Beats Studio Buds : ces très bons écouteurs sans fil notés 9/10 sont à -58 % sur Amazon

Pour celles et ceux qui n’ont pas un grand budget pour l’achat de nouveaux Ă©couteurs sans fil, les Beats Studio Buds sont un excellent choix. Ils sont encore très convaincants et coĂ»tent moins de 80 euros grâce Ă cette offre Amazon.

Beats Studio Buds // Source : Frandroid

Les Studio Buds de Beats ont beau ĂŞtre sortie en 2021, ce sont des true wireless toujours intĂ©ressants. Ils proposent une très bonne expĂ©rience sonore avec un son particulièrement Ă©nergique et offre une bonne rĂ©duction de bruit active. Nous leur avons d’ailleurs attribuĂ©s la note de 9/10 lors de notre test. Un quasi sans-faute Ă l’Ă©poque pour ces Ă©couteurs qui sont aujourd’hui bien plus accessibles après près de 60 % de rĂ©duction.

Les forces des Beats Studio Buds

Le confort des Ă©couteurs

La réduction de bruit

La qualitĂ© sonore et l’autonomie correct

Avec un prix barrĂ© Ă 189,95 euros, les Ă©couteurs sans fil Beats Studio Buds se trouvent actuellement en promotion Ă 79 euros sur Amazon. L’offre est Ă©galement disponible sur le coloris rouge et le coloris blanc.

Si, par la suite, l'offre mentionnĂ©e dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'Ĺ"il ci-dessous afin de dĂ©nicher d'autres offres concernant les Beats Studio Buds.

Des Ă©couteurs confortables avec une bonne autonomie

Les Beats Studio Buds sont des écouteurs légers et très compacts qui sortent à peine des oreilles une fois en place. Ils proposent par ailleurs un format intra-auriculaires et sont donc munis d’embouts qui rentrent complètement dans le conduit auditif. Côté confort, ils sont plutôt agréables, même dans une utilisation sportive et ne bougeront pas durant vos séances de running. Et grâce à leur certification IPX4, vous pouvez les porter sous la pluie ou en courant, puisqu’ils sont étanches aux éclaboussures.

Les Studio Buds sont logés dans un étui de recharge ovale, tout en longueur. Ce dernier offre deux charges supplémentaires. C’est amplement suffisant pour la plupart des utilisateurs : 5 minutes suffisent à récupérer 1 heure d’écoute et il faut 42 minutes pour que les écouteurs récupèrent l’intégralité de leur autonomie.

Une bonne restitution sonore

Pour assurer la partie audio, ces écouteurs sont équipés de transducteurs de 8,2 mm de diamètre. Résultat : on un son avec des basses généreuses, bien mises en avant et bien définies aussi. Les médiums, et notamment les voix, sont également bien présents sur les Studio Buds. Ils parviennent à proposer un son assez fidèle et surtout plutôt détaillé. Concernant la transmission audio par Bluetooth, les écouteurs ne profitent que des codecs audio AAC et SBC.

Enfin, ils profitent d’un système de rĂ©duction de bruit. Si ce n’est pas la meilleure du marchĂ©, ils parviennent Ă attĂ©nuer les sons les plus constants, sans pour autant filtrer complètement les bruits de moteurs ou les voix. Quant au mode transparence, il est assez performant : il permet de garder une oreille sur ce qu’il se dit ou se passe autour de vous.

DĂ©couvrez plus d’informations dans notre test sur les Beats Studio Buds.

DĂ©couvrez plus d'informations dans notre test sur les Beats Studio Buds.



