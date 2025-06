Étanche et endurante, la Bose SoundLink Max est 100 € moins chère et idéale pour la plage cet été

La Bose SoundLink Max est une enceinte qui résiste à l’eau et propose une autonomie de 20 heures. Elle est donc idéale pour les longues journées près de la mer cet été. Et la bonne nouvelle, c’est qu’Amazon la propose à 299,95 euros au lieu de 399,95 euros.

L’enceinte Bluetooth parfaite pour les vacances près de la mer ou au bord d’une piscine doit être étanche, robuste, endurante, facilement transportable et, bien sûr, délivrer un son bien puissant pour honorer nos meilleures playlists. La Bose SoundLink Max coche toutes ces cases, et elle est 100 euros moins chère que d’habitude.

Les points forts de la Bose SoundLink Max

Une poignée pratique pour la transporter

Une certification IP67

Une autonomie de 20 heures

Auparavant affichée à 399,95 euros, l’enceinte Bose SoundLink Max est désormais proposée à 299,95 euros sur Amazon.

Une enceinte qui ne craint pas l’eau

La Bose SoundLink Max est une enceinte Bluetooth plutôt minimaliste aux angles arrondis. Dotée d’un revêtement en acier enveloppé de silicone, elle peut tout à fait résister aux petits chocs, mais pas seulement. En effet, certifiée IP67, elle ne craint pas la poussière, ni l’eau. Elle peut même être immergée jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans rendre l’âme ensuite. Oui, elle flotte, mais attention, ne forcez pas non plus les chutes dans la piscine ou dans l’océan…

Cette enceinte est par ailleurs équipée d’une poignée en corde en nylon, qui facilite grandement son transport. Notez qu’elle est aussi amovible. Elle est toutefois bien utile puisque l’enceinte pèse 2,13 kg. On a vu plus léger. Autrement, l’enceinte embarque un port USB-C à l’arrière qui permet de recharger un smartphone grâce à la batterie intégrée. On trouve aussi une entrée auxiliaire 3,5 mm, pratique pour lancer de la musique depuis un lecteur CD.

Des basses bien riches

Renfermant deux woofers associés à deux radiateurs passifs pour booster les basses, la Bose SoundLink Max est capable, selon la marque, de délivrer un son bien puissant, avec des basses riches. Si sa signature sonore vous déplaît, vous pourrez toujours contrôler les paramètres d’égalisation directement sur l’application Bose. Via cette dernière, vous pourrez aussi appairer deux enceintes pour profiter du mode stéréo, d’ailleurs.

La SoundLink Max est également compatible avec le Bluetooth multipoint, qui permet de lier plusieurs sources à l’enceinte et de switcher facilement entre chaque, sans interruption. En revanche, en l’absence de micro intégré, l’appareil n’autorise pas les appels en mode mains libres, et ne propose pas de compatibilité avec les assistants vocaux. Enfin, côté autonomie, Bose n’a pas fait les choses à moitié et promet 20 heures d’écoute au total sur une seule charge. De quoi écouter de la musique ou des podcasts toute la journée sans problème.

