Pourquoi la nouvelle batterie sans cobalt de Tesla pourrait tout bouleverser

Tesla vient de réaliser une annonce majeure dans l’industrie de la batterie pour voiture électrique. Le constructeur américain va produire ses propres batteries LFP qui se passe totalement de cobalt. Une technologie autrefois réservée aux industriels chinois.

Même si Tesla fabrique certaines de ses batteries, notamment les NMC pour les Tesla Model Y produit au sein de l’usine d’Austin, au Texas, avec les cellules 4680, la plupart des batteries des autres modèles proviennent de fournisseurs asiatiques, chinois ou coréen.

Mais le constructeur compte reprendre peu à peu le « contrôle » à ce niveau et vient d’annoncer la finalisation de la construction d’une usine dédiée aux batteries LFP (Lithium-Fer-Phosphate) à Sparks, dans le Nevada.

Nearing completion of our first LFP cell manufacturing factory in North America pic.twitter.com/OLNRWajz4l — Tesla (@Tesla) June 28, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Sous l’administration Trump, l’Amérique se referme petit à petit. Les voitures électriques chinoises ne sont pas les bienvenues, tout comme les technologies qui gravitent autour, à commencer par les logiciels et les batteries.

Les constructeurs s’organisent donc pour éviter d’éventuelles sanctions, avec un retour à une production plus locale, y compris pour Tesla.

Tesla veut davantage produire aux États-Unis

La station électrique Apex 300 à moitié prix ! Voici la nouvelle station électrique portable de Bluetti : l’Apex 300. Pour le camping, les coupures électriques ou la vie hors réseau : elle peut alimenter tous les appareils !

Même si la marque possède plusieurs usines aux États-Unis, la majorité des modèles vendus aujourd’hui sont aussi produits ailleurs, notamment à Shanghai pour la Model 3 ou encore Berlin pour le Model Y.

Au niveau des packs batteries, il y en a plusieurs, mais il y en a surtout un seul qui est « maison ». Il s’agit de la batterie du Model Y produit à Austin, au Texas, une batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) dotée des fameuses cellules 4680. Pour le reste, les fournisseurs viennent tous d’Asie.

À lire aussi :

Voici pourquoi les batteries chinoises de voitures électriques ne vont plus dominer le monde dans quelques années

Par exemple, les batteries LFP de la Model 3 Propulsion petite batterie proviennent de chez BYD, tout comme celles du Model Y produit à Berlin et vendu en Europe. Pour les Model 3 produites à Shanghai, les LFP proviennent du chinois CATL, tandis que les version Grande Autonomie des Model 3 et Model Y sont équipées en NMC qui proviennent des coréens de chez LG et Panasonic.

Pas très « maison » comme approvisionnement, mais c’est ce qui permet, entre autres, à Tesla, de proposer des modèles au rapport qualité / prix imbattables.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Mais dans une optique de réindustrialisation de l’Amérique, Tesla vient d’annoncer sur le réseau social X la fin de la construction d’une nouvelle usine dédiée à la fabrication de batterie LFP du côté de Sparks, dans le Nevada.

Elon Musk qualifie cette usine de « vitale pour l’Amérique », alors que l’entreprise continue d’augmenter sa production nationale de batteries dans l’optique de ne pas être sanctionné par des frais de douane supplémentaire sous la politique protectionniste de Donald Trump.

Quelles différences entre batteries LFP et NMC ?

Rappelons que les batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) et NMC (Nickel Manganèse Cobalt) sont deux types courants de batteries lithium-ion, mais elles diffèrent par leur chimie et leurs usages.

Les batteries LFP utilisent du phosphate de fer comme matériau cathodique, ce qui les rend très stables, moins sensibles à la surchauffe et moins inflammables. Elles offrent une longue durée de vie (grand nombre de cycles de charge-décharge) et supportent bien les charges rapides, mais leur densité énergétique est plus faible, donc elles stockent moins d’énergie à poids ou volume égal.

À lire aussi :

Voitures électriques : voici les différentes technologies de batteries (sodium, solides, LFP, NMC, NCA…) et leurs avantages

Cela peut limiter l’autonomie des véhicules qui les utilisent, même si elles sont très populaires dans des applications comme les véhicules d’entrée de gamme afin de limiter les coûts. Les constructeurs chinois utilisent d’ailleurs majoritaire ce type de chimie, ce qui leur permet d’afficher des prix plus serrés que la concurrence, encore majoritaire sous batteries NMC.

Les batteries NMC justement, elles utilisent un mélange de nickel, manganèse et cobalt pour la cathode. Cette chimie leur confère une densité énergétique plus élevée, permettant une meilleure autonomie pour un même poids, ce qui est un atout pour les véhicules électriques haut de gamme. Cependant, elles sont plus coûteuses à produire, notamment à cause du cobalt, et sont moins stables thermiquement, ce qui nécessite des systèmes de gestion plus rigoureux pour éviter la surchauffe.