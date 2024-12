Cette caméra Xiaomi qui filme en 2,5K sécurise votre domicile durant les fêtes pour pas cher

Pas besoin de payer le prix fort pour garder un œil sur son domicile, certaines caméras connectées sont bourrées de fonctionnalités pour un petit prix : comme ce modèle CW400 de chez Xiaomi qui revient à 59 euros au lieu de 69 euros.

Xiaomi Outdoor Camera CW400

Les caméras de surveillance de Xiaomi sont généralement proposées à un bon rapport qualité-prix. Le fabricant chinois compte de bons modèles, qui sont d’ailleurs très abouties pour leur prix. C’est le cas de la référence CW400 qui mise sur une définition 2K pour surveiller chaque recoin de votre domicile et le tout pour moins de 60 euros avec cette offre Amazon.

Les forces de la Xiaomi Outdoor Camera CW400

Une caméra extérieure robuste, avec une vision à 360°

Des images nettes grâce à sa définition 2K

Une vision nocturne en couleur et détecte les mouvements

Initialement à 69,99 euros, la Xiaomi Outdoor Camera CW400 est en ce moment remisée à 59,99 euros sur le site d’Amazon.

Une caméra extérieure avec un large champ de vision

La Xiaomi Outdoor Camera CW400 est une caméra en forme de dôme blanc mat qui se montre très discrète. Sa conception permet d’avoir une prise de vue horizontale à 360 ° et une vue verticale à 160 ° pour une solution de sécurité complète.

À l’aise à l’extérieur, elle est capable de résister aux intempéries (IP66) et fonctionne par des températures allant de -30 °C et 60 °C. Concernant son installation, vous pouvez opter soit pour une fixation au plafond, au mur ou sur un poteau.

Un très bon rendu pour voir ce qui se passe chez vous

Sous son petit gabarit ce cache une grande performance, puisqu’elle est capable de filmer avec une définition en 2,5 K, soit 1 440 x 2 560 pixels. Son objectif à grande ouverture permet d’obtenir des détails plus clairs et plus lumineux avec des images de meilleure qualité. Grâce à son capteur infrarouge et le projecteur, la caméra CW400 peut capturer des images colorées, même dans des environnements peu éclairés. D’ailleurs, le projecteur intégré s’allume automatiquement lorsqu’un être humain est reconnu la nuit.

Bien sûr, elle est capable de détecter les mouvements, et grâce à une technologie IA, la caméra distingue les humains et filtre les fausses alarmes. De quoi éviter d’être alerté quand le chat du voisin passe par exemple. Vous pouvez être alerté en temps réel sur votre smartphone. Depuis l’application, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous et de communiquer avec la personne via les haut-parleurs et micro.

Pour bien choisir votre caméra, n'hésitez pas à consulter notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées du moment.



