Carrefour répond aussi présent pour la Black Friday Week et déstocke une grande partie de son rayon Tech

La Black Friday Week est aussi arrivĂ©e chez Carrefour. L’enseigne française de la grande distribution se met aussi Ă baisser le prix de nombreux produits Tech : des TV, des smartphones, des montres connectĂ©es… Retrouvez notre sĂ©lection des meilleures offres de l’enseigne.Â

À l’instar de la Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Amazon et plein d’autres e-marchands, Carrefour répond présent à la Black Friday Week. On trouve des produits Tech à des prix très attractifs pour vous permettre de vous équiper à petit prix. Nous avons fait le tri parmi toutes les offres, voici celles qui ont retenu notre attention.

Les meilleures offres de la Black Friday Week chez Carrefour

PS5 Slim Édition Standard

Pour la Black Friday Week, Sony baisse le prix de sa PlayStation 5 Slim, avec lecteur Blu-ray 4K. On la trouve ainsi 75 euros moins chère.

Les avantages de la PlayStation 5 Slim

Compatible 4K 120 Hz et HDR, pour des jeux toujours plus beaux

1 To de stockage sur SSD et possibilité d’en ajouter un second

Rétrocompatible PS4 avec mode Game Boost pour améliorer les jeux

Sortie au prix de 549 euros, la console PS5 Slim Édition Standard se nĂ©gocie aujourd’hui Ă 474 euros sur le site Carrefour.

Manette Xbox SĂ©ries

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’une manette de jeu efficace pour jouer sur Xbox, ou mĂŞme sur PC ou sur votre smartphone, vous pourrez vous tourner vers la manette sans fil Xbox qui est plus abordable Ă l’occasion de la Black Friday Week.

Ce qu’on apprĂ©cie de la manette sans fil Xbox SĂ©ries

Un modèle ergonomique

Une bonne autonomie

Compatible avec Xbox, Windows, Mac, Android, iOS

Habituellement à 59,99 euros, la manette sans fil Xbox est aujourd’hui disponible à 44,99 euros sur le site Carrefour.

LG OLED55B4

Lancé cette année, le TV LG OLED55B4 représente l’entrée de gamme de la série 2024 du fabricant, mais cela ne l’empêche pas de disposer de technologies particulièrement intéressantes. La bonne nouvelle, c’est que son prix devient bien plus intéressant lors de la Black Week : Carrefour lui fait perdre 350 euros de son prix.

Les points Ă retenir du TV LG OLED55B4

Une dalle OLED 4K de 55 pouces + 100 Hz

Une compatibilité avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1 compatibles VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync

AffichĂ© Ă 1 299 euros sur le site de la marque, le tĂ©lĂ©viseur LG OLEDB4 dans sa version 55 pouces se trouve remisĂ© Ă 949 euros sur carrefour.fr. Si vous avez une carte de fidĂ©litĂ©, l’enseigne vous propose 100 euros de bon d’achat.

TCL 65T7B

Avis aux petits budgets qui sont à la recherche d’un grand TV Qled pour pas cher, le TCL 65T7B revient à moins de 580 euros seulement grâce à cette offre Black Week.

Le TV TCL 55T7B en quelques points

Un Ă©cran Qled de 65 pouces

Compatible 4K, HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Des fonctionnalités gaming : HDMI 2.1, ALLM…

Avec un prix conseillé à 799 euros, le téléviseur TCL 65T7B est en ce moment proposé à 579 euros sur le site Carrefour.

Ninebot Segway F25E IIÂ

Si vous êtes à la recherche d’un moyen de mobilité tout en maitrisant vos finances, la F25E II, la trottinette électrique de Ninebot, s’octroie une réduction de 70 euros voyant son prix s’afficher à 229,99 euros au lieu de 299,99 euros chez Carrefour.

La Ninebot Segway F25E II en résumé

Une trottinette légère facile à transporter

Un moteur de 250 watts et une vitesse de 25Â km/h

Une autonomie correcte

Au lieu de 299,99 euros, la trotinette électrique Ninebot Segway F25E II est aujourd’hui disponible en promotion à 229,99 euros chez Carrefour.

Xiaomi 13T

Avec sa fiche technique solide, le Xiaomi 13T semble un très bon choix pour en faire votre smartphone. Mieux encore, Carrefour le propose Ă moins de 400 euros Ă l’occasion de la Black Friday Week.

Pourquoi on recommande le Xiaomi 13T ?

Pour ses quatre ans de mises à jour annoncées (trois maintenant)

Pour son écran AMOLED de 6,67″ 144 Hz avec Gorilla Glass 5

Pour sa charge rapide 67W qui le recharge en 43 minutes

Au lieu de 649 euros, le Xiaomi 13T est disponible en ce moment à 399,99 euros chez Carrefour.

Google Pixel 8a

Sept ans de mises à jour, appareil photo bluffant, Gemini Nano, bonnes performances et écran enfin à 120 Hz, le Google Pixel 8a a tout pour plaire et se négocie aujourd’hui à moins de 430 euros à la Black Week.

Les forces du Google Pixel 8a

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz (enfin !)

Les mĂŞmes performances que le Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique sur son segment

L’arrivée de Gemini Nano !

Avec un prix de lancement Ă 549 euros, le Google Pixel 8a profite de la Black Friday Week pour s’afficher Ă un prix plus rĂ©duit : 429 euros sur le site Carrefour.

Motorola Razr 40 Ultra

Concurrent sérieux des Galaxy Z Flip de Samsung, le Motorola Razr 40 Ultra de 2023 est un smartphone pliable à clapet qui a plus d’un atout, et devient bien plus abordable lors de la Black Friday Week.

Les atouts du Motorola Razr 40 Ultra

Une dalle externe de 3,6 pouces aux nombreuses possibilités

Un sublime Ă©cran OLED de 6,9 pouces

Une puce puissante : un Snapdragon 8+ Gen 1

Lancé à 1 199 euros, le Motorola Razr 40 Ultra (256 Go) revient à 799 euros sur le site marchand Carrefour.

iPhone 13

La façon la plus économique d’obtenir un iPhone pas cher est de se tourner vers les générations précédentes, et l’iPhone 13 est le bon candidat : il se négocie à 564 euros seulement.

L’iPhone 13 vaut encore le coup…

Pour sa qualité de fabrication et son bel écran

Ses belles prestations avec la puce A15 Bionic

Son autonomie convaincante

Lancé à sa sortie au prix de 909 euros, l’iPhone 13 d’Apple (128 Go) a depuis connu de nombreuses baisses de prix, et aujourd’hui, on le retrouve à 564 euros sur le site Carrefour.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est un smartphone à clapet particulièrement compact et vraiment stylé, que nous avons d’ailleurs testé et approuvé. Il devient encore plus intéressant lorsqu’il est affiché à moins de 700 euros à la Black Friday Week.

Ce que propose le Samsung Galaxy Z Flip 5

Un joli design

Un écran externe agréable à utiliser

De bonnes performances

Lancé à 1 199 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 5 (8 + 256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur carrefour.fr.

Samsung Galaxy A25 5G

Les Galaxy A connaissent un véritable succès. Le Galaxy A25 5G est une récente référence de Samsung qui ne déçoit pas pour sa fiche technique équilibrée et son prix contenu. Il devient déjà plus intéressant après 100 euros de remise.

Pourquoi se tourner vers le Samsung Galaxy A25 ?

Pour profiter d’un écran AMOLED de 6,5″ à 120 Hz

Parce qu’il fait de belles photos et de belles vidéos

Parce qu’il promet 4 ans de mises à jour majeures et 5 ans de patch de sécurité

Quand il n’est pas en promotion, le Samsung Galaxy A25 5G coûte 319 euros. Mais, aujourd’hui, vous pouvez l’avoir chez Carrefour pour 219 euros.

Xiaomi Watch 2

Qui a dit qu’il fallait nécessairement dépenser une grande somme pour une smartwatch sous Wear OS ? Certainement pas Xiaomi : aujourd’hui sa Watch 2 est d’ailleurs en promotion à 149 euros.

Que propose la Xiaomi Watch 2 ?

Un écran de bonne qualité

Une interface Wear OS riche en fonctionnalités

Une autonomie confortable

Affichée au tarif de 199,99 euros, la Xiaomi Watch 2 se négocie aujourd’hui en promotion à 149,99 euros sur le site Carrefour.

Samsung Galaxy Watch FE

La Samsung Galaxy Watch FE est la nouvelle montre sous Wear OS la plus abordable du constructeur. Une tocante connectée que l’on retrouve déjà en promotion chez Carrefour pour la Black Friday Week.

Quels sont les points forts de la Samsung Galaxy Watch FE ?

Son design soigné et ses finitions réussies

Une navigation fluide

Mesures de santé globalement précises

La Samsung Galaxy Watch FE est disponible au prix de 229 euros, mais lors de la Black Friday Week, on la trouve en promotion Ă 159 euros chez l’enseigne Carrefour.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont les derniers écouteurs haut de gamme de la firme sud-coréenne. Ces true wireless nous ont fortement convaincus en obtenant la note de 9/10 à notre test. Ils livrent une excellente prestation audio et se négocient à un prix plus doux lors de la Black Week.

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro, c’est quoi ?

Des Ă©couteurs confortables qui gagnent en ergonomie

Une réduction de bruit et mode transparent très efficaces

Un rendu audio de très bonne qualité avec une large plage dynamique

Au dĂ©part Ă 249 euros, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro s’affichent pendant la Black Friday Week Ă 199 euros sur le site Carrefour, soit 50 euros d’Ă©conomiser.

Dyson V12 Origin

Pendant la Black Friday Week chez Carrefour, vous pouvez acquérir le Dyson V12 Origin avec tout un tas d’accessoires, avec une réduction de 100 euros.

Les avantages du Dyson V12 Origin

Le format 2-en-1 pratique

La brosse Motorbar est super efficace sur les moquettes

Jusqu’à 60 minutes d’autonomie (en mode Eco)

Initialement à 499 euros, le balai aspirateur Dyson V12 Origin est en ce moment proposé à 399 euros chez Carrefour.

Samsung Odyssey G5

Diagonale incurvée de 32 pouces, définition QHD et taux de rafraîchissement de 165 Hz, que demande le peuple ? Le Samsung Odyssey G5 est un écran PC qui a de quoi combler les joueurs les plus exigeants, et même ceux aux petits budgets en tombant à moins de 190 euros.

Le Samsung Odyssey G5 en résumé

Une dalle incurvée de 32 pouces en QHD

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms

Support du HDR10 et d’AMD FreeSync Premium Pro

Au lieu de 249,99 euros habituellement, le Samsung Odyssey G5 est maintenant disponible en promotion à 189,99 euros chez Carrefour.

Asus Zenbook Pro 15 Oled

Les ultrabooks sont des laptops particulièrement séduisants de par leurs dimensions et leur légèreté, ce qui les rend prisés par les travailleurs et les étudiants qui doivent les transporter toute la journée. L’Asus Zenbook Pro 15 a quant à lui un argument encore plus séduisant que son format compact : un écran Oled.

Les points forts de l’Asus ZenBook Pro 15 Oled

Un format léger avec un bel écran OLED en définition FHD

Un processeur AMD Ryzen 7 (7735U) avec 16Â Go de RAM LPDDR5

Une bonne autonomie malgré l’affichage OLED

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 799 euros, l’Asus ZenBook Pro 15 Oled se nĂ©gocie dĂ©sormais Ă 699 euros sur le site Carrefour.

Acer Nitro 5

Pendant la Black Friday Week, il y a une très bonne affaire à faire chez Carrefour où l’Acer Nitro 5, un PC gamer, on ne peut plus correct, est disponible avec 250 euros de réduction.

Les avantages à choisir l’Acer Nitro 5

L’alliance de la RTX 4050 avec un Ryzen 5 + 16 Go de RAM

L’écran peut monter jusqu’à 144 Hz, l’idéal pour le gaming

Le SSD de 512 Go avec Windows 11 dessus, une bonne base

Jusqu’à il y a peu, l’Acer Nitro 5 était à 999,99 euros. Mais grâce à la Black Friday Week, vous pouvez avoir ce bon petit PC pour 749,99 euros chez Carrefour.

Xiaomi Redmi Pad SE

Parmi les tablettes abordables qui valent vraiment le dĂ©tour, on compte la Xiaomi Redmi Pad SE, un modèle idĂ©al pour les tâches classiques du quotidien. Elle n’est peut-ĂŞtre pas la plus puissante du marchĂ©, mais elle plaĂ®t pour son petit prix qui l’est davantage durant la Black Week.

Les atouts de la Xiaomi Redmi Pad SE

Une tablette compacte

Un écran Full HD+ de 11 pouces rafraîchi à 90 Hz

Une puce Snapdragon 680 et la prise en charge du Dolby Atmos

D’abord Ă Ă 199,99 euros, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE est actuellement proposĂ© Ă 179,99 euros chez Carrefour.

