« Je roule presque tous les jours sur Zwift » : comment ce jeu vidéo est devenu incontournable pour les meilleurs cyclistes du monde

Zwift, vous connaissez ? Il s’agit d’une plateforme permettant de faire du vélo en ligne. Mais au-delà du simple amusement que l’application peut proposer, elle contribue à révolutionner l’entraînement et la détection de futurs talents. Nous avons pu suivre la finale de la Zwift Academy, accompagnés de cyclistes professionnels, pour voir à quel point Zwift a pu modifier le cyclisme.

Zwift profite de l’évolution du marché des home-trainers, devenus connectés, pour proposer un entraînement plus fun. En offrant divers parcours sur différentes cartes, simulant les pentes, l’effet d’aspiration ou encore le rapport poids/puissance, l’objectif est de transformer la séance de home-trainer, auparavant barbante, en une véritable simulation d’une sortie en extérieur, avec du plaisir en plus, notamment en y ajoutant des éléments venus du jeu vidéo, avec de petits bonus, des « power-up » qui ne sont pas sans rappeler ce que l’on peut voir dans Mario Kart.

Mais au-delà de simplement proposer des maps et un jeu aux cyclistes, Zwift a étendu son offre avec des robots pacers (des lièvres), des sorties en groupe, des entraînements, des courses et des événements spéciaux. La dimension de compétition et de performance est réellement présente sur Zwift, et cela dépasse parfois le virtuel.

Depuis 2016, un jeune homme et une jeune femme se voient offrir chaque année un contrat avec une équipe professionnelle dans le cadre de la Zwift Academy. Nous avons pu suivre en exclusivité ce programme de détection pour la finale masculine, aux côtés de Noah Ramsay, vainqueur de cette édition 2025, et de l’équipe professionnelle Alpecin-Deceuninck, afin d’avoir leur avis sur Zwift.

Une chance unique de devenir professionnelle

En me retrouvant sur cette édition de la Zwift Academy, j’ai vu de jeunes cyclistes vivre l’expérience que j’aurais rêvé de connaître lorsque j’étais junior ou espoir, passant mes week-ends à sillonner la France pour courir et espérer être détecté afin de devenir professionnel. À cette époque, pourtant pas si lointaine, un tel programme de détection n’existait pas encore.

Chaque fin de saison, à partir d’août, Zwift ouvre sur la plateforme la Zwift Academy. Il s’agit d’un événement qui s’étend jusqu’en novembre, avec des entraînements spécifiques concoctés par les entraîneurs britanniques de Dig Deep Coaching, ainsi que plusieurs courses permettant d’effectuer une sélection parmi les très nombreux participants.

2 chances sur plus de 100 000 participants

Chaque année, la Zwift Academy rencontre un franc succès : on parle de plus de 100 000 participants, dont seulement 8 — 4 hommes et 4 femmes — auront la chance de participer à la finale. Ce programme comprend plusieurs stages d’entraînement aux côtés d’une équipe professionnelle : Alpecin-Deceuninck pour les hommes, Canyon//Zondacrypto pour les femmes.

Une partie de l’équipe Alpecin-Deceuninck et les finalistes de la Zwift Academy

Nous avons pu assister à la finale masculine, en février dernier à Dénia en Espagne. Ici, les coureurs ont effectué plusieurs tests destinés, bien sûr, à évaluer leurs performances physiques, mais aussi des épreuves plus surprenantes, comme un contre-la-montre sur un circuit de karting, visant à tester leurs capacités de pilotage sur un vélo.

Les finalistes de la Zwift Academy et Mathieu Van Der Poel

L’objectif n’est pas de trouver un coureur performant uniquement lorsqu’il s’agit d’appuyer fort sur les pédales. L’ensemble des tests, ainsi que les moments de vie en immersion avec l’équipe, permettent de déceler un profil complet, capable de s’intégrer rapidement dans une formation professionnelle. C’est ce qui a permis à Louis Kitzki, vainqueur de la Zwift Academy 2023, de se faire une place dans le peloton.

Noah Ramsay Emily Dixon

Au terme de cette édition 2025, c’est le Canadien Noah Ramsay qui a obtenu un contrat avec Alpecin-Deceuninck, tandis qu’Emily Dixon a été sélectionnée pour rejoindre Canyon//Zondacrypto.

Des gros moteurs

Mais attention, les coureurs présents lors de cette finale ne sont pas de simples amateurs fraîchement rasés et étant montés sur un vélo pour la première fois quelques semaines auparavant, séduits par le programme d’entraînement de la Zwift Academy.

Les entraînements Zwift sont, certes, intenses, mais un coureur comme Noah Ramsay disposait déjà d’une solide expérience de la compétition à haut niveau. Le Canadien a en effet participé à plusieurs épreuves élite de VTT cross-country, décrochant notamment une 5ᵉ place sur la manche de Coupe du monde XCO de Mont-Saint-Anne — un effort finalement assez proche de la route.

Noah Ramsay et Mattia Gaffuri en sprint

En discutant avec un autre finaliste de la Zwift Academy, Eliott Brain, l’Écossais m’a confié avoir un seuil de puissance FTP (puissance théorique soutenable sur une heure) d’environ 450 watts. À titre de comparaison, un bon cycliste amateur se satisfait déjà largement d’un FTP de 350 watts sur la même durée.

Passer pro grâce à Zwift

C’est en étant performants lors des événements de la Zwift Academy que Noah Ramsay et Emily Dixon ont pu passer professionnels. L’utilisation de Zwift a donc joué un rôle central dans l’évolution de leur carrière cycliste. Et même chez les professionnels, l’usage de Zwift est largement plébiscité.

Course connectée sur Zwift lors de la finale de la Zwift Academy

Nul doute que ces deux nouveaux coureurs continueront à utiliser Zwift tout au long de leur carrière, à l’instar d’autres cyclistes professionnels plus expérimentés.

Les champions utilisent aussi Zwift

Lors de cet événement, j’ai aussi pu m’entretenir avec deux grands noms du peloton : Mathieu Van der Poel et Jasper Philipsen. L’occasion de découvrir leur utilisation de Zwift dans l’entraînement. Les réponses des deux cyclistes étaient similaires : Zwift est utilisé lorsqu’ils sont en Belgique et que la météo ne permet pas de rouler en extérieur. En tant que coureurs professionnels, ces deux hommes passent une grande partie de l’hiver sous le soleil espagnol pour préparer la saison ; il n’est donc pas forcément nécessaire pour eux de s’entraîner sur home-trainer.

« Avant, j’étais plus souvent sur Zwift. Maintenant, je suis beaucoup en Espagne. Pendant l’hiver, quand je suis en Belgique, je roule presque tous les jours sur Zwift, pour être honnête. » a déclaré Mathieu Van der Poel lors de notre interview.

En revanche, un coureur amateur qui concilie sa pratique avec un travail plus conventionnel aura davantage d’opportunités de rouler avec Zwift. D’une part en raison de son nombre de jours de congé limité, qui ne lui permet pas de passer tout l’hiver au soleil, et d’autre part à cause des horaires d’hiver, qui ne laissent pas le loisir de rouler de nuit après une journée de travail.

Zwift est apprécié pour des entrainements très spécifiques

Toutefois, Mathieu Van der Poel et Jasper Philipsen ont déclaré apprécier Zwift, le considérant comme une bonne solution pour s’entraîner tout en conservant une part de fun, qui était auparavant totalement absente des séances sur home-trainer. De plus, Mathieu Van der Poel avait déjà déclaré utiliser Zwift pour des séances d’intervalles très spécifiques, plus faciles à organiser en intérieur que sur route.

« Zwift, ce n’est pas seulement une question de puissance, il faut aussi connaître le jeu. C’est d’ailleurs ce qui le rend amusant, bien sûr. » a affirmé Mathieu Van der Poel lors de notre interview.

Mathieu Van Der Poel

Et c’est vrai que, pour travailler à différents intervalles de puissance sans subir les différences de relief du terrain ou encore le vent en extérieur, Zwift est extrêmement pratique. Même le relief de la carte sur laquelle on évolue peut ne pas influencer le pédalage. En utilisant le mode ERG du home-trainer, Zwift ajuste la résistance pour rester dans la zone de puissance ciblée tout en maintenant une cadence de pédalage convenable.

Zwift est même utilisé sur les grandes compétitions

On a déjà vu des coureurs s’échauffer avant une course, notamment des contre-la-montre, sur Zwift, témoignant du sérieux de la plateforme pour offrir un ressenti de pédalage naturel. Cette vidéo de Mathieu Van der Poel, dans sa bulle lors d’un échauffement suivant un programme d’entraînement Zwift avant un contre-la-montre sur le Tour de France, avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il faut dire que développer 220 watts pendant l’échauffement avec la fréquence cardiaque en dessous de 130 bpm, ce n’est vraiment pas donné à tout le monde.

Par ailleurs, Zwift met en avant sur son site les propos de Kasia Niewiadoma — vainqueure du Tour de France Femmes by Zwift en 2024 — sur la proximité que permet l’application entre les amateurs et les pros : « Les gens peuvent regarder nos courses, puis se lancer sur Zwift pour nous rejoindre pendant que nous récupérons dans l’appli »

On peut retrouver de nombreux coureurs professionnels sur Zwift, avec la possibilité de rouler avec eux lors d’événements spécifiques.

Alors, Zwift est-il devenu un moyen incontournable de s’entrainer ?

Zwift s’est imposé comme bien plus qu’une simple plateforme de vélo virtuel : il fait désormais partie intégrante de l’entraînement des cyclistes compétiteurs, amateurs comme professionnels.

Ce succès n’est pas le fruit du hasard. Grâce à sa capacité à simuler des parcours variés tout en offrant des séances d’entraînement structurées et des compétitions avec des séparations de niveau, Zwift répond à une attente des cycliste : rendre l’entraînement indoor plus fun.

Tout d’abord, Zwift a su s’imposer face aux concurrents grâce à sa dimension sociale et compétitive. Les cyclistes peuvent rouler en groupe, participer à des événements spécifiques ou encore se mesurer à des coureurs du monde entier. Presque au même titre que Strava, Zwift est aussi devenu un réseau social pour les cyclistes. Les professionnels, comme Mathieu Van der Poel et Jasper Philipsen, l’utilisent déjà régulièrement pour leur préparation hivernale, notamment lorsque les conditions extérieures ne permettent pas de rouler. Zwift est aussi une alternative efficace, permettant de travailler des intervalles spécifiques.

Capture d’écran lors d’un de mes entrainements sur Zwift

De plus, Zwift a apporté une véritable révolution en rendant l’entraînement à domicile non seulement plus agréable, mais aussi plus structuré, sans payer un abonnement a un programme de coaching supplémentaire. Des programmes d’entraînement sur mesure, élaborés par des coachs expérimentés, permettent aux cyclistes de progresser à leur rythme. Les fonctionnalités comme le mode ERG, qui ajuste la résistance du home-trainer en fonction des intervalles de puissance ciblés, offrent une expérience assez réaliste, sans les contraintes liées à l’extérieur comme le relief, le vent, la circulation et, en hiver, la météo capricieuse.

Il est aussi important de souligner que Zwift ne se limite pas à un entraînement individuel, enfermé chez soi à pédaler tel un hamster dans sa roue. Des événements tels que la Zwift Academy ont permis à des talents comme Noah Ramsay et Emily Dixon de passer professionnels. Le jeu permet aussi de pédaler avec ses proches, à distance dans la vraie vie, mais dans un peloton dans le jeu. La plateforme est donc un bon outil pour dénicher de nouveaux talents et à les accompagner vers une carrière professionnelle. Un rêve pour beaucoup de cyclistes amateurs.

Donc oui, on peut dire que Zwift, se rapprochant d’un jeu vidéo, a réussi a modifier la manière de s’entrainer. Sans révolutionner le vélo en compétition, Zwift rend le vélo indoor auparavant barbant maintenant stimulant. Pour être franc, lors de mes premières séances de Zwift, je devais me freiner pour ne pas en faire trop et éviter de me cramer comme on dit dans le milieu cycliste. Jamais je n’aurais pensé qu’une séance de home-trainer aurait pu m’attirer autant. De plus Zwift s’est immiscé dans le peloton professionnel, puisque de nombreux coureurs pro s’en servent presque au quotidien pour leur séance d’échauffement, de récup et même d’entrainement.