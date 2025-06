Garmin fait sauter les barrières : ses home-trainers se connectent à Zwift en un instant

Garmin a annoncé ce mardi un partenariat plus poussé avec Zwift, permettant désormais de profiter de fonctions avancées dans l’application d’entraînement de cyclisme et une compatibilité avec le dérailleur virtuel Zwift Cog.

Le Tacx Neo 3M avec le Zwift Cog // Source : Garmin

Garmin a annoncé ce mercredi une nouvelle de poids pour les cyclistes et les amateurs du vélo en intérieur. En effet, le géant du sport connecté s’est associé à Zwift pour étendre la compatibilité de ses home trainers connectés, le Garmin Tacx Neo 2T Smart et le Garmin Tacx Neo 3M.

Pour aller plus loin

J’ai pédalé tout l’hiver sur le nec plus ultra des home trainers Garmin et voici mon avis

Déjà compatibles avec les cassettes Shimano, SRAM ou Campagnolo, les deux home trainers sont également compatibles désormais avec le pignon Zwift Cog. Concrètement, il est ainsi possible d’utiliser l’accessoire de déraillement virtuel conçu par Zwift — et déjà compatible avec les home trainers de Wahoo ou Van Rysel — directement sur un home trainer Garmin.

Le Tacx Neo 3M avec le Zwift Cog // Source : Garmin Le Tacx Neo 2T Smart avec le Zwift Cog // Source : Garmin

Pour rappel, le Zwift Cog fait office de cassette de pignons, en simulant jusqu’à 24 vitesses virtuelles. Il communique directement avec le home trainer connecté pour proposer une résistance plus faible ou plus forte et simuler, dans l’application de cyclisme virtuelle, une vitesse plus élevée ou plus basse. L’intérêt est ainsi d’assurer une compatibilité accrue avec tous les types de vélo, quel que soit le système de transmission de vitesse utilisé, mais aussi un bruit réduit, sans dérailleur physique.

Les home trainers Garmin désormais proposés en pack avec le Zwift Cog

Pour utiliser le Zwift Cog avec un home trainer Garmin, il faudra néanmoins opter pour la télécommande sans fil Zwift Click, permettant le changement de vitesse et que l’on pourra fixer sur le guidon. Autre solution, il est possible d’opter pour le cadre Zwift Ride avec les commandes intégrées au guidon. Pour rappel, ce cadre vient remplacer un véritable vélo pour éviter d’avoir à démonter et remonter son installation dès que l’on souhaite s’entraîner dehors ou en intérieur.

Le Zwift Ride // Source : Zwift

Garmin propose par ailleurs désormais un pack sur son site Internet avec ses home-trainers Neo 2T Smart et Neo 3M fournis avec un Zwift Cog. Le premier est proposé au prix de 1399,99 dollars tandis que le second s’affiche à 1999,99 dollars — les prix en euros n’ont pas encore été annoncés. Les possesseurs de home trainer Garmin peuvent quant à eux opter pour un pack Zwift comprenant le Cog et le Click pour un prix de 59,99 euros.

En parallèle, Garmin en a profité pour annoncer de nouvelles fonctions pour ses home trainers connectés, avec un nouveau mode course, plus réactif pour réagir aux attaques dans les compétitions virtuelles. Un odomètre virtuel fait quant à lui son apparition dans l’application Tacx Training, pour évaluer la distance totale parcourue sur l’ensemble de ses sessions.