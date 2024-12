Pour surveiller votre domicile pendant les fêtes, ce lot de 2 caméras qui filment en 2K à -39 % est idéal 

Si vous comptiez partir pendant les fêtes, s’armer d’un kit de caméra de surveillance permet d’avoir l’esprit plus tranquille. Et ça tombe bien, Amazon propose ce lot 2 caméras TP-Link C425 à -39 %.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

L’idée de partir, tout en laissant son domicile sans surveillance, peut vite être un tracas. Pour cela, les caméras de surveillance sont de parfait allié. La TP-Link Tapo C425 en est une, et plutôt efficace. Ce modèle entièrement sans-fil, paré pour l’extérieur, qui s’installe sur tous les supports, filme en 2K pour vous donner un rendu bien détaillé de votre domicile. Si vous souhaitez investir dans un système de surveillance pour les fêtes de fin d’année, le lot de 2 caméras coûte 90 euros de moins.

Que contient ce pack TP-Link Tapo C425 ?

Deux caméras à l’aise à l’intérieur ou à l’extérieur, simples à installer

Avec une bonne qualité d’image (2K)

Et une excellente détection des mouvements

Avec un prix barré à 229,90 euros, le lot de 2 caméras TP-Link Tapo C425 s’affiche aujourd’hui à 139,90 euros sur Amazon.

Une caméra endurante, pratique à installer, à l’extérieur ou à l’intérieur

La Tapo C425 est une caméra de surveillance parée pour l’extérieur grâce à sa certification IP66. Elle est capable de faire face aux aléas climatiques, mais avec son design sobre, elle peut très bien être utilisée en intérieur. Sa conception facilite d’ailleurs l’installation grâce à son support magnétique, qui permet d’orienter à souhait la caméra et d’obtenir l’angle de captation idéal. Une bonne chose pour celles et ceux qui sont réticents au bricolage. Ici pas besoin, de se munir d’outils, il n’est pas nécessaire de visser le support à un mur. Il s’agit d’une simple surface métallique à fixer.

Concernant l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 300 jours d’autonomie grâce à la batterie de 10 000 mAh. De notre côté, après une semaine d’utilisation et avec des activations relativement régulières, la batterie affichait encore plus de 95 %. La caméra devrait donc être capable de tenir de 4 à 6 mois. À noter que la caméra fonctionne en Wi-Fi et ne nécessite pas de hub dédié, ce qui est une très bonne chose.

Des images bien définies

Pour assurer la surveillance de votre domicile, la caméra TP-Link Tapo C425 filme en 2K. Lorsque les conditions lumineuses sont bonnes, les images sont très correctes. On distingue facilement les visages et la définition du capteur autorise même un léger zoom sans trop perdre en qualité. Son mode « nocturne avec couleurs » est convaincant et plus naturel. La Tapo C425 embarque des projecteurs LED bien puissants, qui peuvent, comme la sirène, se déclencher automatiquement lors d’une détection de mouvements.

Oui, la détection de mouvements est bel et bien présente ici, et s’est révélée très efficace et précise au cours de notre test. Elle distingue les personnes, les animaux ou encore les véhicules. Bien sûr, il est possible de voir en direct le flux vidéo sur l’application. D’ailleurs, celle-ci permet d’accéder à une foule de fonctionnalités, comme l’activation ou non de l’alarme intégrée à la caméra. Enfin, les vidéos filmées peuvent d’ailleurs être stockées localement via microSD.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la TP-Link C425.

Si vous souhaitez comparer la caméra de surveillance connectée de TP-Link avec d’autres références disponibles sur le marché, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.