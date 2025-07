Stargate, le projet d’IA à 500 milliards de dollars a du plomb dans l’aile

Cela semblait trop gros pour être vrai, et il se pourrait bien que cela le soit. Annoncé en grande pompe en janvier dernier, le projet Stargate, censé assurer le leadership américain dans l’intelligence artificielle, semble à la peine.

Se posant volontiers comme leader dans la course à l’IA, les États-Unis semblent avoir eu les yeux plus gros que le ventre. Alors que Donald Trump, Sam Altman et de nombreux investisseurs assuraient que 500 milliards de dollars allaient être investis dans l’IA ces prochaines années, l’état réel du projet est bien moins reluisant que ce que l’on pourrait croire.

Comme le dévoile le Wall Street Journal, aucun projet d’ampleur n’a encore été entamé sous l’étiquette « Stargate » et les 100 milliards d’investissements prévus pour cette année se sont mués en une ambition bien plus modeste : construire un centre de données d’ici à la fin de l’année.

Des embrouilles de serveurs

Les raisons derrière ce faux départ sont à chercher du côté de problème logistique, notamment réussir à trouver un endroit où étaler les milliers de serveurs nécessaires à la construction de cette infrastructure « hyperscale » censée siphonner 10 gigawatts d’électricité, soit l’équivalent de 10 réacteurs de centrales nucléaires.

OpenAI, le papa de ChatGPT, semble malgré tout faire sa vie en attendant, annonçant des accords avec d’autres grands noms de la tech comme Oracle ou CoreWeave pour déployer des centres de données un peu partout dans le pays. Mais SoftBank, le géant de la technologie pourtant censée apporter le gros des 500 milliards, n’est pas associé à ces affaires.

Résultat, pour le moment, OpenAI avance les frais, mais sans la participation de son plus gros partenaire financier. Une aventure qui pourrait finir par coûter très très cher à l’entreprise.

Le coût astronomique de l’IA

Comme le note le Wall Street Journal, l’accord à 30 milliards passés avec Oracle représente environ « trois fois les revenus prévisionnels d’OpenAI », qui continue à perdre des milliards par an avec ChatGPT, rappelons-le. Ajoutez à ça les 28 milliards et quelques qu’OpenAI prévoit d’injecter dans les caisses de Microsoft pour la location de serveurs d’ici à 2028 et vous obtenez quasiment 60 milliards de coûts de fonctionnement pour de la puissance de calcul.

Avec de tels investissements, il est plus qu’urgent qu’OpenAI trouve un modèle économique viable, surtout si un investisseur de poids dans Stargate semble saisi de quelques doutes.

