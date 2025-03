Comment transformer vos photos en style Ghibli, Pixar ou Cyberpunk avec ChatGPT

Vous voulez transformer vos photos en style Ghibli, Pixar ou Simpson ? Ce tuto vous explique comment faire avec ChatGPT, étape par étape.

Depuis que GPT-4o a débarqué avec son nouveau moteur de rendu d’images, celui qui remplace Dall-E, tout le monde s’amuse à transformer ses photos en style Studio Ghibli. Mais saviez-vous que cette IA peut aussi vous plonger dans l’univers de Pixar, des Simpson ou même d’un anime cyberpunk futuriste ? Dans cet article, on vous donne un tuto pour y arriver.

Le principe est simple : ChatGPT, grâce à son option de génération d’images (disponible avec GPT-4o), peut prendre n’importe quelle photo et la réinventer dans le style que vous voulez. Avec un bon prompt et un peu de patience – parce que les serveurs rament parfois avec la demande –, vous pouvez créer des images bluffantes en quelques clics.

Le tuto pour transformer vos photos

Voici comment faire, étape par étape, pour que vos photos passent en mode Ghibli, Pixar ou autre. C’est parti :

Préparez votre photo – Choisissez une image claire : un selfie, votre animal de compagnie, un paysage, ça marche avec tout. Uploadez-la dans ChatGPT (il faut un accès à la version avec génération d’images, comme GPT-4o). Rédigez un prompt précis – C’est la clé ! Dites à l’IA quel style vous voulez. On vous donne des exemples juste après. Lancez la transformation – Envoyez votre consigne et laissez l’IA bosser. Ça prend quelques secondes (ou plus si ça lagge). Ajustez si besoin – Si le résultat ne vous plaît pas totalement, modifiez votre prompt (ex. : “Ajoute plus de couleurs” ou “Rends ça plus sombre”). Téléchargez et partagez – une fois satisfait, récupérez votre image et montrez-la au monde (ou gardez-le pour vous).

Le “moteur de rendu” – la partie technique qui génère les images – a été entraîné sur des tonnes de dessins, films et œuvres d’art. Du coup, il sait imiter des styles hyper variés, du Ghibli au Simpson.

Des prompts pour tous les goûts : exemples concrets

Le prompt, c’est votre baguette magique. Plus il est clair, plus l’IA capte ce que vous voulez. Voici des variantes pour des styles populaires, avec des exemples testables :

Studio Ghibli : “Transforme cette photo en style Studio Ghibli, avec des couleurs pastel, des paysages doux et une ambiance poétique.”

Variante : “Refais cette image comme une scène de Mon Voisin Totoro, avec des détails luxuriants et une lumière tendre.”

Pixar : “Recrée cette photo en style Pixar, avec un rendu 3D cartoon, des visages expressifs et des textures chaleureuses.”

Variante : “Transforme-moi en personnage Pixar comme dans Toy Story, avec des couleurs vives et un look lisse.”

Variante : “Fais-moi ressembler à un perso des Simpson, avec un fond jaune et des contours noirs épais.”

Cyberpunk : “Transforme cette image en style cyberpunk anime, avec des néons, des tons sombres et une ambiance futuriste comme Ghost in the Shell.”

Variante : “Recrée cette photo en mode cyberpunk, avec des lumières roses et bleues, des immeubles high-tech et une vibe sombre.”

Variante : “Transforme-moi en guerrier Saiyan de Dragon Ball Z, avec des cheveux pointus et une aura flamboyante.”Variante : “Recrée cette photo en magical girl, avec des couleurs pastel et des détails délicats façon shojo.”

Variante : “Refais-moi en guerrier de Berserk, avec des ombres dures et un look épique.”

Astuce : si vous voulez un rendu plus précis, ajoutez des détails comme “avec un fond de forêt” ou “en version nuit”.

Vous n’êtes pas limité à ces exemples ! L’IA peut aussi faire des merveilles avec d’autres univers. Par exemple, tentez un prompt comme : “Transforme cette photo en style One Piece, avec des proportions exagérées et des couleurs déjantées” pour un look pirate délirant. Ou encore : “Recrée cette image en style Tim Burton, avec des formes tordues et une vibe gothique” pour un effet sombre et étrange.

Notez que cela fonctionne avec d’autres chatbot, mais les résultats ne seront pas forcément aussi aboutis que ChatGPT au moment où nous écrivons ces lignes. Regardez notre exemple avec Grok.

Pareil pour Gemini, les résultats sont moins convaincants pour le moment, avec le moteur de rendu d’images Imagen 3.

