Pour compléter votre domotique, ce pack Philips Hue à -53 % est parfait pour illuminer votre soirée du réveillon

Si vous êtes de ceux qui ont prévu de se retrouver en famille ou entre proches pour le réveillon, ce pack Philips Hue dynamisera vos soirées. Celui-ci comporte deux ampoules White & Color et un Lightstrip de 3 mètres ; le tout à 89,99 euros contre 189,99 euros de base.

Les solutions de Philips sur la lumière connectée et l’éclairage connecté restent sûres, innovantes et durables. Si vous avez déjà tenté l’expérience en installant plusieurs références de la marque, les packs dit de « ré-équipement », destinés à compléter un équipement existant, attirent sans doute votre attention. En voilà justement un intéressant qui contient deux ampoules White & Color et un ruban LED Lightstrip pour moins de 90 euros.

Que contient ce pack Philips Hue ?

Deux ampoules diffusant une lumière colorée modulable

Un ruban LED souple de 3 mètres

Des références pilotages par Bluetooth

D’abord à 189,99 euros, le pack Philips Hue avec deux ampoules connectées et un Lightstrip s’affiche aujourd’hui à 89,99 euros chez Darty, et aussi sur le site de la Fnac. Ce pack n’inclut pas de pont Philips Hue Bridge, mais vous pouvez vous en procurer un à la Fnac.

Des ampoules faciles à installer et à piloter

Ce pack Philips Hue renferme tout d’abord deux ampoules intelligentes Hue White & Color (E27), best-sellers de la marque. Comme leur nom l’indique, elles sont capables de projeter plus de 16 millions de couleurs, mais aussi des lumières blanches chaudes ou froides, qui nous permettent ainsi de concocter une ambiance lumineuse totalement personnalisée et bien plus chaleureuse qu’avec une simple ampoule pâlotte. Pour les installer, rien de plus simple : il suffit de les visser comme des ampoules normales, puis de les lier à l’application dédiée de Philips Hue pour pouvoir choisir leur couleur et leurs effets, et ce, à distance.

Les ampoules sont en effet compatibles avec le Bluetooth, ce qui vous permet de les piloter depuis votre smartphone si vous êtes présent chez vous. Mais gardez en tête que la portée ne peut être supérieure à 10 mètres avec ce protocole ; si vous n’êtes pas chez vous, vous ne pourrez donc pas contrôler votre éclairage. Si vous souhaitez pouvoir le faire, il faudra vous munir d’un pont Hue Bridge, vendu séparément, si ce n’est pas déjà le cas. Un appareil qui fonctionne avec le protocole Zigbee et qui débloque tout un tas de fonctionnalités, d’ailleurs : contrôle de 50 ampoules au lieu de 10, programmation de routines, simulation d’une présence à la maison… Notez par ailleurs que même en l’absence de pont, ces ampoules sont compatibles avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri, ce qui vous permet de les contrôler à la voix.

Un ruban LED tout souple

Autre pièce maîtresse de ce pack, le Lightstrip est de son côté un ruban lumineux flexible de 3 mètres, que l’on peut coller sur n’importe quelle surface dure grâce à sa surface adhésive. S’il est trop long pour vous ou pour l’endroit que vous voulez décorer et illuminer, vous pourrez toujours le couper le long des lingues indiquées sans l’endommager. Et si au contraire, il n’est pas suffisamment grand, vous pourrez acheter des extensions.

Le Lightstrip peut par exemple être installé derrière votre téléviseur, pour offrir une immersion encore plus agréable durant les soirées ciné, ou bien sous les armoires de votre cuisine, le long de vos plinthes ou encore derrière votre setup gaming. Et puisqu’il est pliable et façonnable à notre guise, il est aussi suffisamment souple pour s’adapter aux contours d’un escalier.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les éclairages connectés proposés par la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant comment bien débuter avec les ampoules Philips Hue.

