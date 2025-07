Le Samsung Galaxy Z Flip 7 fait désormais son entrée dans notre guide d’achat des meilleurs smartphones du marché . Cette nouvelle version du célèbre smartphone pliant à clapet se distingue par un design affiné et une expérience utilisateur repensée, s’adressant aux adeptes de la mobilité et de l’innovation.

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 franchit un cap avec un format plus compact et un écran externe élargi à 4,1 pouces, parfaitement lisible même en plein soleil grâce à une luminosité de 2 600 nits. Son écran principal AMOLED de 6,9 pouces propose un rafraîchissement de 120 Hz pour une navigation fluide, avec une colorimétrie précise (Delta E mesuré à 4,48). La charnière perfectionnée avec un pli quasi-invisible à l’utilisation, offrant une sensation très premium lors de la prise en main. Enfin, la batterie de 4 300 mAh, assurant une journée complète d’autonomie.

Le Z Flip 7 apporte quelques nouveautés chez Samsung. A commencer par un écran externe plus grand et interactif. Comme toujours il propose 7 années de mises à jour logicielles. L’ergonomie et usage quotidien restent au cœur des priorités du smartphone pliant avec une interface logicielle OneUI 8 et des fonctions d’intelligence artificielle intégrées pour automatiser certaines tâches et offrir un usage plus intuitif. Enfin, le ouble capteur photo 50+12 mégapixels offrant des clichés détaillés en journée, bien que l’absence de téléobjectif limite l’usage du zoom.

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 face à la concurrence

Face à des modèles haut de gamme classiques comme le Google Pixel 9 Pro ou l’iPhone 16 Pro, le Z Flip 7 se démarque par sa compacité et sa flexibilité. Si le processeur Exynos 2500 est moins performant que les puces Qualcomm des flagships, il assure sans souci les usages courants. Seuls les joueurs intensifs pourront ressentir ses limites en gaming.

Les alternatives directes dans le segment des pliables restent rares : seuls quelques concurrents comme le Motorola Razr 60 Ultra proposent une expérience premium, mais avec une politique de mise à jour moindre.

Un écran secondaire plus grand et lumineux que la plupart de ses rivaux directs.

Un format plus léger, plus compact, sans compromis sur l’autonomie.

La garantie logicielle Samsung (7 ans), qui surpasse encore plusieurs marques du secteur.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Z Flip 7 ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 répond aujourd’hui aux attentes des utilisateurs recherchant l’innovation au quotidien, le confort du pliant et une expérience haut de gamme dans un format compact. Pour tout savoir sur ses atouts et explorer l’ensemble des alternatives du marché, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones.

