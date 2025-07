Boulanger propose le pack parfait pour protéger son domicile durant les vacances : un duo de caméras 2K (intérieur + extérieur) à -32 %

Avis à celles et ceux qui partent bientôt en vacances et angoissent à l’idée de laisser leur domicile sans surveillance. Boulanger propose actuellement un pack bien pratique comportant deux caméras filmant en 2K, les TP-Link Tapo TC41 et Tapo TC71. Le tout est affiché à 74,99 euros au lieu de 109,90 euros.

Si vous souhaitez partir au soleil cet été l’esprit tranquille, en sachant que vous pourrez garder un œil sur votre cocon à tout moment, opter pour une ou plusieurs caméras de surveillance connectées reste la meilleure solution. Vous pourriez par exemple être intéressés par le pack TP-Link qui comprend une Tapo TC41 pour l’extérieur et une Tapo TC71 pour l’intérieur, et qui est vendu à moins de 75 euros.

Ce que contient ce pack TP-Link

Deux caméras qui filment en 2K

Avec la détection de mouvement intégrée

Et la prise en charge de Google Assistant et Alexa

Initialement affiché à 109,90 euros, le pack de caméras connectées TP-Link avec une Tapo TC41 et une Tapo TC71 est aujourd’hui disponible en promotion à 74,99 euros chez Boulanger.

La Tapo TC41, la caméra extérieure qui voit tout

Dans ce pack, on trouve tout d’abord la Tapo TC41, une caméra qui a vocation à être placée en extérieur. Rassurez-vous, elle est certifiée IP65 et peut donc affronter la poussière et la pluie. Mais attention, si elle est placée à l’envers, soit l’objectif vers le haut, elle ne résistera pas bien à l’eau. Vous l’aurez compris, elle doit être installée tête en bas, mais aussi branchée sur secteur. Une fois bien placée, cette caméra connectée peut filmer en 2K (2 304 × 1 296 pixels) et ne louper quasiment aucun détail devant votre domicile.

En effet, elle peut pivoter à 360° à l’horizontale et fournir une plage de vue verticale de 130°. Autres atouts de cette TC41 : ses trois modes de vision nocturne (couleur, infrarouge et intelligente) et ses projecteurs intégrés pour assurer sa mission une fois la nuit tombée. L’appareil peut également détecter les mouvements et les suivre grâce à une rotation rapide ; des zones d’activité peuvent aussi être créées pour surveiller un endroit en particulier. L’audio bidirectionnel est par ailleurs de la partie, de même qu’une alarme sonore. Enfin, Google Assistant et Alexa sont bel et bien pris en charge.

La Tapo TC71, la caméra intérieure discrète et panoramique

La Tapo TC71 doit, de son côté, être installée à l’intérieur de votre domicile, posée sur un meuble. Elle peut, elle aussi, filmer en 2K, sur une plage horizontale de 360º et verticale de 114º, ce qui est tout à fait suffisant pour surveiller une large surface. La vision nocturne, qui permet de voir jusqu’à 9 mètres, est aussi disponible, de même que la détection de mouvements avec envoi de notifications, l’alarme sonore et lumineuse pour dissuader les intrus ou encore l’audio bidirectionnel. La caméra fonctionne également avec Google Assistant et Alexa.

Cette TC71 devrait par ailleurs rassurer les parents puisqu’elle est capable de détecter les pleurs d’un bébé et offrir une vision nocturne nette et complète. Elle peut donc être placée près du berceau. Enfin, concernant le stockage des images (et cela vaut aussi pour la TC41), vous pouvez enregistrer les séquences sur une microSD (jusqu’à 512 Go) ou opter pour le cloud payant de la marque.

