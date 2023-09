Que l’on aime ou non Apple, les technophiles ont tous les yeux tournés vers la marque à la pomme en septembre pour découvrir les nouveautés de l’iPhone, venant définir (ou valider) les nouveaux standards pour le marché des smartphones. Et si c’est particulièrement le cas pour les variantes « Pro », l’iPhone 15 tout court ne démérite pas pour autant.

Nous avons testé l’iPhone 15 pendant une semaine pour vous proposer un avis complet et détaillé sur le moins cher de cette nouvelle fratrie, vendu tout de même à 969 euros.

Apple iPhone 15 Fiche technique

Modèle Apple iPhone 15 Dimensions 14,76 cm x 7,16 cm x 7,8 mm Taille de l'écran 6,1 pouces Définition 2556 x 1179 pixels Densité de pixels 461 ppp Technologie OLED SoC Apple A16 Bionic Puce graphique Apple GPU Stockage interne 128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Non Type de connecteur USB Type-C Poids 171 g Couleurs Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un smartphone acheté par la rédaction de Frandroid.

Apple iPhone 15 Un design exemplaire

Alors que l’iPhone 15 Pro change dans sa conception même pour passer au titane, ce n’est pas le cas de l’iPhone 15 ; il faudra certainement attendre l’iPhone 16 pour cela. Pour autant, ce petit modèle n’est pas en reste et profite tout de même de nombreux changements esthétiques plus ou moins marqués.

L’élément le plus notable est bien sûr la disparition de l’encoche au profit de Dynamic Island, la nouveauté des « Pro » de 2022. Esthétiquement, le rendu est bien plus moderne et l’utilisation qu’Apple en fait au niveau logiciel est vraiment brillante. Cet ilot reste néanmoins assez conséquent et occupe une certaine place dans la barre d’état du téléphone alors que l’on aurait pu avoir davantage d’informations à ce niveau. L’idée d’interagir avec un élément de l’interface en posant ses doigts sur l’objectif photo est aussi un concept en soi, obligeant à le nettoyer régulièrement pour éviter le voile blanc sur les clichés.

C’est bien là le seul petit reproche que l’on puisse faire à l’iPhone 15 sur son design. Lors de la prise en main, il respire la qualité, la solidité et le côté « premium ». C’est un design bijou peaufiné depuis l’iPhone 12, tout particulièrement cette année avec de légers chanfreins arrondis sur les tranches en aluminium. La différence est légère, mais la sensation est grandement améliorée, lui donnant une douceur notable, tout en conservant une préhension solide.

Un format compact

« Petit et mignon ». Voilà comment on pourrait donc désigner ce smartphone de 6,1 pouces qui compte parmi les téléphones les plus compacts du marché actuel. Étonnamment, il grandit un peu par rapport à l’année dernière : avec ses 147,6 x 71,6 x 7,8 mm, il mesure 1 mm de plus en hauteur et 0,1 mm de plus en largeur que l’iPhone 14. L’effet reste cependant imperceptible, notamment grâce à son gramme de moins sur la balance (171 g contre 172 g pour le modèle de l’année dernière).

L’iPhone 15 est donc un smartphone agréable à manipuler et les boutons tombent facilement sous la main. Seul celui permettant d’augmenter le volume pourrait s’avérer un peu difficile d’accès pour les droitiers avec de petites mains, et encore.

À l’arrière, la finition mate utilisant des ions métalliques rend vraiment bien et n’accroche aucunement les traces de doigts. Les couleurs sont néanmoins très « délavées » par défaut. Le vert ressemble à du blanc légèrement teinté de vert. Le bleu à du blanc légèrement teinté de bleu. Et on peut supposer qu’il en va de même pour le jaune et le rose. Il faut aimer.

On notera également que le module photo reste très protubérant. Posé à plat, le téléphone bougera lorsque vous appuyez sur la lettre A du clavier. C’est néanmoins une norme aujourd’hui, et une quasi nécessité pour avoir un module photo de qualité.

Solidité et étanchéité

Certes, la structure de l’iPhone 15 ne passe pas au titane, contrairement à l’iPhone 15 Pro, mais tous les éléments de robustesse sont bien là. Le verre arrière « renforcé par un double processus d’échange d’ions », le Ceramic Shield à l’avant, la certification IP68 garantissant sa résistance à l’eau (jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes) et à la poussière… tout est là. On peut reprocher à Apple sa propension à accoler un titre marketing pompeux à tout et n’importe quoi, mais le résultat est bien là.

Enfin, on note l’arrivée (enfin !) de l’USB-C sur la tranche inférieure à la place du Lightning, et la présence d’un tiroir SIM pour celles et ceux qui ne sont pas encore passés à l’eSIM.

Le plus gros scandale de l’iPhone 15 reste cependant la présence du vieux bouton Sonnerie/Silence à la place du bouton Action des Pro. On imagine que la différence de coût est marginale pour Apple et que la seule raison de cette absence remarquée est de donner une possibilité d’amélioration pour l’année prochaine. C’est mesquin, surtout au vu du potentiel énorme de cette nouvelle fonctionnalité.

Apple iPhone 15 Un superbe écran

L’écran Oled de l’iPhone 15 affiche la même diagonale que son prédécesseur (6,1 pouces), avec toutefois une (très) légère différence au niveau de sa définition. Il passe ainsi de 2 532 x 1 170 pixels à 2556 x 1179-pixels, soit 461 PPP. Pas de surprise ici, la définition n’est pas l’élément d’évolution des écrans depuis plusieurs années déjà, la qualité ayant atteint le stade où augmenter la finesse d’affichage nuit plus à l’autonomie qu’elle ne contribue à la qualité d’écran.

En revanche, le taux de rafraichissement est monté ces dernières années et même l’entrée de gamme sur Android tourne habituellement à 90 ou 120 Hz. Chez Apple, seule la gamme Pro profite de l’écran « ProMotion » (appellation marketing du 120 Hz chez Apple) et l’iPhone 15 se voit donc toujours limité à 60 Hz. Bon nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices ne le remarqueront pas, mais la différence est nette dès lors que l’on a un peu l’habitude d’un écran plus rapide. Sur cette tranche tarifaire, la perte de confort est notable et presque rédhibitoire, d’autant plus que l’on trouve encore actuellement des iPhone 14 Pro pour peu ou prou le même prix.

À défaut, l’iPhone 15 a tout de même hérité de la luminosité du 14 Pro. Sur le papier, Apple annonce 1000 nits au quotidien, 1600 en HDR et des pics jusqu’à 2000 nits en plein soleil. On ne fait pas mieux sur le marché.

Dans les faits, difficile de donner tort à la marque à la pomme. Quelles que soient les conditions lumineuses, l’écran de l’iPhone 15 reste parfaitement lisible. Notre sonde, couplée au logiciel Calman Ultimate, confirme par ailleurs les chiffres fournis par Apple : nous avons mesuré 1117 cd/m² en SDR, 1495 cd/m² sur un pic lumineux en intérieur et 2047 cd/m² avec une lumière vive dirigée vers le téléphone. C’est très bon et garantira une lisibilité parfaite, d’autant que le revêtement oléophobique se montre plutôt efficace pour éviter les traces de doigts.

Pour ce qui est de la colorimétrie, nous avons relevé 96 % du spectre DCI-P3 et 64 % du BT.2020, très exigeant, le tout avec un écart négligeable de 2,91. Autant dire que l’iPhone 15 affiche un large spectre de couleurs, avec une très bonne justesse à la sortie de la boîte. À titre de comparaison, le Galaxy S23 Ultra couvre un plus large gamut (123 % du DCI-P3 et 83 % du BT.2020), mais avec un delta E plus élevé.

Précisons tout de même qu’il faut désactiver True Tone pour atteindre cette finesse au cas où vous en auriez besoin, mais que l’option permet de rendre l’ensemble plus naturel à l’œil à toute heure du jour ou de la nuit.

Apple iPhone 15 iOS 17 mène la barque

L’iPhone 15 embarque nativement iOS 17 et promet de nombreuses années de mises à jour. Sur ce point, Apple compte parmi les meilleurs (bien qu’une rumeur indique que Google pourrait se montrer plus efficace encore).

Il faut bien l’avouer, iOS 17 n’est pas l’année de la révolution. On peut à peine dire que c’est une année d’évolution, et encore. Les widgets sont désormais interactifs, ce qui les rend beaucoup plus intéressants, les SMS avec des codes de validation sont supprimés automatiquement pour gagner quelques secondes à chaque fois et on peut se créer une fiche de contact à se partager via AirDrop. Les améliorations les plus excitantes, comme le correcteur orthographique amélioré, l’IA qui répond aux appels à votre place ne sont pas prévues en France pour le moment et le journal intime arrivera un peu plus tard.

Par ailleurs, en l’absence d’écran LTPO 2.0 capable d’abaisser son taux de rafraichissement, l’iPhone 15 ne dispose pas d’Always On.

Malgré cela, et quelques choix questionnables (pourquoi ne pas laisser les paramètres dans les applications et obliger à aller dans les paramètres globaux pour changer ne serait-ce que pour afficher une grille sur l’appareil photo par exemple), iOS est un système mature. La fluidité des animations globales rend l’ensemble vraiment très appréciable au quotidien.

Pour plus de détails, vous pouvez lire notre test complet d’iOS 17.

Apple iPhone 15 Le retour de l’A16 Bionic

Apple continue de créer un gap générationnel entre sa gamme standard et sa gamme « Pro ». Ainsi, au lieu de l’A17 Pro que l’on trouve sur les iPhone les plus premium de cette année, l’iPhone 15 réutilise l’A16 Bionic de l’iPhone 14 Pro.

Avec ses 6 cœurs CPU, ses 5 cœurs GPU et ses 16 cœurs dédiés à l’IA, il reste évidemment très performant par rapport au reste du marché, quelle que soit la tâche demandée. Cela risque néanmoins de limiter ses mises à jour logicielles sur le long terme par rapport au 15 Pro.

En matière de performances pures, l’A16 Bionic ne brille pas particulièrement contre un Snapdragon 8 Gen 2, comme le démontrent les benchmarks ci-dessous.

Modèle Apple iPhone 15 Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 14 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra AnTuTu 10 1 387 334 1523431 N/C 1525434 AnTuTu 9 N/C N/C 949082 N/C AnTuTu CPU 354650 374317 238980 387601 AnTuTu GPU 439071 523543 413733 626189 AnTuTu MEM 278663 286364 153747 256166 AnTuTu UX 314950 339207 142622 255478 PC Mark 3.0 N/C N/C N/C 15899 3DMark Slingshot Extreme N/C N/C 3258 N/C 3DMark Wild Life Extreme 2965 3776 N/C 3781 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 17.8 FPS 23 FPS N/C 23 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 58 / 39 FPS 53 / 43 FPS N/C 97 / 70 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 60 / 93 FPS 56 / 100 FPS N/C 108 / 126 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 60 / 209 FPS N/C 120 / 303 FPS Geekbench 5 Single-core N/C N/C 1858 1538 Geekbench 5 Multi-core N/C N/C 5014 5036 Geekbench 5 Compute N/C N/C 15725 9588 Geekbench 6 Single-core 2560 2960 N/C N/C Geekbench 6 Multi-core 6392 7556 N/C N/C Geekbench 6 Compute 22843 27368 N/C N/C Lecture / écriture séquentielle N/C N/C N/C 3011 / 1743 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C N/C N/C 109659 / 38793 IOPS Voir plus de benchmarks

En revanche, Apple se montre très à cheval sur l’optimisation des applications de l’App Store. Si on prend l’exemple de Genshin Impact par exemple, encore l’un des titres les plus gourmands sur mobile, il tourne comme un charme à 60 FPS avec tous les paramètres poussés au maximum. Tout juste peut-on remarquer un peu de clipping sur l’arrière-plan.

Sur une telle performance, l’iPhone 15 a toutefois tendance à chauffer très vite. Cela se ressent particulièrement à l’arrière, à côté de l’appareil photo, mais aussi sur le cadre en aluminium qui irradie. Évitez de jouer en pleine canicule.

Apple iPhone 15 Audio

L’iPhone 15 dispose de deux haut-parleurs, un principal sur la tranche inférieur et le second au-dessus de Dynamic Island, servant également pour les appels. C’est une configuration plutôt standard qui a tendance à privilégier le premier, tandis que le second est plutôt là en soutien… mais pas ici. Même le haut-parleur d’appels se montre puissant (bien que légèrement moins que le principal) et relativement précis dans sa reproduction sonore.

Relativement, parce que l’ensemble est bon sur les médiums et les basses, mais peut se montrer un peu nasillard sur certains aigus. Cela se ressent d’autant plus au volume maximal, quand bien même les distorsions restent plutôt bien contenues, ce qui reste rare sur un smartphone avec une telle puissance.

Apple iPhone 15 Un appareil photo nettement amélioré

Au dos de l’iPhone 15, on remarque deux objectifs derrière lesquels se cachent un capteur de 48 Mpx pour le grand-angle (26 mm, f/1,6) et un capteur de 12 Mpx pour l’ultra grand-angle (13 mm, f/2,4). Le premier est par ailleurs stabilisé au niveau du capteur pour réduire au maximum les vibrations.

Enfin, Apple vante également les mérites de son téléphoto x2 de 12 Mpx (52 mm) : il s’agit en réalité de l’utilisation du pixel binning (« quad-pixel ») sur le capteur principal afin de récupérer les informations situées au centre de l’image sans perte d’information. On ne retrouve pas ici de véritable téléobjectif, encore moins périscopique « tétra-prisme », le zoom est numérique.

C’est surtout sur la partie logicielle qu’Apple annonce avoir apporté de grosses améliorations, et notamment sur la gestion des cheveux en mode portrait. De même sur le mode nuit, puisque le Photonic Engine de l’iPhone 15 est capable de déclencher plus rapide pour un rendu avec plus de détails et des couleurs plus fidèles.

Par défaut, l’iPhone 15 prend des photos en 24 Mpx, mais ceux qui le souhaitent peuvent activer mode HEIF Max pour profiter d’une définition maximale de 48 Mpx. Il est bon qu’Apple propose l’option, mais elle s’avère un peu overkill pour le commun des mortels. La finesse de l’image est largement suffisante en 24 Mpx et permet déjà de compter les cheveux ou les poils de barbe sur un portrait ou les brins d’herbe sur un paysage, en extérieur tout du moins. La baisse de lumière fait logiquement chuter le piqué de l’image, mais nous y reviendrons.

Ce qui est toujours étonnant avec l’iPhone en comparaison de la majorité des smartphones Android, c’est le rendu naturel des clichés, malgré une vibrance plus appuyée ces dernières années. L’iPhone cherche à mieux faire ressortir les couleurs vives de base, sans pour autant produire des clichés hétérogènes à base d’herbe fluorescente ou de ciel irradiant. L’algorithme ne pousse pas non plus les contrastes à outrance pour donner une impression artificielle de netteté au risque de faire apparaître toutes les imperfections du grain de peau.

Enfin, notons que le bokeh naturel (sans mode portrait) est très doux et progressif.

De nuit / en basse-lumière

Lorsque la lumière se tamise, les résultats sont plus incertains. Globalement, la gestion de la lumière et des couleurs est bonne et on note surtout qu’Apple a réalisé de gros progrès pour éviter les lens flares trop marqués. On distingue tout juste quelques aigrettes assez esthétiques autour de quelques sources lumineuses intenses.

En regardant l’image en petit, on se dit que le résultat est vraiment très bon et c’est même souvent le cas. Certains résultats montrent tout de même une nette baisse de qualité et il semble pertinent de doubler le cliché pour être sûr d’obtenir un résultat digne d’un téléphone à ce prix. La pose longue a tendance à rapidement créer un effet de flou. Sur d’autres photos à la vitesse d’obturation plus rapide, c’est du bruit numérique qui s’invite à la fête. Assez peu visible de base, il est rapidement perceptible en zoomant dans l’image.

Par rapport à ce que peuvent proposer le Galaxy S23 Ultra, le Pixel 7 Pro ou le P60 Pro, Apple a encore un peu de route à faire sur ses algorithmes, tout en restant dans le haut du panier.

Ultra grand-angle

L’ultra grand-angle est une focale difficile à maitriser… et ça se sent. Le rendu est perfectible. La colorimétrie peut légèrement virer par rapport au grand-angle et le piqué est bien moindre également. Le choix de rester sur un capteur de 12 Mpx se sent ici. La nuit, le bruit numérique est de retour, générant quelques bavures de couleurs et un manque de netteté.

Si l’effet fish-eye est évité, l’algorithme n’applique pas d’effet de redressement pour corriger l’inclinaison importante de certains décors. Le mode HDR produit par ailleurs parfois un drôle de résultat et Hugo se tenant la tête semble par exemple détouré sur le ciel gris parisien. Il y a encore du travail.

« Téléphoto x2 »

Sur le « zoom x2 », on retrouve sans surprise la qualité du capteur principale… puisqu’il s’agit du même. Apple promet une meilleure qualité que sur le téléobjectif optique de l’iPhone 12 Pro et c’est tout à fait crédible. C’est net et la lumière est superbement gérée.

Mode portrait

En mode portrait, Apple a fait un énorme travail sur la gestion des cheveux. Même des têtes bouclées sont découpées avec beaucoup de soin. Il reste encore une marge de progression entre les boucles dans certains cas, mais ça rend bien.

En selfie

À l’avant, l’iPhone 15 embarque une caméra de 12 Mégapixels (ouverture f/1,9). La définition est bonne, de même que le piqué, mais la gestion du HDR est plus erratique. Le teint de la peau n’est pas toujours naturel et les micro-contrastes ont tendance à révéler toutes les imperfections, ce qui n’est pas très flatteur.

Apple iPhone 15 Batterie et recharge

Comme toujours, Apple ne communique pas sur la capacité de la batterie de ses iPhone. On sait juste qu’on peut espérer 20 heures d’autonomie en lecture vidéo (ou 16 heures en streaming).

Au quotidien, l’iPhone 15 s’en tire admirablement pour un gabarit aussi contenu. Sur une utilisation assez légère du téléphone dans la journée (réseaux sociaux, streaming vidéo, messageries instantanées, quelques photos, Wi-Fi et 5G, musique en arrière-plan…), il m’est arrivé à plusieurs reprises d’aller me coucher le soir avec plus de 40 % de batterie restant malgré un temps d’écran de plus de six heures. Comptez donc une bonne grosse journée et demie d’utilisation à la sortie de la boîte.

Attention toutefois, la chauffe de l’appareil sur les applications gourmandes a tendance à faire fondre la batterie bien plus rapidement. Sur la journée où j’ai testé les performances du téléphone (benchmarks + jeu à fond), l’iPhone 15 a retrouvé son chargeur le soir autour de 18 %.

Recharge pas rapide

Pour la recharge, l’iPhone 15 passe enfin à l’USB-C, mais reste limité à 20 W. Ne vous attendez donc pas à des miracles de charge rapide. C’est à peine supérieur aux 15 W de la charge « sans fil » MagSafe.

Apple iPhone 15 Réseau et communications

Du côté de la connectivité, l’iPhone 15 est plutôt bien équipé. On retrouve de la 5G sub-6 GHz, du Bluetooth 5.3, du NFC, une puce ultra wideband de seconde génération permettant de retrouver des amis dans une foule même sans réseau et du Wi-Fi 6. À ce prix, il est dommage de ne pas avoir de Wi-Fi 6E.

En position fixe, le GPS peut avoir un peu de mal à déterminer précisément une position, surtout si vous êtes entouré d’immeubles. Apple Plans risque donc de vous situer du mauvais côté de la route ou à quelques mètres de votre position réelle. En mouvement en revanche, la précision s’améliore assez vite et la boussole est quant à elle très efficace. Aucun souci n’est donc à relever pour trouver son chemin.

Au niveau des appels, le haut-parleur est de qualité et le micro comme les algorithmes de réduction de bruit fonctionnent très bien. La voix est claire et intelligible tandis que les bruits alentour sont bien atténués. Il arrive que certaines voix parasites soient subrepticement captées, mais rien qui n’empêche la conversation. De même, une légère compression de la voix peut arriver lorsque la réduction de bruit est à son maximum, mais rien de bien gênant pour qui n’y prête pas attention.

Apple iPhone 15 Prix et date de sortie

L’iPhone 15 est disponible depuis le 22 septembre 2023 à partir de 969 euros en bleu, rose, jaune, vert ou noir avec 128 Go de stockage. Comptez 1099 euros pour 256 Go et 1349 euros pour 512 Go.



Bien qu’il ne soit plus disponible en direct chez Apple, l’iPhone 14 Pro peut encore se trouver à l’heure de la rédaction de ces lignes pour peu ou prou le même tarif.