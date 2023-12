Voici la future voiture électrique de Toyota qui veut tout chambouler avec son autonomie XXL

Toyota commence tout doucement à croire à l'électrique et prépare un SUV compact, d'abord présenté sous la forme d'un concept-car. La version de série devrait voir le jour dès 2024, afin d'aller chasser sur les terres des Peugeot e-2008, Jeep Avenger et autres Renault Mégane E-Tech. Une version avec 800 km d'autonomie est même au programme !

À partir de 2035, toutes les voitures neuves sortant de concession devront obligatoirement être équipées d’une motorisation 100 % électrique. Si certains constructeurs sont déjà prêts, d’autres ont tout intérêt à se dépêcher un peu. C’est par exemple le cas de Toyota, qui est encore un peu en retard pour le moment.

Un nouveau SUV en préparation

Et pour cause, la firme japonaise avait jusqu’alors beaucoup de mal à croire à l’électrique. C’est pour cela qu’elle ne commercialise actuellement qu’un seul modèle doté de cette motorisation en Europe, à savoir le bZ4X. En Chine, on peut aussi compter sur le bZ3. Mais cela est en train de changer, puisque le constructeur a revu ses plans et prévoit de lancer plusieurs voitures zéro-émission à l’échappement au cours des prochaines années. Mais il faudra faire preuve d’un peu de patience.

Cependant, après avoir détaillé ses plans concernant notamment les batteries de ses prochaines autos, le constructeur nous montre des choses un peu plus concrètes. C’est ainsi que ce dernier a profité du Toyota’s Kenshiki forum qui s’est tenu à Bruxelles pour lever le voile sur le Urban SUV Concept, qui annonce son prochain modèle 100 % électrique et qui a été détaillé dans le communiqué de la marque.

Ce dernier prend la forme d’un crossover compact, qui affiche une longueur de 4,30 mètres pour 1,82 mètre de large et 1,62 mètre de haut. Un gabarit assez contenu donc, qui permettra à ce nouveau modèle de se positionner face aux Peugeot e-2008, Jeep Avenger et autres DS 3 E-Tense. En termes de style, ce nouvel arrivant reprend notamment quelques éléments du C-HR récemment renouvelé, notamment au niveau de la signature lumineuse.

Rival de la Renault Mégane E-Tech et du Hyundai Kona Electric, ce dernier fait aussi la part belle aux éléments en plastique recyclé. C’est notamment le cas des passages de roues et des bas de caisse. En revanche, aucune photo du poste de conduite n’a encore été publiée pour le moment, mais nul doute qu’il sera assez proche de celui du C-HR. On sait également que le SUV bénéficiera d’une banquette arrière coulissante.

Deux batteries au programme

Pour le moment, Toyota reste mutique sur les caractéristiques techniques de son futur SUV électrique, qui s’apprête à faire son arrivée sur un segment très concurrentiel. On sait cependant que ce dernier reposera sur la plateforme e-TNGA, comme son grand frère le bZ4X. En revanche, il se dit que la version de série ne reprendra pas cette nomenclature, selon les journalistes de l’Argus qui ont pu approcher le concept.

Ces derniers nous indiquent également que ce nouvel arrivant reprendra la batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) du SUV électrique. Cette dernière affiche une capacité de 71,4 kWh et permet d’atteindre une autonomie de 500 kilomètres environ. Mais ce n’est pas tout, car un autre pack, faisant appel à la même chimie sera également proposé, permettant alors de parcourir jusqu’à 800 kilomètres selon le cycle WLTP.

Mais un peu de patience, car cette variante ne verra pas le jour avant 2026. Ce qui nous rappelle un peu la Peugeot e-3008, dont la version offrant 700 kilomètres d’autonomie n’arrivera pas avant 2025. Quoi qu’il en soit, il faudra également attendre avant de connaître le temps nécessaire à la recharge ainsi que la puissance pouvant être encaissée par la batterie. Pour mémoire, le bZ4X peut être chargé en 30 minutes à 150 kW.

Si le prix de ce nouveau SUV électrique n’a pas encore été annoncé, Toyota affirme qu’il sera 20 % moins élevé que celui de son grand frère. Soit environ 39 000 euros. À noter que des versions deux ou quatre roues motrices seront disponibles, tandis que les premières livraisons sont prévues d’ici au début de l’année 2025. La version de série sera dévoilée en 2024.