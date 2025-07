Test de la Arlo Essential 2K Intérieure : enfin une vraie caméra indoor chez Arlo ?

Cette Arlo Essential 2K Intérieure n'est pas la plus accessible du marché, mais dans l'écosystème Arlo, oui. Or, son écosystème se révèle aussi efficient qu'accessible au plus grand nombre. La caméra offre une bonne qualité d'image, si ce n'est la gestion des contre-jours, et une belle réactivité dans la détection d'intrusion. Le résultat est presque aussi bon de nuit, où seules la portée de la détection de mouvement et la distance nécessaire avant d'identifier un visage se réduisent.



Si vous prenez l'abonnement, vous gagnez en possibilités et en finesse de détection. Surtout, nous avons alors accès aux notifications intelligentes qui offrent une gestion très fine de sa sécurité domestique. De plus, les produits sont très simples à installer et paramétrer, en plus d'une conception robuste. Pour terminer, son cache blanc permet de veiller à la vie privée de chacun des membres de votre foyer.