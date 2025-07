ChatGPT veut se transformer en prof particulier plutôt qu’en machine à tricher

Le célèbre robot conversationnel d’OpenAI va bientôt se doter d’un nouveau mode « Étudier et apprendre » censé guider les étudiants dans la résolution de leur devoir plutôt que de leur donner une réponse prémâchée.

Crédit : Matheus Bertelli / Pexels

Depuis ses débuts dans l’Hexagone, ChatGPT a été utilisé pour faire les devoirs des étudiants à leurs places. Le robot conversationnel ayant réponse à tout en deux-trois prompt, il devenait excessivement facile de « tricher » lors de ses devoirs maison en demandant un peu d’aide à l’IA.

Conscient que les profs et les parents partout dans le monde ne voyaient pas d’un très bon œil la délégation de l’apprentissage à un robot, OpenAI vient d’annoncer le déploiement prochain d’une fonction « Étudier et apprendre » qui jouera le rôle d’un prof particulier plutôt que d’une machine à tricher. Une évolution en demi-teinte note tout de même Ars Technica.

Une « réflexion critique sur l’apprentissage »

Sur le papier, l’intention est noble. Ce mode, « développé en collaboration avec des professeurs, des scientifiques et des experts de la pédagogie », va guider la personne derrière le clavier dans la résolution d’un problème. Sur une bête question, type « Un train quitte Paris à 8 h. Il roule à 70 km/h. Un autre train quitte Lyon à 10 h. Il roule à 100 km/h. À quelle heure vont-ils se croiser ? » ChatGPT va décomposer chaque étape du problème et poser des séries de questions à l’utilisateur et l’utilisatrice pour l’impliquer dans la résolution du problème.

« Au lieu de faire le travail à leur place, ce mode encourage les élèves à réfléchir de manière critique à leur apprentissage », tente d’expliquer un chercheur en IA interrogé par OpenAI. Il est tout de même possible de pousser le robot à donner une réponse brute en insistant un peu, même lors de l’utilisation de ce mode. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible sur toutes les formules de ChatGPT, de la gratuité à la Pro et elle arrivera bientôt sur les abonnements « Éducation ».

Attention aux hallucinations

Si l’idée d’avoir un prof particulier disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et capable de répondre à toutes vos questions sans jamais se lasser est séduisante, il faut tout de même garder quelques détails en tête.

D’abord, d’après l’aveu direct d’OpenAI et fidèle à sa réputation, ChatGPT peut faire preuve « d’un comportement incohérent et commettre des erreurs dans la conversation ». Pour l’apprentissage, plus que pour tout le reste, cela peut poser de gros problème, même si OpenAI explique que le risque d’hallucinations est moindre en raison de la décomposition de la discussion.

Ensuite, l’utilisation de ce mode est évidemment facultative et il sera toujours possible d’obtenir une réponse brute à une question en posant des questions au ChatGPT « basique ». Seuls les étudiants qui voudront vraiment s’éduquer et comprendre y auront sans doute recours. Pour le reste, rien ne bouge et ChatGPT pourra toujours servir de cerveau de substitution.