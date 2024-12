Toyota présente sa nouvelle voiture électrique qui pourrait changer la donne avec ses batteries sans cobalt

Toyota vient de présenter sa nouvelle voiture électrique : l’Urban Cruiser. Ce SUV compact joue dans la cour des Peugeot E-2008 et autres Ford Puma Gen-E, mais y ajoute une version 4×4 pour se démarquer. Voici ses caractéristiques.

Toyota Urban Cruiser // Source : Toyota

Lors de la présentation de son Urban SUV Concept en décembre 2023, Toyota avait promis une présentation de la version de série en 2024. La marque japonaise a tenu parole sur le fil, avec l’officialisation de son Urban Cruiser via un communiqué.

Une nouvelle voiture électrique dans la gamme Toyota, donc, ce qui ne sera pas de mal pour épauler le peu compétitif bZ4X. Cet Urban Cruiser reprend la base du récent Suzuki eVitara, avec des partis pris intéressants.

Un style fidèle au concept

Chose intéressante : un Urban Cruiser a déjà existé dans la gamme Toyota. C’était en 2009 et il s’agissait un petit SUV. Retour en 2024, où la recette est la même : avec 4,28 m de long pour 1,80 m de large et 1,64 m de haut, cet Urban Cruiser électrique joue dans la cour des Peugeot E-2008, Ford Puma Gen-E et autres Kia EV3.

Toyota Urban Cruiser // Source : Toyota

Le style est fidèle au concept, avec une face avant doté d’un « masque » en U intégrant les projecteurs. Les flancs et la partie arrière, en revanche, ne peuvent masquer la filiation avec le Suzuki électrique.

Même chose concernant l’habitacle, où la planche de bord est similaire. Niveau multimédia, on retrouve des compteurs numériques de 10,25 pouces et un écran central de 10,1 pouces compatible Apple CarPlay/Android Auto, mais aussi une sono JBL ou encore une caméra 360°.

Toyota Urban Cruiser // Source : Toyota

L’habitabilité est promise comme généreuse, notamment via un empattement étendu de 2,70 m. Une banquette coulissante permettra également de choisir entre un volume de coffre conséquent (dont le volume n’est pas communiqué) ou un espace aux jambes arrière de roi.

Une transmission intégrale au programme

Le Toyota Urban Cruiser reprend également la fiche technique du Suzuki eVitara. On retrouvera donc deux batteries LFP (lithium – fer – phosphate), plus économiques que les NMC (nickel – manganèse – cobalt) répandues chez la concurrence européenne.

Toyota Urban Cruiser // Source : Toyota

L’entrée de gamme sera représentée par un pack de 49 kWh associé à un moteur avant de 144 ch. Une batterie de 61 kWh sera également disponible avec deux motorisations : un moteur avant de 174 ch ou une version à transmission intégrale de 184 ch, via l’ajout d’un petit moteur électrique sur l’essieu arrière. Une proposition rare dans le segment, et qui pourrait convaincre dans les zones montagneuses ou aux climats rudes.

Et il faudra s’arrêter là pour le moment, Toyota ne communiquant ni autonomie, ni puissance de charge, ni tarif. Cette nouvelle voiture électrique sera présentée au Salon de Bruxelles, mi-janvier 2025, avant une arrivée en concessions plus tard dans l’année.