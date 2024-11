50 €, c’est le tout petit prix de ce bundle Xiaomi bien complet, avec la Redmi Watch 3 Active et les Redmi Buds 5, pendant la Black Friday Week

Les produits de la gamme Redmi de Xiaomi sont généralement bien abordables, mais on ne va pas pour autant cracher sur des promotions. Par exemple, le pack comprenant une montre connectée Redmi Watch 3 Active et des écouteurs sans fil Redmi Buds 5 est proposé, pendant la Black Week, à 49,99 euros au lieu de 99,98 euros sur le site de Xiaomi.

Avec sa gamme Redmi, dans laquelle on trouve pléthore de smartphones, écouteurs sans fil et montres connectées, Xiaomi souhaite proposer des produits efficaces (avec quelques concessions, toutefois), mais toujours à des prix agressifs. Mais pour faire une vraie bonne affaire, mieux vaut miser sur des packs de produits en promotion, à l’image de celui intégrant une Xiaomi Redmi Watch 3 Active et des Xiaomi Redmi Buds 5, que l’on trouve affiché à -50 % en pleine Black Friday Week.

Les points forts de ce pack Xiaomi

Une montre connectée polyvalente et plutôt endurante

Des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active

Un prix bas pour un bundle complet

Auparavant affiché à 99,98 euros, le pack avec une Xiaomi Redmi Watch 3 Active et des Xiaomi Redmi Buds 5 est aujourd’hui proposé à 49,99 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Redmi Watch 3 Active et les Xiaomi Redmi Buds 5. Les tableaux s’actualisent automatiquement.

Une bonne smartwatch pour le sport

La Xiaomi Redmi Watch 3 Active est une montre connectée d’entrée de gamme qui peut tout à fait accompagner les sportifs occasionnels ou ceux qui surveillent de près leur forme, et qui ont un petit budget. Et malgré son prix bas, elle propose tout de même une batterie de fonctionnalités liées au suivi sportif et à la santé. Les capteurs intégrés peuvent ainsi mesurer la fréquence cardiaque (attention, sa précision n’est pas au niveau des appareils professionnels), le taux d’oxygène dans le sang (SpO2) ou encore le nombre de pas effectués dans la journée. La Redmi Watch 3 Active peut même vous alerter en cas de variation cardiaque anormale et détecter les phases de sommeil. Côté sport, la montre peut suivre pas moins de 110 sports différents ; de l’activité la plus classique (course, vélo, randonnée…) à la plus originale (fléchettes, frisbee…). On aurait tout de même aimé qu’un GPS soit intégré. À la place, la montre utilise les données fournies en Bluetooth par le smartphone.

Côté design, la montre adopte un look résolument sportif avec son bracelet en silicone, et copie même l’apparence de l’Apple Watch avec son boîtier rectangulaire aux angles arrondis. Pour ce qui est de son écran, on a droit à une dalle LCD de 1,83 pouce, dans une résolution de 240×280 pixels, soit une densité de 202 ppp. La luminosité plafonne quant à elle à 450 cd/m². C’est suffisant pour maintenir l’écran lisible à peu près tout le temps. Notez en revanche qu’il n’y a pas d’Always-On ici. Enfin, côté autonomie, la montre a tenu cinq jours avec des paramètres exigeants avant de devoir passer par la case recharge.

Des écouteurs résistants avec ANC

Également inclus dans ce pack, les Xiaomi Redmi Buds 5 sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires avec une petite tige qui favorise son bon placement dans l’oreille. Des true wireless qui démontrent par ailleurs une bonne robustesse puisqu’ils sont certifiés IP54, et donc résistants aux éclaboussures, à la pluie ou à la transpiration. Dans les entrailles de chaque écouteur, on trouve par ailleurs un haut-parleur de 12,4 mm de diamètre, qui permet, en théorie, de fournir une bonne restitution dans les fréquences graves.

Surtout, malgré leur prix attractif, ils sont équipés de la réduction de bruit active, qui peut atteindre les -46 dB selon la marque. De quoi être convenablement isolé des bruits parasites dans un open-space ou dans les transports en commun. Un mode transparence est même de la partie. Côté connectivité, les Redmi Buds 5 prennent en charge le Bluetooth 5.3 ainsi que les codecs SBC et AAC. Ils offrent même le Bluetooth multipoint, bien pratique pour connecter deux appareils en simultané aux écouteurs. Enfin, côté autonomie, Xiaomi promet 10 heures d’écoute par charge, et 8 heures avec l’ANC activée. Avec le boîtier, l’autonomie grimpe à 40 heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Redmi Watch 3 Active.

