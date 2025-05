Petite enceinte, prix réduit : la nomade Bose SoundLink Micro, parfaite pour cet été, est en promo sur Amazon

La Bose SoundLink Micro est une toute petite enceinte portable étanche et résistante que l’on peut emporter partout avec soi. En ce moment, Amazon la propose à 89,95 euros au lieu de 129,99 euros.

Les longues journées ensoleillées d’été approchent à grands pas, et avec elles les moments privilégiés entre amis à la piscine ou au bord de la mer. Pour rendre ces instants encore meilleurs et plus festifs, vous pourriez par exemple emporter une petite enceinte Bluetooth portable bien solide, à l’image de la Bose SoundLink Micro. Un modèle nomade et compact qui est en plus vendu à moins de 90 euros.

Les atouts de la Bose SoundLink Micro

Une enceinte compacte, légère et résistante (IP67)

Un son suffisamment clair

Une autonomie correcte

Initialement proposée à 129,99 euros, la Bose SoundLink Micro est aujourd’hui disponible en promotion à 89,95 euros sur Amazon.

Petite et pratique

La Bose SoundLink Micro est une enceinte Bluetooth carrée qui a l’avantage d’être très compacte. Avec ses dimensions de 9,8 cm x 9,8 cm x 3,5 cm et son poids de 290 g seulement, ce modèle a clairement été pensé pour être transporté partout facilement. Cette enceinte nomade est par ailleurs équipée d’une petite lanière en silicone, « indéchirable » selon Bose, qui permet d’accrocher l’enceinte à un sac, un guidon de vélo ou même, pourquoi pas, à une glacière avant d’aller pique-niquer sur la plage.

Cette référence est également bien solide : certifiée IP67, elle est étanche et peut résister à l’eau et à la poussière. Elle peut même être immergée jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans rendre l’âme ensuite. Autre atout de son design : la marque a misé sur des matériaux résistants, comme le caoutchouc de silicone, pour la protéger contre les chutes, les fissures ou encore les rayures.

Six heures de musique

Côté audio, la Bose SoundLink Micro embarque un haut-parleur spécifique ainsi que des radiateurs passifs, qui permettent en théorie d’étendre la reproduction des basses fréquences. La marque promet ainsi un son net, profond et équilibré, avec des graves bien marqués, y compris lorsque l’enceinte est placée en extérieur. Et si vous souhaitez profiter d’un son encore plus immersif, vous pourrez toujours appairer la Bose SoundLink Micro avec une autre, et ainsi passer en mode stéréo.

L’enceinte intègre de plus un micro, qui permet de prendre des appels directement sur l’enceinte. Notez aussi que la SoundLink Micro est équipée d’une touche multifonction, grâce à laquelle on peut convoquer l’assistant vocal (Siri ou Google Assistant) d’un smartphone. Enfin, côté autonomie, l’enceinte Bluetooth est capable, selon la marque, d’offrir 6 heures d’écoute. Et la recharge s’opère via le câble micro-USB inclus.

