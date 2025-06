Test du Fujifilm GFX100RF : le compact moyen-format taillé pour l’extérieur

Une fois de plus, Fuji tente de se dĂ©marquer de la concurrence avec un pari Ă©tonnant : un compact dotĂ© d’une focale fixe et Ă©quipĂ© d’un capteur moyen format de 102 Mpixels. TrĂšs intriguĂ©s par la proposition, nous l’avons embarquĂ© au Festival de Cannes afin de voir sur le terrain ce qu’il a dans le ventre. Suivez le guide !

LancĂ© depuis plusieurs annĂ©es dans une quĂȘte originale, visant Ă dĂ©mocratiser le trĂšs exclusif moyen format (catĂ©gorie de boitiers trĂšs haut de gamme dotĂ©s de capteurs aux dimensions supĂ©rieures au « plein format » 24x36mm), Fuji franchit un nouveau pas.

Pour aller plus loin

Appareils photo : la démocratisation du moyen format est en marche

S’appuyant sur son expĂ©rience dans le domaine des hybrides moyens formats taillĂ©s pour sortir du studio, le fabricant japonais propose aujourd’hui un boitier de type compact Ă focale fixe Ă©quipĂ© d’un capteur aux dimensions et Ă la dĂ©finition plus que gĂ©nĂ©reuses (102 Mpix). La proposition, qui s’adresse avant tout aux amoureux de la photo extĂ©rieure de trĂšs haute qualitĂ©, est incontestablement allĂ©chante sur le papier. Nous l’avons donc emmenĂ© au festival de Cannes, afin de vĂ©rifier si la rĂ©alitĂ© Ă©tait conforme aux attentes trĂšs Ă©levĂ©es suscitĂ©es lors de l’annonce de son lancement.

Fujifilm GFX100RF Spécifications techniques

ModĂšle Fujifilm GFX100RF Type d’appareil Compact Format du capteur Moyen Format RĂ©solution capteur 102 Mpx Stabilisateur d’image Électronique DĂ©finition enregistrement vidĂ©o 4K@60fps AF-S 6 FPS Écran orientable Oui Poids 654 g Fiche produit

Ce test a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© avec un appareil prĂȘtĂ© par le fabricant

Fujifilm GFX100RF Un boitier compact et robuste

L’impression qui se dĂ©gage du boitier au premier contact est trĂšs prometteuse. Comme pour la sĂ©rie X du fabricant (Ă©quipĂ©e de capteurs APS-C), , Ă l’instar du Fujifilm X100VI, le design du GFX100RF est rĂ©solument vintage. Ici la rĂ©fĂ©rence est loin d’ĂȘtre uniquement cosmĂ©tique : Ă l’instar des appareils argentiques illustres dĂ©diĂ©s aux reporters au long cours, telle que la sĂ©rie M de Leica, la qualitĂ© de fabrication et la soliditĂ© du matĂ©riel sont au rendez-vous.

Le Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

DotĂ© d’une coque entiĂšrement mĂ©tallique, le GFX100RF, affiche une belle robustesse et son revĂȘtement granuleux type cuir assure un trĂšs bon niveau de prĂ©hension malgrĂ© l’absence de poignĂ©e. Ici, le niveau de finition est trĂšs Ă©levĂ© et ce dans les moindres dĂ©tails : mĂȘme le bouchon amovible qui protĂšge l’objectif est trĂšs bien pensĂ© : son maintien repose sur l’usinage extĂ©rieur de la bague de l’objectif et le revĂȘtement intĂ©rieur type velours du bouchon.

Le bouchon du Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

Ses dimensions, 133,5 x 90,4 x 37,2 mm pour le boitier, et 76,5mm au niveau de l’objectif, lui confĂšrent un encombrement vraiment rĂ©duit pour un moyen-format numĂ©rique. Pour autant Ă aucun moment son gabarit ne semble Ă©triquĂ© et les mains trouvent trĂšs naturellement leur place. Cet Ă©quilibre dĂ©licat se retrouve Ă©galement au niveau du poids (735g avec carte et batterie) qui permet un maniement trĂšs confortable, un bon niveau de stabilitĂ©, sans pour autant alourdir le sac Ă dos ni peser au bout d’une journĂ©e de prise de vues. Une vraie rĂ©ussite dans le monde du moyen format ! Grosso modo, pour le gabarit d’un reflex 24×36 (type 5D) dotĂ© d’une focale fixe compacte, on a dans les mains un compact moyen format Ă la qualitĂ© d’image superlative et trĂšs agrĂ©able Ă manipuler. CotĂ© rĂ©sistance aux intempĂ©ries, nous l’avons testĂ© sous la pluie sans le moindre souci.

Photo capturée avec le Fujifllm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid Photo capturée avec le Fujifllm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid Photo capturée avec le Fujifllm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

Pour la batterie, on retrouve la NP-W235 qui permet d’avaler sans difficultĂ© une journĂ©e classique de prises de vues. Pour les journĂ©es trĂšs longues et trĂšs intenses, ou surtout pour les vidĂ©astes, une deuxiĂšme batterie sera par contre probablement nĂ©cessaire. Signalons ici l’absence de chargeur indĂ©pendant dans le carton de l’appareil, seul un cĂąble USB-C d’alimentation permettant de recharger directement sur l’appareil est proposĂ©. À un tel niveau de prix c’est franchement dommage !

Fujifilm GFX100RF Un choix optique affirmé

Le GFX100RF est Ă©quipĂ© d’une focale fixe, non amovible, grand angle et vraiment compacte de 35mm f/4.

Pour aller plus loin

Objectifs photo : tout comprendre aux différentes optiques pour votre appareil photo

Il couvre un champ Ă©quivalent Ă un 28mm avec un capteur 24×36 en thĂ©orie, mais en pratique c’est un peu plus complexe Ă apprĂ©cier dans la mesure oĂč le format du capteur ici est de 4:3 quand le 24×36 propose un format 3:2 (d’apparence plus « large »). Pour simplifier, on pourrait dire que l’impression du plus grand nombre sera de disposer d’un objectif un peu moins « grand angle » en 4:3 que si le boitier Ă©tait Ă©quipĂ© d’un capteur 3:2 (Ă©videmment dire les choses ainsi n’est pas trĂšs rigoureux sur le plan thĂ©orique, puisqu’il s’agit lĂ d’un Ă©cart de perception liĂ© Ă la culture visuelle la plus largement rĂ©pandue).

L’objectif du Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

Quoiqu’il en soit, un tel choix optique annonce la couleur : le petit dernier de la gamme GFX est rĂ©solument tournĂ© vers un usage extĂ©rieur type voyage ou street photography, voire le paysage ou l’architecture, domaines dans lesquels nous avons largement apprĂ©ciĂ© ses possibilitĂ©s.

De maniĂšre inĂ©dite dans sa gamme GFX, Fuji en a tout de mĂȘme profitĂ© pour l’équiper d’un obturateur mĂ©canique central, ce qui permet la synchronisation des vitesses de dĂ©clenchement avec dispositif de flash(es) externe(s) allant jusqu’au 1/4000e de seconde. Ça ne parlera pas forcĂ©ment Ă tout le monde, mais les mordus de photos d’action en extĂ©rieur (type skate ou BMX par exemple) pourront exploiter Ă fond leur crĂ©ativitĂ©, signe encore une fois que, derriĂšre la rĂ©fĂ©rence vintage, Fuji a produit un boitier techniquement trĂšs abouti.

Photo capturée avec le Fujifllm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid Photo capturée avec le Fujifllm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

Si nous n’avons aucune inquiĂ©tude sur les potentialitĂ©s du couple capteur/processeur qui Ă©quipe dĂ©jĂ l’excellent GFX 100S II, l’objectif Fujinon « Super EBC » 35mm f/4 spĂ©cialement mis au point pour le boitier est une belle dĂ©couverte. Constatons tout d’abord qu’il permet d’obtenir des images d’une trĂšs grande prĂ©cision. Le rapport entre la compacitĂ© de l’ensemble et le niveau de dĂ©tail des images est totalement inĂ©dit. MĂȘme le X2D 100 C d’Hasselblad, qui offre d’autres caractĂ©ristiques (optiques interchangeables 
), est globalement plus encombrant et surtout beaucoup plus cher (environ deux fois plus, en fonction de l’optique envisagĂ©e).

Si son ouverture maximale et sa distance minimale de mise au point (20 cm) sont limitĂ©es, ses caractĂ©ristiques sont nĂ©anmoins adaptĂ©es aux usages envisagĂ©s. DestinĂ© aux pratiques impliquant de voyager lĂ©ger, sa compacitĂ© a en effet Ă©tĂ© privilĂ©giĂ©e, une gageure en raison des dimensions gĂ©nĂ©reuses du capteur. Certes, les trĂšs courtes profondeurs de champ ne sont pas accessibles dans toutes les situations (il est impĂ©ratif que le sujet soit proche du boitier et soit assez nettement dĂ©tachĂ© de l’arriĂšre-plan) et il faut oublier la macrophotographie (insecte, objets de petite taille pris de prĂšs, etc).

Recadrage dans l’image ci-dessus

Sa conception a nĂ©anmoins Ă©tĂ© soignĂ©e et la constitution de son diaphragme en 9 lamelles permet, quand les conditions de leur apparition sont rĂ©unies, l’obtention de trĂšs beaux flous d’arriĂšre-plan. Par ailleurs les photographes d’architecture n’ont pas Ă©tĂ© oubliĂ©s et les dĂ©formations sont particuliĂšrement bien limitĂ©es sur ce grand angle, dĂšs la pleine ouverture. D’autre part, il est Ă©quipĂ© d’un obturateur central qui permet une synchronisation avec des flashes externes jusqu’au 1/4000e de seconde. GrĂące Ă ce dispositif inĂ©dit dans la gamme GFX (on le retrouve en gĂ©nĂ©ral chez des fabricants plus exclusifs et onĂ©reux comme Hasseblad), le GFX100RF n’est donc pas cantonnĂ© Ă un domaine et, bien que la photo d’action ne soit pas a priori son domaine de prĂ©dilection, il permet d’envisager trĂšs sĂ©rieusement certains usages inattendus en publicitĂ©, mode ou photo de sports extrĂȘmes en milieu urbain ou en pleine nature (BMX, skate, snowboard ou ski freeride, freestyle, VTT, etc).

Constatons enfin que sur cet objectif grand angle, les dĂ©formations restent trĂšs contenues, y compris dans les bords de l’image :

Le tapis rouge du Festival de Cannes // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

Bref, l’objectif est cohĂ©rent avec le reste du boitier : s’il n’est indĂ©niablement pas adaptĂ© Ă tous les usages, il ne grĂšve pas la trĂšs belle compacitĂ© de l’ensemble et se rĂ©vĂšle finalement trĂšs performant et ouvert Ă des pratiques plus variĂ©es qu’il n’y parait au premier abord.

Fujifilm GFX100RF Une stabilisation absente

Au chapitre des choix radicaux, il faut signaler l’absence de « vraie » stabilisation mĂ©canique ou optique. Seule une stabilisation Ă©lectronique via un recadrage de l’image (x1,32) est disponible et uniquement pour le mode vidĂ©o. Ce choix, probablement liĂ© Ă celui de favoriser la compacitĂ©, est d’autant plus dommageable que les dĂ©finitions Ă©levĂ©es sont souvent trĂšs exigeantes cĂŽtĂ© vibrations lors de la prise de vue.

Pour aller plus loin

Stabilisation optique, capteur, hybride, Ă©lectronique… tout comprendre pour Ă©viter les photos et vidĂ©os floues

Le recours Ă l’obturation Ă©lectronique permet de limiter les vibrations Ă la prise de vue, avec un gain supplĂ©mentaire du point de vue de la discrĂ©tion car il Ă©limine Ă©galement tout bruit mĂ©canique lors du dĂ©clenchement. Ça n’en reste pas moins un choix discutable. En effet, lors de nos tests nous avons rĂ©guliĂšrement observĂ© un manque de nettetĂ© au 1/250e de seconde sur des sujets mobiles Ă vitesse limitĂ©e (piĂ©tons).

Certes, ce ne sera en pratique vraiment gĂȘnant que pour des trĂšs grands tirages, mais Ă ce niveau de prix et vu la cohĂ©rence globale de l’ensemble, c’est dommage. D’autant plus que Fuji a fait sur d’autres modĂšles la dĂ©monstration de son savoir-faire en la matiĂšre.

Par ailleurs, certains paysagistes qui rĂ©alisent de (trĂšs) grands tirages regretteront probablement de ne pas pouvoir disposer, en plus de la trĂšs belle compacitĂ© de l’appareil, d’une stabilisation du capteur pour disposer de fichiers encore mieux dĂ©finis comme sur d’autres modĂšles de la gamme (par assemblages de plusieurs images rĂ©alisĂ©es par micro-dĂ©placement du capteur et assemblĂ©es directement comme sur de nombreux modĂšles actuels). Mais les plus malheureux seront surement les vidĂ©astes pour qui les systĂšmes de stabilisation internes sont souvent trĂšs utiles pour filmer Ă main levĂ©e. C’est dommage, car le mode vidĂ©o du GFX100RF est loin d’ĂȘtre ridicule.

Fujifilm GFX100RF Une ergonomie intuitive qui permet aisément (presque) tous les débrayages

Fort de son expĂ©rience avec la sĂ©rie X, Fuji parvient une nouvelle fois Ă proposer un boitier dont le pilotage, fondĂ© sur la cohabitation de rĂ©glages « Ă l’ancienne » et de nombreuses possibilitĂ©s de personnalisation, permet d’accĂ©der un large Ă©ventail allant Ă la fois d’un usage d’une trĂšs grande simplicitĂ© jusqu’à la trĂšs grande minutie.

On retrouve ainsi sur le capot mĂ©tallique supĂ©rieur, Ă droite de la griffe porte-accessoire, la traditionnelle roue de sĂ©lection des vitesses d’obturation. Lorsque l’on soulĂšve la bague qui l’entoure, elle sert Ă©galement Ă choisir la sensibilitĂ©. A cĂŽtĂ©, on retrouve, autour du dĂ©clencheur, le sĂ©lecteur de mise sous tension, ainsi qu’une roue de correction d’exposition et une trĂšs discrĂšte (mais nĂ©anmoins redoutable) touche qui permet par exemple de passer d’une simple pression du mode AF de suivi d’un sujet par contact tactile Ă une classique sĂ©lection de zone. Ça n’a l’air de rien, mais lors de nos prises de vues en street photography, oĂč les sujets peuvent varier trĂšs rapidement, cette possibilitĂ© de switcher d’un mode Ă l’autre presque instantanĂ©ment s’est rĂ©vĂ©lĂ© d’une trĂšs grande efficacitĂ©.

Le haut du Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

Au dos du boitier, on retrouve en haut Ă gauche le viseur en angle, Ă la maniĂšre de la sĂ©rie M de Leica. DotĂ© d’une belle dalle OLED Ă la dĂ©finition de 5,76 millions de points pour un dĂ©gagement oculaire de 24mm et un grossissement de 0,84x avec un 50mm, ce viseur permet en pratique une bonne apprĂ©ciation de l’image dans l’immense majoritĂ© des conditions.

On trouve ensuite sur sa droite un sĂ©lecteur de mode AF, puis une roue crantĂ©e permettant la sĂ©lection de 9 formats d’image (uniquement en Jpeg naturellement) qui vont du recadrage vertical en carrĂ© jusqu’au panoramique, en passant par le 4:3 natif, et mĂȘme le 3:4 pour shooter discrĂštement en format vertical avec le boitier en position horizontale (les amateurs, dont je suis, de feu le Fuji GA 645 Zi, un Ă©tonnant compact argentique autofocus moyen format, apprĂ©cieront). Les mordus de photographie grand format retrouveront Ă©galement avec plaisir le format 5:4, celui des chambres 4/5 et 8/10 pouces.

La molette de ratio du Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

Viennent ensuite le bouton de mĂ©morisation de l’exposition, une molette personnalisable puis la touche « Q » permettant d’accĂ©der rapidement aux principaux rĂ©glages via le Quick menu.

L’écran arriĂšre, trĂšs bien conçu, est tactile et montĂ© sur un dispositif permettant son inclinaison sur 180°. En pratique c’est trĂšs apprĂ©ciable : ça permet de rĂ©aliser des images sans « pointer » les sujets Ă hauteur de visage (comme par exemple avec les moyens-formats argentique Ă visĂ©e verticale), au ras du sol ou Ă bout de bras, comme lorsque la foule est compacte. ComposĂ© d’une dalle au format 3:2 de 3,15 pouces de diagonale offrant une dĂ©finition de 2,10 millions de points, il permet Ă l’usage une bonne apprĂ©ciation de l’image, y compris dans des conditions de luminositĂ© directe importante.

L’Ă©cran du Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

À sa droite, on retrouve un joystick, puis les classiques touches Menu, Display, Lecture et Drive (choix des cadences de prise de vue) / suppression des images.

Sur la face avant, on trouve ensuite une deuxiĂšme molette paramĂ©trable qui surplombe le sĂ©lecteur de recadrage. Fuji a en effet souhaitĂ© adoucir les contraintes liĂ©es au choix optique d’une focale fixe non interchangeable en tirant partie de la trĂšs grande dĂ©finition de son capteur. Ce sĂ©lecteur permet donc un recadrage dĂšs la prise de vue (en jpeg uniquement, lĂ encore) simulant au choix des prises de vues rĂ©alisĂ©es avec un 45mm (equ. 36mm en 24×36), un 63mm (equ. 50mm en 24×36), ou un 80mm (equ. 63mm en 24×36).

La molette avant du Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

À droite, un second sĂ©lecteur permettant de passer manuellement de la visĂ©e entre l’écran et le viseur est disponible.

Le sélecteur avant du Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

Enfin, la sĂ©lection des ouvertures se fait, par dĂ©faut, via la bague dĂ©diĂ©e situĂ©e sur l’objectif. Comme pour de nombreux autres rĂ©glages, il est Ă©galement possible de l’assigner Ă l’une des molettes personnalisables.

L’objectif du Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

Les menus, organisĂ©s en onglets thĂ©matiques, sont bien remplis et plutĂŽt bien organisĂ©s, avec nĂ©anmoins quelques Ă©trangetĂ©s (ex : le formatage des cartes mĂ©moire est assez bien cachĂ©). Globalement, cĂŽtĂ© ergonomie nous n’avons qu’un seul regret : les sensibilitĂ©s Ă©tendues ne sont pas accessibles sur la molette dĂ©diĂ©e et il faut thĂ©oriquement assigner le rĂ©glage Ă une molette personnalisable pour y accĂ©der. MalgrĂ© la lecture en ligne du mode d’emploi, nous n’y sommes cependant pas parvenus aprĂšs de longues minutes (la procĂ©dure indiquĂ©e ne fonctionnant pas). L’appareil n’étant pas prĂ©vu pour un usage gĂ©nĂ©raliste demandant d’y recourir rĂ©guliĂšrement, nous avons donc choisi de nous mettre dans la peau d’un l’utilisateur « normal », de ne pas contacter le fabricant et donc de ne pas les tester pour marquer le coup. Sur un boitier actuel, et globalement trĂšs bien pensĂ© par ailleurs, cette difficultĂ© pour accĂ©der Ă des sensibilitĂ©s supĂ©rieures Ă 12 800 ISO est en effet assez incomprĂ©hensible alors qu’elle relĂšve de l’évidence sur la plupart de ses congĂ©nĂšres.

Fujifilm GFX100RF Une connectique bien fournie

Dans le domaine du stockage, notons la prĂ©sence de deux emplacements distincts permettant d’accueillir des SDXC UHS-II (trĂšs rapides donc).

Pour aller plus loin

Carte SD, microSD, SDXC, SDHC… tout savoir sur les classes et normes de cartes mĂ©moires

Vu le poids des fichiers gĂ©nĂ©rĂ©s, en photo comme en vidĂ©o, c’est une bonne nouvelle.

Les emplacements pour carte mémoire du Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

Dans les deux domaines, les trĂšs nombreuses possibilitĂ©s de paramĂ©trages sont Ă saluer (ex : stockage de jpegs sur une carte et les RAW sur l’autre pour fluidifier la post-production ou faciliter le stockage).

La connectique du Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

Enfin, le GFX100RF possÚde une prise USB-C 3.2, une sortie HDMI type D ainsi que deux prises mini-jack 3,5 mm : une entrée micro et une sortie casque.

Fujifilm GFX100RF Un autofocus précis et une vélocité appréciable

TaillĂ© pour des prises de vues sur le vif type voyage ou street photography, le GFX100RF est attendu au tournant car avec une telle dĂ©finition la moindre imprĂ©cision de mise au point est rapidement visible. Sur le papier, le boitier affiche des performances adaptĂ©es : AF hybride phase/contraste permettant de couvrir l’ensemble du champ, rafale maximale de 6 i/s avec suivi du point. En pratique, il est impĂ©ratif de sĂ©lectionner le bon mode AF (par zone ou par sujet) et le type de sujet que vous souhaitez photographier (plusieurs sont disponibles dans les menus), autrement il n’est pas rare de voir la mise au point faite au mauvais endroit (mĂȘme avec une ouverture maximale somme toute modeste de f/4).

Ici, l’AF Ă©tait positionnĂ© sur le mode zone plutĂŽt que sur la dĂ©tection des visages et le module est piĂ©gĂ© par les motifs gĂ©omĂ©triques contrastĂ©s de l’arriĂšre plan

Heureusement, un bouton permet situĂ© Ă proximitĂ© du dĂ©clencheur permet de basculer de la sĂ©lection des sujets par contact tactile sur l’écran et le quick menu permet d’accĂ©der au type de sujet (visage, voiture, animal, 
) rapidement. Le passage du mode AF-S (single) au mode AF-C (suivi du sujet) se fait par un sĂ©lecteur dĂ©diĂ© Ă proximitĂ© du viseur. En pratique on s’y fait assez aisĂ©ment et le passage d’un mode Ă l’autre en fonction des situations est plutĂŽt bien pensĂ©. La possibilitĂ© de basculer sur l’obturateur Ă©lectronique totalement silencieux et par ailleurs tout Ă fait bienvenue.

Exemple de rafale avec le Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

En mode rafale Ă 6 i/s sur un vĂ©hicule roulant Ă allure modĂ©rĂ©e (en ville), le suivi du point est d’autre part efficace, nĂ©anmoins, sur les vĂ©hicules comme sur les sujets humains, nous avons pu constater des changements intempestifs quand le champ regroupe plusieurs sujets de nature similaire.

Fujifilm GFX100RF Une qualitĂ© d’image superlative

ÉquipĂ© d’un capteur moyen format (33x44mm, format 4/3) CMOS II de 102 Mpix et d’une puce X-5 du fabricant, le GFX100RF dĂ©livre des fichiers de trĂšs haute prĂ©cision.

Pour aller plus loin

Tout comprendre des capteurs de vos appareils photo et smartphones

Si les images obtenues en Raw ne sont pas exactement au format 4/3, le fichier natif permet d’imprimer des tirages de 101,38 x 73,96 cm Ă 300 dpi (ramenĂ© au format 4/3 cela donne un 98,62 x 73,96 cm) ! Des recadrages confortables sont ainsi envisageables, Ă titre d’exemple voici un crop franc qui permet malgrĂ© tout une sortie en 44,53 x 55,67 cm Ă 300 dpi !

Pour contourner les limites liĂ©es au choix d’équiper le GFX100RF d’une focale fixe non interchangeable, Fuji a choisi de mettre Ă profit la trĂšs grande dĂ©finition du capteur pour proposer des recadrages simulant d’autres focales que le 35mm : 45mm, 63mm et 80mm (les recadrages ne sont dĂ©finitifs que sur les jpegs, pour les Raw ils apparaissent avec le recadrage dans Capture One, mais on peut Ă©galement retrouver l’image entiĂšre). Évidemment, tout ceci s’accompagne d’une perte de dĂ©finition, mais dans le cas comme ci-dessous d’un recadrage simulant un 45mm, la taille de sortie Ă 300 dpi reste trĂšs confortable (67,76 x 57,51 cm).

Capture d’Ă©cran de l’interface du Fujifilm GFX100RF // Source : Olivier Gonin pour Frandroid

On retrouve par ailleurs avec bonheur la coexistence des trÚs haute résolution avec de belles dynamiques caractéristique des capteurs moyens (déjà évoquée lors de notre test du GFX 100S).

À titre d’exemple, voici une image sous-exposĂ©e, dĂ©jĂ prise Ă 100 ISO et Ă laquelle un rattrapage de 0,94 IL d’exposition a Ă©tĂ© appliquĂ© dans l’excellent logiciel Capture one dont les possesseurs d’un GFX100RF pourront tĂ©lĂ©charger gratuitement le module de dĂ©veloppement (autres rĂ©glages sur les valeurs par dĂ©faut) :

Classiquement, c’est une nouvelle fois dans les zones sombres ou sous-exposĂ©es que la marge est la plus importante, nĂ©anmoins le rattrapage des hautes lumiĂšres est Ă©galement relativement confortable. Voici un exemple de scĂšne dĂ©licate en raison de l’écart important entre les zones d’ombre (robe sombre Ă l’ombre de l’arbre) et celles fortement Ă©clairĂ©es (matiĂšre blanche de la robe et de la chemise fortement Ă©clairĂ©es). Évidemment l’image prĂ©sentĂ©e n’est pas dĂ©finitive, elle permet simplement de donner une idĂ©e des capacitĂ©s offertes par la dynamique du capteur aprĂšs un simple rĂ©glage dans le logiciel de dĂ©veloppement Raw.

Les sensibilitĂ©s Ă©levĂ©es sont Ă©galement trĂšs bien gĂ©rĂ©es (avec un objectif ouvrant Ă f/4 c’est apprĂ©ciable). Le GFX100RF permet nativement de monter Ă 12 800 ISO, sans surprise vu les rĂ©sultats des modĂšles prĂ©cĂ©dents de la gamme, l’ensemble des sensibilitĂ©s basiques restent envisageable sans problĂšme. En thĂ©orie, des sensibilitĂ©s Ă©tendues de 25 600 ISO, 51 800 ISO et 102 400 ISO sont Ă©galement disponibles. NĂ©anmoins, pour des raisons Ă©voquĂ©es Ă la fin du chapitre dĂ©diĂ© Ă l’ergonomie, nous avons fait le choix de ne pas procĂ©der Ă cet examen. Notre test du GFX 100S permettra de se faire une idĂ©e trĂšs gĂ©nĂ©rale du savoir-faire du fabricant en la matiĂšre sur un capteur de dĂ©finition et de dimensions similaires, mais de gĂ©nĂ©ration diffĂ©rente (idem pour le processeur).

3200 ISO 1600 ISO

12 800 ISO 6400 ISO

Enfin, on retrouve comme sur tous les modĂšles Fuji un large choix de prĂ©rĂ©glages permettant d’émuler (plus ou moins fidĂšlement) les films du fabricant, ce dernier disposant d’une trĂšs belle expĂ©rience en la matiĂšre. LĂ encore, c’est pratique essentiellement sur les fichiers Jpeg, les fichiers RAW (en 16 bits !) permettant de faire ou refaire l’intĂ©gralitĂ© des rĂ©glages Ă son goĂ»t.

https://www.frandroid.com/produits-android/photo/appareil-photo/1254149_fichier-raw-quest-ce-que-le-format-raw-utilise-en-photographie%E2%80%89

Signalons d’ailleurs Ă ce sujet que les possesseurs du GFX100RF peuvent disposer Ă vie gratuitement de l’excellent module de traitement des fichier RAW de Capture One, rĂ©fĂ©rence professionnelle s’il en est dans le domaine.

Fujifilm GFX100RF Un mode vidéo hétérogÚne

RĂ©solument orientĂ© vers un usage photo expert/pro avec une identitĂ© vintage affirmĂ©e, le GFX100RF n’en est pas moins un boitier trĂšs moderne Ă bien des Ă©gards et le mode vidĂ©o n’a pas Ă©tĂ© nĂ©gligĂ©.

S’il faut rappeler la prĂ©sence d’une connectique trĂšs complĂšte, nous avons Ă©tĂ© trĂšs agrĂ©ablement surpris par la trĂšs grande variĂ©tĂ© de formats d’image (jusqu’au 4K DCI dĂ©diĂ© au cinĂ©ma !), de possibilitĂ©s de compression et de dĂ©bits proposĂ©s (jusqu’au trĂšs professionnel 720 Mbps en 4:2:2 10 bits en interne).

Pour aller plus loin

H.265, 4:2:2, 10 bits, UHD ou 60p : tout comprendre aux formats et à la compression vidéo

La liste serait trop longue Ă Ă©tablir, mais honnĂȘtement c’est du trĂšs beau travail. La possibilitĂ© de rĂ©aliser des timelapse est Ă©galement prĂ©sente. Pour le plaisir de jouer les rabat-joie, notons qu’au niveau des cadences le GFX100RF ne permet pas d’envisager d’aller au-delĂ du 60 i/s et qu’il n’y a pas de 8K. En pratique, c’est largement suffisant aux usages classiques et seuls les fĂ©rus de ralenti seront limitĂ©s. Enfin, raffinement ultime, le niveau de paramĂ©trage indĂ©pendant des signaux envoyĂ©s vers la carte et la sortie HDMI (pour un enregistreur externe par exemple) sont plĂ©thoriques.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂȘtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

Sur le terrain, rappelons pour dĂ©buter que le GFX100RF n’est pas pourvu de stabilisation mĂ©canique ou optique. Une stabilisation dite « Ă©lectronique » (dĂ©brayable) est assurĂ©e via un recadrage de l’image de 1,32x (on se retrouve donc avec le champ d’un 46mm, soit un Ă©quivalent 36mm en 24×36, au format 4/3). Si son efficacitĂ© ne nous a pas sautĂ© aux yeux, constatons tout de mĂȘme que le boitier est finalement assez peu soumis aux vibrations gĂȘnantes.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂȘtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

Les transferts de point, pour lesquels la dĂ©signation du sujet via contact tactile sur l’écran arriĂšre n’est malheureusement pas disponible, sont prĂ©cis et assez doux pour ne pas ĂȘtre gĂȘnants.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂȘtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

Par contre à la fin de chaque séquence, le micro interne capte le son du déclencheur, dommage pour tous ceux qui ne font pas de montage.

Au final, l’usage vidĂ©o n’est clairement pas l’orientation principale du boitier. Cela dit, nous ne nous attendions pas Ă une telle variĂ©tĂ© de format et globalement s’il manque de quelques Ă©lĂ©ments majeurs pour convaincre les vidĂ©astes experts, le mode vidĂ©o est loin d’ĂȘtre ridicule et une nouvelle fois le GFX100RF surprend par une versatilitĂ© aussi inattendue que bienvenue.

Fujifilm GFX100RF Prix et disponibilité

Le Fujifilm GFX100RF a Ă©tĂ© annoncĂ© en mars 2025 par Fujifilm. L’appareil photo est proposĂ© en France au prix de 5499 euros et dĂ©clinĂ© en deux coloris : noir ou argentĂ©.