Par cette chaleur, mieux vaut laisser la corvée de tondre la pelouse à ce robot autonome Yuka Mini 500 en promo à -27 %

Il fait chaud, il fait beau, l’herbe pousse un peu trop vite Ă votre goĂ»t dans le jardin et vous ne voulez pas risquer l’insolation pour la tondre. Un risque que ne craint pas le robot tondeuse Yuka Mini 500 de Mammotion en promo Ă 799 euros.

Mammotion Yuka Mini 500 // Source : Mammotion

Après les robots aspirateurs, place aux robots tondeuses qui vont s’occuper de votre jardin avec soin, comme ce Mammotion Yuka Mini 500. 500 parce qu’il peut, en thĂ©orie, s’occuper de 500m² de terrain mĂŞme si, avec une seule charge, il peut couvrir une surface de 150m². Ce modèle 500, tout comme le 600, est reconnaissable Ă sa robe blanche, lĂ oĂą les modèles 700 et 800 sont gris. En plus, la version proposĂ©e ici est vendue avec son garage qui permet de le laisser dehors mĂŞme quand il pleut, le tout avec près de 300 euros de rĂ©duction chez Amazon.

Les avantages du Yuka Mini 500

Il cartographie un jardin de 800m² en 10 minutes

Il détecte très bien les obstacles dans le jardin

Il dispose de nombreux paramètrages de tonte

La tondeuse autonome Mammotion Yuka Mini 500 avec son garage (d’une valeur de 199 euros) coĂ»te habituellement 1098 euros. LĂ , elle est affichĂ©e Ă 899 euros sur Amazon et vous avez une case coupon Ă cocher sur la page produit qui la fait passer Ă 799 euros.

Adieu aux interminables sessions de tonte

Si vous en avez un petit peu marre d’entretenir votre terrain, mais que vous ne souhaitez pas pour autant le laisser en friche, vous pouvez confier ça au Yuka Mini 500 de Mammotion. Il s’agit d’un robot tondeuse autonome avec une base et, dans le cas prĂ©sent, un garage, qui peut s’occuper comme son nom l’indique d’une surface de 500 m². Avec une seule charge, il peut tondre 150 m² avant de retourner Ă sa base, retrouver de l’autonomie et reprendre lĂ oĂą il s’Ă©tait arrĂŞtĂ©.

Le robot tondeuse est Ă©quipĂ© de deux roues motrices et crantĂ©es pour rouler efficacement dans le jardin. Si jamais l’herbe est humide ou en pente, il peut y avoir un petit problème d’adhĂ©rence. Sous le robot, vous avez un disque de coupe Ă©quipĂ© de 5 lames dont vous pouvez rĂ©gler la hauteur manuellement via une molette sur le robot. Il y a Ă©galement 4 boutons de rĂ©glages rapides si vous n’avez pas votre smartphone avec l’app sous la main.

Une installation rapide et une application fournie

L’un des avantages de ce robot tondeuse, c’est qu’elle ne requiert pas d’antenne RTK si vous le dĂ©cidez. Grâce Ă la fonctionnalitĂ© NetRTK+Vision, si vous avez une connexion 4G, vous pouvez vous passer de la fameuse antenne. Cette option est incluse par dĂ©faut et gratuite jusqu’Ă fin 2025, donc vous avez encore quelques mois pour en profiter. Dans notre test, nous avons essayĂ© une tonte avec et sans RTK sans noter de diffĂ©rence, ce qui tĂ©moigne de la fiabilitĂ© du système.

Si la tondeuse est relativement simple et rapide Ă installer, elle sera opĂ©rationnelle 30 minutes après son dĂ©ballage, on ne peut pas en dire autant de l’app sur smartphone. Bien que pratique et pourvue de nombreuses options de personnalisation, elle n’est pas très ergonomique et un peu fouillis. Notez aussi que la vitesse de tonte est un peu lente, mais comme ce n’est pas vous qui vous en occupez, ce n’est pas trop grave.

