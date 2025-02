Marshall Middleton : notée 9/10, cette enceinte Bluetooth qui délivre un son à 360° bénéficie d’une réduction de 100 €

Étanchéité, son à 360° équilibré, design reconnaissable entre mille… La Marshall Middleton est une enceinte Bluetooth qui cumule les bons points. Le dernier en date ? Son prix, qui passe de 299,99 euros à 200,99 euros à la Fnac, chez Darty et sur Amazon.

La Marshall Middleton Cream. // Source : Marshall

Lancée en 2023, l’enceinte sans fil Marshall Middleton n’a rien perdu de sa superbe. Lors de notre test, nous avons tellement aimé sa diffusion à 360°, sa qualité de fabrication, sa solidité et son autonomie, que nous lui avons attribué l’excellente note de 9/10. Ses seuls points faibles ? L’absence de micro et son prix, un peu trop élevé. Mais en ce moment, elle bénéficie heureusement d’une réduction de 100 euros.

Les points forts de la Marshall Middleton

Un design soigné et une dragonne pratique

Certifiée IP67

Une diffusion à 360° convaincante

Lancée à 299,99 euros, l’enceinte sans fil Marshall Middleton (Cream) est aujourd’hui affichée à 200,99 euros à la Fnac, chez Darty et sur Amazon.

Stylée, résistante et pratique à transporter

Format rectangulaire, revêtement en silicone aspect cuir, grille métallique sur la face avant, logo doré de la marque… Comme un grand nombre de références de Marshall, l’enceinte Bluetooth Middleton adopte résolument ce style rétro emblématique inspiré des célèbres amplis de la marque. Sans surprise, cet appareil présente globalement des lignes très soignées et une belle qualité de fabrication. Mention spéciale aussi pour sa solidité : non seulement son enveloppe en silicone amortit efficacement les chocs, mais cette enceinte est aussi et surtout étanche (IP67).

Autant dire qu’elle peut vous accompagner partout en vadrouille. Et malgré son poids de 1,8 kg, cette Marshall Middleton est très facile à manipuler, grâce à son revêtement adhérent et à sa dragonne de transport bien pratique. Par ailleurs, ses dimensions de 23 x 10 x 10 cm ne l’empêchent pas de se glisser dans un sac à main ou un sac à dos.

Un son à 360° qui flatte les oreilles

Dans ses entrailles, on trouve six haut-parleurs, dont deux radiateurs passifs, disposés sur chaque face de l’enceinte ; de quoi obtenir un son à 360° très utile en extérieur, par exemple. En action, la Marshall Middleton délivre un son clair et puissant, sans dureté ni agressivité, avec une belle ouverture spatiale. Le son est aussi équilibré, et ce, à n’importe quel volume d’écoute, ce qui est rare. Pour résumer, la signature de la Marshall Middleton est caractérisée par un grave profond et solide, un médium convenablement défini et un aigu énergique et soyeux.

Bref, cette enceinte sans fil est un vrai régal pour l’écoute musicale, et seulement pour l’écoute musicale ; non, la Marshall Middleton n’est pas équipée de microphone. On ne peut donc pas passer d’appels audio. Enfin, côté autonomie, la Middleton a tenu un peu moins de 11 heures lors de notre test, à 50 % du volume. Si on descend à 30 % du volume, on peut espérer 20 heures d’autonomie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Marshall Middleton.

