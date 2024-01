Test du Xiaomi 13T : deux bonnes surprises pour un smartphone très banal

Traditionnellement, la gamme T chez Xiaomi propose des modèles moins chers que le très haut de gamme, cette année avec le Xiaomi 13, mais avec une belle fiche technique. C’est le cas avec le Xiaomi 13T et son grand frère, le Xiaomi 13T Pro que nous avions testé. Ce dernier est plus cher de 150 euros environ, ce qui le rend naturellement moins accessible.

Le Xiaomi 13T fait alors évidemment quelques concessions : charge, puissance, écran, mais pas le design. Un T de plus que le Xiaomi 13, 350 euros en moins : voici le test du Xiaomi 13T.

Xiaomi 13T Fiche technique

Modèle Xiaomi 13T Dimensions 75,7 mm x 162,2 mm x 8,62 mm Interface constructeur MIUI Taille de l'écran 6,67 pouces Définition 2712 x 1220 pixels Densité de pixels 446 ppp Technologie AMOLED SoC Mediatek Dimensity 8200-Ultra Puce graphique Mali-G610 Stockage interne 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 20 Mp Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 197 g Couleurs Noir, Bleu, Vert Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un Xiaomi 13T en coloris noir prêté par la marque avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Xiaomi 13T Design : la recette est classique

Si la recette du design du Xiaomi 13T ne ressemble pas à celle du Xiaomi 12T de l’année dernière ou même à celle du Xiaomi 13, c’est tout de même une copie conforme du Xiaomi 13T Pro. L’arrière est très classique : un dos brillant noir en plastique courbé sur tous les côtés, qui prend énormément les traces de doigt dès qu’on le touche. Au moins, sa brillance le rend plus utile comme miroir que l’écran éteint.

Sur l’un des côtés, on trouve l’inscription du fabricant. Et tout en haut sur la gauche, le bloc photo à la forme carrée et aux côtés biseautés, à droite et à gauche seulement. À l’intérieur, deux caméras se démarquent et sur le côté, le nom du partenaire photo ainsi qu’un autre petit objectif et le flash. C’est du classicisme à la sauce Xiaomi.

Les tranches de ce smartphone Xiaomi sont saillantes et légèrement plus fines sur les côtés et leurs angles sont arrondis. En retournant le smartphone apparaît un grand écran de 6,67 pouces aux bordures relativement fines, mais sans plus. L’appareil a tout de même le bon goût de ne pas offrir d’effet « menton » avec une bordure inférieure plus épaisse que les autres. La caméra selfie est quant à elle logée en poinçon dans l’écran, en haut et au milieu. Le smartphone est livré avec une protection pour l’écran installée d’office. Si elle est très probablement utile, sa qualité est plutôt moyenne, puisqu’elle crée très facilement les rayures.

La fiche technique de ce smartphone indique 197 g sur la balance (sauf pour le modèle bleu qui pèse 193 g). Les dimensions sont de 162,2 mm par 75,7 mm par 8,49 mm (8,62 mm pour le modèle bleu). Un poids et des dimensions standards, y compris au niveau de l’épaisseur de l’appareil.

Pour protéger l’écran, c’est un verre Corning Gorilla Glass 5 qui est ajouté sur la dalle. Par ailleurs, le Xiaomi 13T est certifié IP68, c’est-à-dire qu’il est résistant à l’eau et à la poussière (sous certaines conditions). Son indice de réparabilité est de 7,1/10. Enfin, les finitions sont plutôt bonnes.

La prise en main du Xiaomi 13T

Grâce à des tranches nettes, le Xiaomi 13T tient très bien dans les mains, même avec un dos lisse et courbé. On n’a jamais peur, ni même l’impression, que le smartphone va nous glisser des doigts.

À cause d’un bloc photo quelque peu excentré et à l’épaisseur certaine, posé à plat, le 13T n’est pas du tout stable. Même si vous tapez un message en n’utilisant que le bas de l’écran, il se met à bouger. Les boutons d’alimentation et de volume sont assez accessibles, car placés pas très haut sur la tranche droite, ce qui est appréciable.

Le capteur d’empreinte digitale est facile à configurer et se révèle assez véloce à l’usage. On n’a jamais vraiment le temps d’attendre que le Xiaomi 13T se déverrouille. Ce qui fait que c’est la solution d’authentification la plus utile sur ce modèle. Il y a également de la reconnaissance faciale, qui elle aussi fonctionne bien. Rapide, elle ne demande pas nécessairement d’avoir le visage bien en face de la caméra selfie.

Xiaomi 13T Un bel écran qui ne tient pas toutes ses promesses

Sur l’écran aussi, la recette est assez classique : le Xiaomi 13T embarque une dalle Amoled de 6,67 pouces au format 20:9. Celle-ci propose une définition Full HD+ de 2712 par 1220 pixels (pour une résolution de 446 ppp). Là où le smartphone se démarque un peu, c’est au niveau de son taux de rafraîchissement maximal : 144 Hz. Il est adaptatif et peut osciller entre 30, 60, 120 et 144 Hz.

La luminosité maximale théorique est de 2600 cd/m² en pic, ce qui est beaucoup pour un smartphone de cette gamme. La marque parle aussi d’une luminosité à 1200 cd/m² en haute luminosité. Xiaomi dit pouvoir couvrir toute la gamme de couleurs DCI-P3 avec son 13T. Et pour la lecture de vidéo, on a droit à la compatibilité HDR Pro, Dolby Vision, HDR10+ et HDR10.

Reconnaissons qu’en pratique, l’écran du Xiaomi 13T est assez joli. Il ne tombe jamais vraiment dans des tons froids ou des tons chauds et semble plutôt précis. Quant à sa luminosité, elle peut monter haut conformément à la promesse de Xiaomi. Son mode adaptatif fonctionne assez bien, même s’il peut avoir le mauvais goût de pousser trop haut la luminosité.

Néanmoins, nous devons parler du mode 144 Hz : nous n’avons pas réussi à atteindre ce taux de rafraîchissement. Tout au plus, le Xiaomi 13T est monté à 120 Hz, peu importe l’application, et y compris dans l’interface. Même si les 144 Hz ne sont pas des plus utiles, c’est dommage de ne pas pouvoir les atteindre.

Comme tous les smartphones testés chez Frandroid, l’écran Xiaomi 13T est passé sous notre sonde à l’aide du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. La luminosité maximale mesurée est de 1112 cd/m² en SDR et de 1325 cd/m² en HDR. On approche la promesse des 1200 cd/m² en haute luminosité, mais on est très loin des folles promesses de la marque en pic, que nous n’avons pas réussi à reproduire.

L’écran couvre 172 % du sRGB ainsi que 115 % du DCI-P3, ce qui est correct. Quant au Delta E moyen, il est de 4,05 en SDR et de 6,27 en HDR, là où on vise 3. La dalle n’est pas la meilleure, mais reste correcte là-dessus, bien qu’elle peine à respecter les nuances de gris. Quant à la température de couleur, elle est de 7222 K selon nos mesures. Ces dernières ont été réalisées en mode de couleurs « saturé » pour plus de justesse, mais nous vous recommandons le mode « intense » activé par défaut.

Xiaomi 13T Enfin quatre années de mises à jour d’Android (et de MIUI)

Pas d’Android 14 pour le moment sur le Xiaomi 14, il faut se contenter de MIUI 14 basée sur Android 13. Nous pouvons attribuer un bon point cette année à Xiaomi puisqu’il a bien travaillé. Le Xiaomi 13T recevra quatre années de mises à jour majeures ainsi que quatre années de patchs de sécurité. C’est une très bonne nouvelle pour la longévité de l’appareil et c’est ce qui faisait défaut depuis longtemps chez Xiaomi par rapport à la concurrence, même à moins de 800 euros. Une bonne nouvelle quelque peu entachée par le fait que le Xiaomi 13T est sorti sous Android 13 et pas sous Android 14, ce qui signifie qu’il devrait s’arrêter à Android 18 et non à Android 19.

Depuis quelque temps, Xiaomi semble vouloir trouver des compromis pour ceux qui n’aiment pas MIUI. À commencer par le centre de contrôle, inspiré sans doute d’iOS. C’est lui qui permet d’accéder à tous les paramètres rapides. Il est totalement détaché des notifications, ce qui lui est reproché. Dans les paramètres, on peut tout à fait changer cette disposition pour avoir accès à une autre, plus standard. Et si vous gardez la configuration de base, un glissement permet de passer des notifications au centre de contrôle et vice-versa.

Plus généralement, les animations de MIUI 14 sont fluides et les traductions compréhensibles. Il y a toute la partie communautaire de Xiaomi, ainsi que les thèmes que l’on peut télécharger, qui ne plairont pas à tout le monde. D’autant plus que l’interface s’arroge le droit d’envoyer des notifications dont on ne veut pas forcément. Mis à part ça, les options de personnalisation sont nombreuses : widgets, comportements du smartphone, etc. Les paramètres semblent en désordre, mais on peut s’y plaire à les explorer. Cela rentre dans une critique plus générale que nous pouvons faire à MIUI : l’ergonomie laisse parfois à désirer, par exemple pour changer son fond d’écran en sélectionnant l’une de ses propres photos.

Malheureusement, la fonction Monet, permettant de changer les couleurs de l’interface en fonction de celle de son fond d’écran, n’est pas de la partie. Néanmoins, il y a une fonctionnalité bien pratique : le clonage d’applications. Le Xiaomi 13T peut créer deux instances d’une même application. C’est parfait si vous l’utilisez à la fois pour votre travail et pour votre vie personnelle, mais pas que. Si vous êtes un gros joueur de jeux vidéo en ligne (Clash of Clans par exemple), le clonage de l’application permet d’utiliser deux comptes simultanément sans avoir besoin de changer de compte à chaque fois.

Un record du monde pour ce smartphone Xiaomi ?

Ce qui nous a surpris (et c’est aussi le cas sur le Xiaomi 13T), c’est le nombre d’applications préinstallées, qui ne sont pas du ressort de l’interface. Nous en avons compté seize ! Parmi elles, la boutique Amazon, Facebook, TikTok, Prime Video, Booking.com, LinkedIn, Audible, Snapchat, AliExpress, Spotify, Netflix, Opera, ainsi que quelques autres jeux vidéo sans grand intérêt. Heureusement, on peut totalement les supprimer, mais pour un smartphone de cette gamme, c’est un peu frustrant.

Xiaomi 13T Un smartphone performant, mais sans plus

Ce Xiaomi 13T est équipé du SoC Dimensity 8200-Ultra de MediaTek, couplé à un GPU Mali-G610 et à 8 Go de RAM en LPDDR5. En pratique oui, le Xiaomi 13T est un smartphone puissant qui apporte toute la fluidité possible pour les applications du quotidien. Ce qui est intéressant, c’est surtout de le pousser dans ses retranchements, notamment grâce à nos benchmarks.

Modèle Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro Samsung Galaxy S23 FE Honor 90 Nothing Phone (2) AnTuTu 10 886165 1495290 1146612 680514 1048933 AnTuTu CPU 259967 372849 342248 207903 280996 AnTuTu GPU 227224 519482 406589 173806 369164 AnTuTu MEM 184989 321557 180871 161520 187958 AnTuTu UX 213985 281402 216904 137285 210788 PC Mark 3.0 13354 14307 14044 11496 13390 3DMark Slingshot Extreme N/C N/C N/C 5715 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C N/C N/C 6412 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C N/C N/C 4140 N/C 3DMark Wild Life 6457 N/C N/C 3085 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen 38.57 FPS N/C N/C 18 FPS N/C 3DMark Wild Life Extreme 1754 3082 1696 836 2735 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 10.51 FPS 18 FPS 10.16 FPS 5 FPS 16 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 37 / 30 FPS 70 / 64 FPS 42 / 12 FPS 22 / 17 FPS 59 / 45 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 43 / 56 FPS 80 / 110 FPS 56 / 63 FPS 31 / 39 FPS 60 / 88 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 114 / 183 FPS 120 / 303 FPS 112 / 13 FPS 76 / 91 FPS 60 / 209 FPS Geekbench 6 Single-core 1073 1294 N/C 1028 N/C Geekbench 6 Multi-core 3542 3483 N/C 2884 N/C Geekbench 6 Compute (Vulkan) 4035 7404 N/C 2968 N/C Lecture / écriture séquentielle 17707.08 / 1688.92 Mo/s 3744 / 3171 Mo/s 1240 / 204 Mo/s 1211 / 1164 Mo/s N/C Lecture / écriture aléatoire 954825 / 112933 IOPS 108787 / 144809 IOPS N/C 58561 / 67407 IOPS N/C Voir plus de benchmarks

Si le Xiaomi 13T ne semble pas avoir beaucoup de différences avec le 13T Pro sur le papier, dans la réalité, il y en a et ça se situe au niveau des performances. Au regard les benchmarks, on remarque une très nette différence de performances, naturellement à l’avantage du Pro. D’ailleurs, le Xiaomi 13T ne paraît pas très performant pour son prix par rapport à la concurrence. S’il fait mieux que Honor, il fait significativement moins bien que Nothing ou que Samsung et son Galaxy S23 FE.

En jeu, il s’en sort correctement sur Fortnite, mais sans plus. On peut jouer à 60 FPS avec les paramètres graphiques en « élevé » et la résolution 3D à 75 %. Il y a bien sûr quelques ralentissements dans les moments les plus tendus (avec beaucoup d’adversaires et d’action autour de son personnage). Du côté de Genshin Impact, c’est pareil : 60 FPS en « moyen » et quelques ralentissements lors des combats. Si le Xiaomi 13T n’est pas décevant sur les performances au vu de son prix, il l’est pour la gamme qu’il représente. On ne peut pas le mettre en défaut sur ce point, mais pas non plus en qualité. Dans ces situations, le smartphone chauffe beaucoup, mais rien d’alarmant.

Côté stockage, Xiaomi ne fait pas la pince en ne proposant pas de version avec 128 Go de stockage, contrairement à nombre d’autres constructeurs. Il n’existe qu’une version avec 256 Go de stockage en UFS 3.1, qu’on ne peut malheureusement pas étendre à l’aide d’une carte microSD.

Xiaomi 13T Photo et vidéo : c’est passable, mais joliment coloré

L’optique du Xiaomi 13T est toujours gérée par Leica, son partenaire depuis plusieurs années. Côté capteurs photo, on en trouve quatre au total :

Un capteur principal de 50 Mpx, équivalent 24 mm, f/1,9, OIS ;

Un ultra-grand-angle de 12 Mpx, équivalent 15 mm, f/2,2 ;

Un téléobjectif de 50 Mpx, équivalent 50 mm, f/1,9, taille de 1/2,88″ ;

Un selfie de 20 Mpx, champ de vision de 78°, f/2,2, taille de 0,8 µm.

La caméra principale

À première vue, on peut penser que le capteur principal n’est pas très bon. La première raison, c’est qu’il a du mal à capturer la lumière, ce qui peut produire du bruit numérique. Pour autant, le piqué est souvent là, et surtout les couleurs sont assez équilibrées. Les gris sont gris, les couleurs des murs sont respectées.

Néanmoins, les feuilles de l’arbre sur le cliché ci-dessus sont bien trop vertes par rapport à la réalité. Mis à part quelques exceptions, les couleurs sont assez naturelles.

L’ultra-grand-angle

L’ultra-grand-angle lui aussi profite de jolies couleurs, quoiqu’un peu sombres pour l’ensemble des résultats. On constate quelques aberrations chromatiques dans les angles, mais rien de grave.

Cependant, on sent que le Xiaomi 13T a du mal à gérer les feuilles des arbres. Elles apparaissent très bruitées, comme si elles étaient un peu pixelisées.

Le téléobjectif

Chose assez étonnante pour la gamme de prix de ce smartphone Xiaomi : il y a un téléobjectif x2, équivalent 50 mm. Pas de x3 ou de x5, mais c’est déjà ça. Et autant dire qu’il est utile : pas besoin de garder le capteur principal pour garder de belles photos. Si bien des détails manquent parfois à l’appel pour les sujets les plus proches, dès qu’on s’éloigne un peu, c’est déjà mieux.

En extérieur, les couleurs sont plutôt jolies là encore. Évidemment, ce téléobjectif n’est pas excellent et n’arrive pas à capturer assez de lumière. Mais cela peut donner de légers effets de clair-obscur qui peuvent plaire.

Mode nuit

Là encore, les couleurs sont assez bien conservées, mais c’est sans doute le seul bon point du monde nuit. Certaines textures sont totalement absorbées dans l’obscurité et certains détails manquent à l’appel.

Un constat qui se remarque d’autant plus avec l’ultra-grand-angle, avec lequel certaines photos sont relativement inexploitables. Le Xiaomi 13T n’a pas un mauvais mode nuit, mais il est passable.

Mode portrait

En intérieur, le mode portrait de cet appareil est médiocre. Les traits de la peau sont complètement effacés, le détourage pas très bon et ça manque globalement de luminosité. Quelques effets sont proposés, comme un « flou artistique » ou un « bokeh tourbillonnant », mais qui n’ont pas beaucoup d’intérêt.

En extérieur, c’est déjà un peu mieux : le détourage est dur, mais plus précis (il reste quelques imperfections). Des détails sont récupérés, pas tous.

Vidéo

Le Xiaomi 13T permet d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 30 images par seconde.

Xiaomi 13T Audio et son : moyen partout

Le Xiaomi 13T dispose de deux haut-parleurs et est compatible Dolby Atmos. Ceux-ci ne sont malheureusement pas du tout équilibrés : le son sort davantage du haut-parleur inférieur, de loin.

Quant à leur qualité, elle est passable. Les aigus peinent à se faire entendre sauf lorsqu’on monte le volume et les basses sont trop plates pour avoir une grande place. Xiaomi a choisi de faire la part belle aux médiums et c’est un choix qui marche pour regarder des vidéos. Le son est correct, mais pour écouter de la musique, il y a plus chaleureux.

Xiaomi 13T Réseau et communication

Le Xiaomi 13T est compatible NFC, 5G, Bluetooth 5.4 et dispose de deux ports nano SIM ainsi que d’un port eSIM. Toutefois, seuls deux ports peuvent être utilisés simultanément.

Durant les appels vocaux, notre interlocuteur nous comprend toujours, mais parfois au détriment de la fidélité de la voix. En fait, dans une rue bruyante (voitures, passants) ou lorsqu’il y a du vent, une oreille avertie remarquera que l’audio est plus compressé, entrainant une clarté légèrement moins bonne.

Xiaomi 13T Une autonomie correcte pour une charge rapide

À l’intérieur de la machine, c’est une batterie de 5000 mAh que l’on trouve. Elle permet en théorie de lire des vidéos durant 16 heures, de lire durant 100 heures ou d’enregistrer une vidéo en 1080p pendant 5 heures.

Dans mon usage (lecture vidéo, streaming audio, messagerie, navigation web et un peu de jeu vidéo), le smartphone tient une journée et demie grand maximum. Au-delà, il faut que je le recharge, ce qui fait qu’en réalité, je le charge quotidiennement. Si vous l’utilisez plus de quatre heures quotidiennement, vous pouvez être sûr que le Xiaomi 13T tiendra la journée, pas plus. En jeu, avec le mode « Performance » activé et la luminosité réglée aux deux tiers, on perd 10 % de batterie en 20 minutes de Fortnite et 7 % sur Genshin Impact sur la même durée.

Afin d’avoir une mesure objective de l’endurance du Xiaomi 13T, nous l’avons soumis à notre protocole de test ViSer. Il simule toute une série d’actions (appels audio, lecture vidéo, navigation web) de la même manière, sur tous les smartphones que nous testons. Le smartphone a tenu 10 heures et 45 minutes, ce qui le situe dans le dernier quart en termes d’autonomie. C’est décevant pour un smartphone de ce type en 2023.

Recharge

Xiaomi déclare que son 13T peut complètement être chargé en 42 minutes grâce au chargeur de 67 W fourni dans la boîte. Pas de charge sans-fil sur ce modèle en revanche. Nous avons mesuré la vitesse de charge, en partant de 1 % de batterie :

10 minutes : 37 % ;

20 minutes : 64 % ;

30 minutes : 86 % ;

40 minutes : 96 %

43 minutes : 100 %.

La vitesse de charge est donc respectée et elle est très rapide. De quoi recharger la batterie très rapidement le matin avant de partir.

Xiaomi 13T Prix et date de sortie

Le Xiaomi 13T est disponible dans les coloris noir, vert et bleu (revêtement en simili-cuir pour ce dernier). Il est à la vente dans une unique version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage au prix de 649,90 euros.