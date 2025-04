Moins de 100 € pour des caméras de sécurité Arlo ? C’est le super pack en promo chez Boulanger

Une caméra de surveillance est bien utile pour surveiller les alentours de son domicile. Avec ce pack, Boulanger vous propose de garder un œil à la fois à l’extérieur qu’à l’intérieur de votre domicile. Le tout pour 99 euros, contre 199 euros de base.

Les caméras de surveillance sont pratiques, sécurisantes et surtout dissuasives. En cas de mouvement suspect, vous recevez des alertes sur votre smartphone. Ces caméras rassurent, et quoi de mieux que d’opter pour un kit contenant à la fois une caméra dédiée pour l’extérieur et une autre pour l’intérieur pour sécuriser votre domicile ? C’est que ce Darty propose avec ce pack qui est aujourd’hui à moitié prix.

Que propose ce pack Arlo ?

Deux caméras pour sécuriser l’intérieur et l’extérieur de votre domicile

Des images en 2K et une vision nocturne

Détection des mouvements

Avec un prix barré à 199,99 euros, le kit de caméra de surveillance Arlo Essential 2K (intérieur + extérieur) s’affiche désormais à 99,99 euros sur le site Darty.

Une caméra extérieure avec projecteur et sirène intégrée

Pensée pour l’extérieur, l’Arlo Essential 2K Outdoor est une caméra ans fil qui se vissent tout simplement sur un support, qui doit lui-même être fixé sur un mur ou sur un plafond. Une fois bien en place, elle ne craint pas la pluie et filme en 2K, avec un angle de vision à 130°. Le rendu est de bonne qualité, et couvre un bon périmètre grâce à son grand-angle. Elle peut aussi enregistrer une fois la nuit tombée, avec des images nettes.

La détection de mouvement est disponible. Vous êtes ainsi alerté en temps réel sur votre smartphone. Depuis l’application, vous avez accès aux flux direct, et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez, grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Elle bénéficie d’un projecteur, pratique pour éclairer une zone et qui s’enclenchera dès qu’un mouvement suspect est détecté. Et pour effrayer les intrus, elle intègre une sirène (80 dB) que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app.

Vous pourrez aussi personnaliser les zones que vous souhaitez surveiller en priorité et que vous considérer plus sensible.

Une petite caméra intérieure discrète et efficace

Ce kit contient également la Arlo Essential 2K Indoor, une caméra parfaite pour filmer votre intérieur et qui se fond aisément dans le décor avec ses petites dimensions. Avec une définition 2K, la caméra offre des images détaillées et bien nettes, que l’on pourra retrouver sur l’application. Une vision nocturne est aussi disponible. Pour assurer la vie privée de chaque membre du foyer, elle dispose d’un cache automatique de l’objectif, qui s’active à la demande ou lors de moments de la journée préprogrammés.

Bien sûr, elle est capable de détecter les mouvements et vous alertent en temps réel sur votre smartphone. Depuis l’application, il sera possible de voir en direct le flux vidéo, entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqué.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

