Marshall Middleton II : la plus puissante des enceintes nomades de la marque s’améliore

Marshall renouvelle son offre d’enceintes portables avec la Middleton II, un modèle qui promet autonomie, robustesse et expérience sonore immersive, tout en s’adaptant aux usages nomades.

Marshall Middleton III // Source : Marshall

Après la Emberton III, la Willen II ainsi que la Killburn III, c’est au tour de la Middleton de proposer une nouvelle version. Ainsi, la Middleton II, dernière-née de la gamme d’enceintes portables Marshall, bénéficie d’un design repensé, notamment par l’élargissement des maillages de la grille acoustique frontale, offrant un aspect visuel plus harmonieux et une meilleure résistance. La grille arrière adopte désormais le même motif, un signe distinctif par rapport à son aînée.

Marshall a également mis l’accent sur la durabilité. La batterie est désormais plus facile à remplacer, un atout pour prolonger la durée de vie du produit. La sangle de transport, autrefois en matériau caoutchouteux, est remplacée par un tissu plus esthétique, renforçant l’aspect premium tout en conservant la praticité. D’un poids de 1,8 kg, la Middleton II reste suffisamment compacte pour être glissée dans un sac ou transportée à la main, tout en conservant les codes esthétiques emblématiques de la marque, inspirés des célèbres amplificateurs de guitare.

Marshall Middleton III // Source : Marshall

L’enceinte est certifiée IP67, ce qui garantit une résistance totale à la poussière et à l’eau, y compris en cas d’immersion jusqu’à un mètre pendant 30 minutes. Cette robustesse permet à la Middleton II d’accompagner les utilisateurs dans des environnements variés, qu’il s’agisse d’un festival, d’une sortie en plein air ou d’une utilisation domestique.

Des performances sonores et techniques de haut niveau

Marshall a conçu la Middleton II pour offrir une expérience d’écoute immersive et puissante. L’enceinte embarque deux tweeters de 3/5 pouces, deux woofers de 3 pouces et deux radiateurs passifs, pour un total de quatre haut-parleurs. Cette configuration permet de restituer un son riche, avec des graves plus profonds et un rendu équilibré, même à plein volume.

Marshall Middleton III // Source : Marshall

La technologie True Stereophonic, propre à Marshall, assure une diffusion sonore à 360 degrés, enveloppant l’auditeur, quel que soit son emplacement autour de l’enceinte. Cette caractéristique place la Middleton II en concurrence directe avec des modèles comme la JBL Xtreme 4 ou la JBL Charge 6, qui proposent également des expériences sonores immersives, mais avec des signatures acoustiques différentes.

L’autonomie est l’un des autres points forts : la Middleton II offrirait plus de 30 heures de lecture continue selon la marque, soit une nette amélioration par rapport à la première version et à plusieurs concurrentes du marché. Une recharge rapide de 20 minutes permet de récupérer plusieurs heures d’écoute, ce qui s’avère particulièrement pratique lors de déplacements prolongés. La batterie lithium-ion intégrée se recharge complètement en environ 4,5 heures.

Par ailleurs, la Middleton II intègre désormais un microphone, permettant de prendre des appels en mains libres, une fonctionnalité absente sur la première génération et appréciée pour une utilisation quotidienne.

Des fonctionnalités pensées pour la mobilité et la convivialité

La Middleton II ne se contente pas d’offrir un son puissant ; elle a été pensée pour simplifier la vie des utilisateurs mobiles. Le bouton de contrôle multidirectionnel, emblématique de la marque permet de gérer la lecture, le volume, le passage des pistes et la prise d’appels d’un simple geste.

Marshall Middleton III // Source : Marshall

L’enceinte fait également office de batterie externe avec la possibilité de brancher un smartphone pour le recharger. La connectivité Bluetooth LE Audio veut garantir une liaison stable et une qualité sonore optimisée, tout en réduisant la consommation d’énergie.

Marshall a aussi soigné l’ergonomie : les indications associées au bouton multifonctions sont désormais plus lisibles, et une LED bleue signale l’activation du microphone pour les appels téléphoniques. L’enceinte peut être appairée à un smartphone pour une utilisation mains libres, et son indice de protection IP67 permet de l’utiliser sans crainte en bord de piscine, à la plage ou en randonnée.

Marshall Middleton III // Source : Marshall

Disponibilité et prix de l’enceinte Marshall Middleton II

La Marshall Middleton II est disponible sur le site officiel de la marque au prix de 299 euros. Sa commercialisation en magasin est prévue à partir du 15 juillet 2025. L’enceinte est proposée dans les coloris traditionnels de Marshall, notamment le noir et la finition « Black and Brass », fidèles à l’identité visuelle de la marque.