacles de moins de 10, 15 ou 20 centimètres, ce qui est pratique si vous avez des fleurs qui penchent sur la pelouse, par exemple.

Facile à entretenir

L’entretien de la tondeuse est particulièrement simple. Il suffit de la rincer au tuyau, ainsi que la base, pour enlever la crasse et la saleté. Un chiffon est d’ailleurs fourni pour éviter les traces de calcaire, assurant ainsi qu’il ne reste pas de trace de gouttelettes sur le robot.

Prix et disponibilité

La Ecovacs Goat GX-600 est proposée sur Amazon et directement chez Ecovacs pour 1 300 euros. C’est un prix raisonnable, en particulier au vu du gain de temps qu’elle propose lors de l’installation, mais également face à la concurrence.