102 Mpx dans votre poche : le Fujifilm GFX100RF défie l’impossible pour faire trembler Leica

Le défi lancé à Leica : Le Fujifilm GFX100RF, avec son capteur moyen format de 102 mégapixels et son objectif fixe de 35 mm, s’apprête à secouer le marché de la photographie haut de gamme. En s’inspirant du concept du X100VI tout en intégrant la puissance des GFX100 II et GFX100S II, Fujifilm vise directement les amateurs de Leica. Mais quels sont les atouts réels de ce nouveau venu ?

Fujifilm GFX100RF

Après beaucoup de teasing, Fujifilm a annoncé un appareil qui risque de faire parler de lui : le GFX100RF, un boîtier compact avec capteur grand-format doté d’un capteur de 102 mégapixels et d’une optique fixe.

L’idée est d’aller puissance et portabilité, parfait pour ceux qui veulent des photos de pro sans s’encombrer. Clairement, c’est une arme anti-Leica Q, pour celles et ceux qui connaissent.

Un capteur monstre dans un corps compact

La première chose qui marque, c’est son capteur. Le GFX100RF embarque un capteur moyen format CMOS II HS de 102 mégapixels, le même que celui du GFX100 II, un hybride haut de gamme de Fujifilm. Mais ici, pas de chichi avec des objectifs interchangeables : il est équipé d’une optique fixe 35 mm f/4, qui équivaut à un 28 mm en plein format. Résultat ? Des photos ultra-détaillées en 11 648 x 8 736 pixels, parfaites pour les tirages XXL ou les recadrages sans perte de qualité.

Fujifilm GFX100RF

Mais ce n’est pas tout. Fujifilm a réussi à caser ce monstre dans un boîtier compact, même s’il pèse tout de même 735 grammes – plus lourd qu’un hybride plein format classique, mais bien plus léger que les autres appareils moyen format.

Fujifilm GFX100RF

Et pour le style, ils ont mis le paquet : le corps est taillé dans un bloc d’aluminium, avec des molettes et une bague d’objectif elles aussi en métal. Ça donne une sensation premium.

Fujifilm GFX100RF

Des fonctionnalités qui sortent du lot

Ce qui rend le GFX100RF vraiment spécial, ce sont ses petits détails malins. Par exemple, il a une molette à l’arrière pour choisir entre neuf formats d’image (comme 1:1 pour les carrés Instagram ou 65:24 pour un look cinématographique). Vous voulez jouer avec la focale ? Un levier à l’avant permet de passer numériquement de 35 mm à 80 mm (équivalent 28 mm à 65 mm en plein format), même si ça réduit un peu la définition. Pratique pour s’adapter sans changer d’objectif, cela ressemble à ce que Leica propose sur le Leica Q3.

Fujifilm GFX100RF

Autre bonus : un filtre ND intégré à quatre arrêts. En gros, c’est comme des lunettes de soleil pour l’appareil – ça permet de shooter en pleine lumière avec une vitesse d’obturation lente (pour un flou artistique) ou une grande ouverture (pour un fond flou). Et l’objectif ? Une optique avec 10 lentilles, dont deux asphériques, qui éliminent les défauts comme l’aberration sphérique (une sorte de distorsion qui peut gâcher les bords de l’image). Ajoutez à ça une mise au point possible à seulement 20 cm, et vous avez de quoi faire des macros bluffantes.

Le viseur électronique, avec ses 5,76 millions de pixels, devrait offrir une vue nette et précise, tandis que l’écran arrière inclinable (3,1 pouces, 2,1 millions de points) est parfait pour cadrer dans tous les angles. Côté vidéo, il filme en 4K 30 ips avec une plage dynamique impressionnante (plus de 13 diaphs en mode FLog-2), ce qui ravira les vidéastes.

L’appareil photo dispose de deux emplacements pour carte SD, de prises micro et casque, d’un port USB-C et d’un port micro HDMI.

Un rival pour Leica, mais à quel prix ?

À 5 499 € (prix de lancement), le GFX100RF n’est pas donné, mais il reste plus abordable que son concurrent direct, le Leica Q3, vendu 6 250 € avec un capteur plus petit (60 Mpx). Fujifilm joue clairement dans la cour des grands, et ce boîtier vise les photographes de rue ou de voyage qui veulent du matériel pro sans se trimballer un sac de 10 kilos. Disponible en noir ou argent dès fin avril 2025, il arrive avec des accessoires sympas : une bandoulière premium, un pare-soleil et une bague d’adaptation.

Fujifilm GFX100RF

Mais il y a un hic : pas de stabilisation intégrée. Sur un appareil à ce prix, ça peut surprendre, surtout que le X100VI, plus petit et moins cher, en a une. Fujifilm a sans doute voulu privilégier la compacité, mais ça pourrait poser problème pour les photos à main levée en basse lumière.

En attendant, le GFX100RF se pose comme un sérieux challenger au Leica Q3. Avec un capteur 60 % plus grand, 40 Mpx de plus et un prix plus doux, il a de quoi séduire. Reste à savoir si la marque japonaise arrivera à rivaliser avec le prestige de Leica.