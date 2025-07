Boulanger baisse de 45 % le prix de la Philips Hue Secure, une caméra connectée avec sirène intégrée

Pour protéger votre domicile durant vos vacances, la Philips Hue Secure remplit bien ce rôle. Boulanger vous propose de garder un œil sur votre maison tout l’été avec cette caméra qui passe de 179 euros à 99 euros seulement, avec un détecteur d’ouverture offert.

Philips propose avec sa gamme Hue la plus grande gamme d’ampoules connectées. Mais récemment, la marque a ajouté des caméras de sécurité dans l’écosystème connecté phare de Philips. Comme les autres concurrents, sa caméra envoie des notifications lorsqu’elles détectent un mouvement et si l’événement est lié à une intrusion, une alarme de 80 dB peut être activée manuellement pour effrayer un cambrioleur. Elle propose quelques fonctionnalités intéressantes et se négocie à moins de 100 euros grâce à cette offre, avec un cadeau en prime.

Les points forts de la Philips Hue Secure

Une caméra robuste facile à installer

Filme en 1080p, vision nocturne couleur, alarme intégrée

Détection de mouvements

Disponible à 179,99 euros, la caméra Philips Hue Secure s’affiche actuellement à 139,99 euros chez Boulanger. Une fois dans le panier, elle tombe à 99,99 euros avec en prime un détecteur d’ouverture offert.

Philips Hue Secure : la caméra tombe à 99,99 € + détecteur d’ouverture offert // Source : boulanger.com

Une caméra qui s’installe en intérieur ou à l’extérieur

Comme avec ses ampoules, Philips propose une installation simple et rapide, même pour les débutants avec sa caméra Secure. Elle ne demande aucune compétence technique avancée, il suffit de suivre les instructions via l’application Philips Hue.

Lors de la fixation au mur ou au plafond, la caméra se place et se retire simplement du support grâce à un aimant intégré. Elle peut même être mise à l’extérieur, puisqu’elle est capable de résister aux intempéries et de supporter une température comprise entre -20 °C et 48 °C. Étant sans fil, l’autonomie est d’environ 3 à 4 mois. Attention toutefois, petite précision importante : le pont de connexion Philips Hue est obligatoire pour cette caméra.Â

Une bonne qualité d’image avec des options avancées

Pour en revenir aux caractéristiques de la caméra de surveillance, cette dernière est capable de filmer avec une définition FHD soit 1 920 x 1 080 pixels. Avec cette caméra, vous allez pouvoir sécuriser votre domicile de jour comme de nuit, car elle dispose d’une vision nocturne en couleur.

Elle peut émettre une alarme de 80 dB avec une portée de 100 mètres en champ libre. De quoi avertir d’éventuel voisin et surtout de faire comprendre à l’intrus que vous savez qu’il est là . Si ça ne suffit toujours pas, l’audio bidirectionnel permet de prendre la parole à travers la caméra pour éventuellement discuter.

Enfin, sur l’app, vous allez pouvoir paramétrer les alertes à recevoir, et choisir les zones à surveiller. Et si vous avez déjà des produits de l’écosystème Philips Hue, comme des ampoules connectées, vous pouvez déclencher des éclairages lors de la détection de mouvement et même de simuler une présence lors de vos absences. D’ailleurs, vous avez un détecteur d’ouverture de porte inclut avec la caméra.

Si vous cherchez des alternatives à cette caméra, vous avez notre guide d’achat sur les meilleures caméras de sécurité extérieures du moment.

