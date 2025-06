Le Honor 400 rejoint notre guide d’achat des meilleurs smartphones à moins de 500 euros

Le Honor 400 fait désormais partie de notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 500 euros . Ce modèle s’impose comme une alternative solide face à des références telles que le Samsung Galaxy A56 ou le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, grâce à un excellent équilibre entre performances, autonomie et longévité logicielle.

Un smartphone endurant et durable

Le Honor 400 se distingue par un design aux courbes rassurantes et une prise en main agréable, complétée par une certification IP65 contre les projections d’eau. Son écran AMOLED de 6,55 pouces propose un rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz et une luminosité HDR mesurée à 1559 nits, assurant un affichage confortable en toutes circonstances.

Côté endurance, la batterie de 5300 mAh permet d’atteindre près de deux jours d’autonomie, avec une recharge rapide de 66W qui fait le plein en une heure. Le processeur Snapdragon 7 Gen 3 offre des performances maîtrisées pour tous les usages du quotidien, tandis que l’interface MagicOS (Android) bénéficie de fonctionnalités IA et de 6 ans de mises à jour, un atout rare à ce niveau de prix. Il se place parmi les meilleurs smartphones du marché sur ce plan.

Le Honor 400 face à la concurrence

Face au Samsung Galaxy A56, qui propose aussi 6 ans de mises à jour mais une autonomie plus classique, ou au Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G qui mise sur la puissance brute et la charge ultra rapide, le Honor 400 se démarque par :

Son autonomie supérieure (5300 mAh)

Sa politique de mises à jour étendue (6 ans)

Un écran AMOLED lumineux et bien calibré

Pourquoi choisir le Honor 400 ?

Le Honor 400 a été sélectionné pour son excellent rapport qualité/prix, sa durabilité et ses performances équilibrées. Pour découvrir tous les modèles recommandés et choisir le smartphone qui correspond le mieux à vos besoins, consultez notre guide d’achat des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

*Cet article a été produit avec l’aide de Perplexity. Un journaliste l’a relu de A à Z et s’est occupé de valider les informations affichées sur ce papier.