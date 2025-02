Avec 40 % de moins sur ce kit Philips Hue, Boulanger rend la domotique bien plus accessible

Les produits Hue ne sont plus Ă prĂ©senter. Il s’agit de la solution de lumière connectĂ©e la plus complète, mais coĂ»teuse. Boulanger devrait faire plaisir Ă plus d’un avec ce kit de dĂ©marrage + prise connectĂ©e, qui profite d’une rĂ©duction de 80 euros, passant ainsi de 199 euros Ă 119 euros.Â

Source : boulanger.com

Référence dans la lumière connectée, Philips s’est imposé auprès du grand public. Les ampoules de la marque danoise sont très appréciables, car l’installation se fait facilement et l’usage est intuitif. Pour les allumer, les éteindre, changer la couleur, il suffit de passer par une application ou votre voix. Toutefois, les ampoules Hue ont la réputation d’être coûteuses, mais il n’est pas rare de tomber sur de belles affaires, comme ce kit complet à -40 % chez Boulanger.

Pourquoi choisir ce pack Philips Hue ?

Deux ampoules + une prise connectée + un interrupteur

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

La compatibilité avec les principaux assistants vocaux

De base à 199,99 euros, le pack Philips Hue Découverte bénéficie de 80 euros de remise une fois dans le panier, et se négocie ainsi à 119,99 euros sur le site Boulanger.

La simplicité même pour connecter son éclairage intérieur

Ces ampoules sont tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché, et sont une excellente alternative aux éclairages standards. Elles ont l’avantage de consommer moins grâce à l’utilisation du protocole Zigbee, qui est bien moins gourmand que le Wi-Fi.

Pour les faire fonctionner, il n’y a pas besoin de refaire son installation Ă©lectrique pour profiter de la gamme Hue. Il faudra veiller Ă les relier Ă un pont de connexion (inclus dans ce pack). Ce pack contient Ă©galement deux ampoules connectĂ©es White & Colour E27, ainsi qu’un interrupteur qui sert de variateur et aussi une prise connectĂ©e. Pour une configuration plus poussĂ©e, reliez tout ce beau monde Ă l’assistant vocal de la maison, si vous en avez un.

Créer une ambiance personnalisée

L’éclairage intelligent peut ĂŞtre utile et faire des choses très sympas : Ă©teindre automatiquement vos lumières quand vous quittez la maison, les allumer quand vous rentrez Ă la maison, choisir l’intensitĂ© des lumières, plus chaudes en fin de journĂ©e ou plus blanches pour amĂ©liorer sa concentration.

Toute cette programmation est possible via l’application de la marque. Cette dernière donne accès Ă tout un tas de rĂ©glages, avec pas moins de 16 millions de nuances colorĂ©es pour crĂ©er une ambiance personnalisĂ©e et harmonieuse dans votre salon. Vous pouvez Ă©galement lier cet Ă©clairage Ă votre PC ou votre TV Philips pour rendre plus immersives vos parties de jeux vidĂ©o ou vos sĂ©ances de cinĂ©ma.Â

Si vous souhaitez équiper votre maison avec un éclairage intelligent et découvrir ce que propose Philips Hue, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien débuter, de l’installation à un usage avancé des ampoules connectées.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.