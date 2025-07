Pause automatique au sommeil : les écouteurs Beats adoptent la technologie des AirPods

La fonction « Mettre en pause le contenu multimédia en s’endormant » qui arrivera prochainement sur les AirPods sera aussi portée sur les écouteurs et casques Beats.

Beats Fit Pro // Source : Beats

Lors de la WWDC, Apple a présenté de multiples nouvelles fonctionnalités pour ses AirPods avec iOS 26. On retient notamment une meilleure qualité lors des appels, un enregistrement en qualité « studio » pour les podcasts et vidéos ainsi que le déclenchement de l’appareil photo depuis la tige des écouteurs.

La détection de sommeil arrive chez Beats

Et puis il y a la détection du sommeil et cette fonction arriverait aussi sur les écouteurs de Beats, marque dans le girond d’Apple depuis 2014. C’est Steve Moser, contributeur de MacRumors, qui a repéré cette information dans le code d’iOS 26.

-500 € pour cette barre de son notée 9/10 Pour une expérience cinéma à la maison, découvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des détails subtils et une immersion bluffante.

Pour rappel, cette option permet aux écouteurs de mettre en pause la lecture du contenu en cours lorsque l’utilisateur s’endort. Et il est vrai que j’ai tendance à faire la sieste avec un podcast en fond. L’option me parle donc particulièrement puisqu’elle m’évitera d’avoir à remonter mon podcast pour le reprendre au moment où je me suis endormi.

Cette option est activée par défaut dans iOS 26. Le système est pour l’instant en version bêta et présente encore trop d’instabilités et l’on déconseille son installation. Chez Frandroid, un iPhone 16 Pro a planté dans les grandes largeurs.

iOS 26 sera officiellement lancé en septembre en parallèle des iPhone 17.