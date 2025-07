Les écouteurs Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 6 Active perdent 59 % de leur prix pendant les soldes

Lancés l’été dernier pour seulement 27 euros, les Redmi Buds 6 Active de Xiaomi sont des écouteurs Bluetooth de référence en entrée de gamme qui passent à 16,39 euros sur Amazon, contre 39,99 euros sur le site officiel de la marque.

Avec ses Redmi Buds 6 Active, Xiaomi séduit en proposant des écouteurs Bluetooth au look proche de celui des AirPods d’Apple, l’embout siliconé en moins. On retrouve le design tige avec les commandes tactiles et un boitier de charge qui permet, en théorie, d’avoir une autonomie de 30 h au total. Le tout avec la qualité que l’on connait à Xiaomi qui, en règle générale, propose du solide même sur ses entrées de gamme. Car c’est de cela qu’il s’agit ici puisque ces écouteurs ont été lancés à 39,99 euros la paire et que grâce aux soldes, actuellement, ils sont à -59 % sur Amazon.

Les points forts des Xiaomi Redmi Airbuds 6 Active

L’autonomie de 6 h par cycle de charge, 30 h avec le boitier

La réduction de bruit pour les conversations

La certification IPX4 pour résister aux éclaboussures et à la transpiration

Les Redmi Airbuds 6 Active de Xiaomi ne sont pas à 39,99 euros sur Amazon, comme à leur lancement, mais bien à 16,39 euros. Pour le plaisir, vous avez le choix entre la version bleue avec boitier transparent, ou la version blanche et son boitier opaque.

Des écouteurs Bluetooth de bonne facture

Avec les Redmi Buds 6 Active, Xiaomi propose des petits écouteurs qui voudraient jouer dans la cour des grands. Il ne faut pas se leurrer, ça reste de l’entrée de gamme, mais ce n’est pas une raison pour ne pas proposer de la qualité. Déjà, ils s’inspirent des plus grands, des AirPods, en reprenant le design tige et le look intra-auriculaire. Jusque-là, tout va bien, même si l’absence d’embout en silicone empêche une réduction de bruit passive.

Il n’y a pas de vraie réduction de bruit active qui empêche les nuisances sonores de vous atteindre. Par contre, il y en a une lorsque vous passez vos appels, qui réduit les bruits et le vent quand vous téléphonez pour que votre voix soit claire, et elle fonctionne plutôt bien.

Une autonomie sérieuse et une bonne qualité sonore

Comme il n’y a pas d’ANC, il n’y a pas d’option énergivore, ce qui fait que vous pouvez les utiliser pendant environ 6 h avec un seul cycle de charge. Le boitier fourni permet de les recharger quatre fois, ce qui fait une autonomie de 30 h au total. Les commandes sont tactiles et vous pouvez les contrôler dans l’app Xiaomi Earphone, qui est le centre névralgique des écouteurs.

D’ailleurs, c’est là que vous pouvez alterner entre cinq profils audio pour mettre en avant soit les basses, les voix ou les aigus. Les transducteurs dynamiques de 14,2 mm offrent une bonne restitution sonore, en tout cas pour le prix. N’attendez pas une compatibilité LDAC ou aptX ni de recharge sans-fil.

Nous avons une sélection dédiée aux meilleurs écouteurs sans-fil pas chers dans laquelle pourraient rentrer les Redmi Buds 6 Active, qui vous présente d’autres modèles de qualité.

