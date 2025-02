Apple dévoile un plan choc de 500 milliards de dollars pour contrer Donald Trump

Face aux menaces de Donald Trump, Apple annonce un investissement massif de 500 milliards aux États-Unis.

Apple vient d’annoncer ce 24 février 2025 un investissement de 500 milliards de dollars.

Avec cette somme colossale, le géant de la tech prévoit d’embaucher 20 000 nouvelles personnes aux États-Unis sur les quatre prochaines années et de construire une usine flambant neuve à Houston, au Texas.

20 000 emplois, une usine et des investissements

Pourquoi maintenant ? Disons que les tarifs douaniers imposés par l’administration Trump – 10 % déjà en place sur les produits chinois et une menace de 25 % sur les puces électroniques – ont poussé Apple à sortir le grand jeu.

Pour aller plus loin

Les scientifiques se mobilisent pour protéger leurs données de Trump

Ce n’est pas la première fois qu’Apple joue cette carte. Souvenez-vous, en 2018, sous la première présidence de Donald Trump, la firme à la pomme avait déjà promis 350 milliards de dollars et 20 000 emplois, avec un campus à Austin en bonus (toujours en chantier, d’ailleurs). À l’époque, ça avait permis à Apple de négocier des exemptions sur certaines taxes. Aujourd’hui, avec cette nouvelle annonce, on peut se demander si Tim Cook, le CEO, cherche à nouveau à calmer le jeu avec Washington. Après une réunion la semaine dernière avec Donald Trump, cette opération ressemble à un mélange de stratégie économique et de diplomatie bien rodée.

La nouvelle usine de fabrication de plaquettes de semi-conducteurs de Texas Instruments à Lehi, dans l’Utah // Source : Apple

Mais ce n’est pas tout. Apple double aussi son Fonds de fabrication avancée, passant de 5 à 10 milliards de dollars. Ce fonds, lancé en 2017, sert à financer des projets high-tech aux États-Unis.

Source : Apple

Cette fois, une grosse partie de l’argent ira à TSMC, une usine en Arizona qui produit des puces électroniques pour Apple. Ces puces, c’est le cœur des iPhone, iPad et Mac. En les faisant fabriquer sur le sol américain, Apple réduit sa dépendance à la Chine et se protège des taxes.

Pour aller plus loin

Trump taxe les PC : l’Europe pourra-t-elle y échapper ?