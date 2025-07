Ce robot tondeuse autonome Yuka Mini 500 bradé à -150 € vous débarrasse définitivement de la corvée de coupe du gazon

Si vous avez un grand terrain ou tout simplement pas le temps ou l’envie de passer du temps à l’entretenir, le Mammotion Yuka Mini 500 peut le faire à votre place pour 749 euros au lieu de 899 euros.

Mammotion Yuka Mini 500 // Source : Mammotion

Avec sa gamme de robots tondeuses Yuka Mini, Mammotion s’adresse à tous les propriétaires de terrain plus ou moins grands, qu’il faut entretenir régulièrement sous peine de se retrouver dans la jungle. Le modèle Mini 500 présenté ici est recommandé pour les jardins de 500 m² maximum et est proposé sur Amazon à 749 euros au lieu de 899 euros. Vous pouvez aussi retrouver le modèle similaire accompagné d’un petit garage permettant au robot de dormir dehors sans souci pour 50 euros de plus, 799 euros.

Les points forts du Mammotion Yuka Mini 500

Votre jardin est cartographié intégralement en moins de 10 minutes

Il gère jusqu’à 15 zones de tonte différentes

Il peut passer sur des pentes allant jusqu’à 27°

Le robot tondeuse autonome Mammotion Yuka Mini 500, version sans garage, est disponible pour 749 euros sur Amazon au lieu de 899 euros prix conseillé.

Un robot tondeuse qui fonctionne sans capteur RTK

Avec ce robot tondeuse dans votre jardin, vous n’avez plus à vous préoccuper de l’entretien du gazon de votre jardin. Il va rapidement cartographier les lieux et vous envoyer le rendu sur votre smartphone, ce qui vous permet de lui indiquer où vous souhaitez tondre et les zones à éviter. Pratique si vous venez de planter des fleurs ou autre et que vous souhaitez les épargner.

Si jamais vous en oubliez une partie, il est quand même doté d’un capteur pour détecter les obstacles. Celui-ci est plutôt efficace et permet d’éviter les dégâts tout en garantissant un résultat satisfaisant. En parlant de capteur, Mammotion offre la fonctionnalité NetRTK+Vision jusqu’à fin 2025, pour ne pas utiliser d’antenne RTK. À la place, ça utilise une connexion 4G et les résultats sont similaires, témoignant de son efficacité.

Une tonte de qualité à régler manuellement

Le Mammotion Yuka 500 Mini est équipé d’un disque de coupe à 5 lames vous permettant de régler la hauteur de coupe manuellement. C’est un peu dommage, vu le prix, on se serait attendu à pouvoir le régler via l’application, mais c’est l’affaire de quelques secondes uniquement, via une molette sur le robot. 4 boutons vous permettent d’accéder à des réglages rapides, au cas où vous n’auriez pas votre smartphone à portée de main.

Sous le robot, vous retrouvez deux roues motrices crantées qui lui permettent d’aller partout, même si on note quelques petits problèmes d’adhérence sur terrain humide ou pentu. Mais dans l’ensemble, il s’en sort plutôt bien et on ne peut pas en dire autant de la fameuse app compagnon qui manque d’ergonomie et qui demande un léger temps d’adaptation pour être complètement maîtrisée.

Vous pouvez en apprendre plus sur la gamme Yuka Mini de Mammotion en consultant notre test complet du modèle 800, adapté aux terrains de 800 m², qui partage sa base avec celui présenté ici.

Notre guide sur les meilleurs robots tondeuses est aussi à votre disposition, où vous pourrez retrouver entre autres la Yuka Mini ainsi que des alternatives adaptées à votre jardin.

