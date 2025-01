Soldée à -30 %, l’enceinte Bluetooth Marshall Willen est compacte, étanche et avec une autonomie de 15h pour l’emmener partout

Ne vous fiez pas à son format compact : la Marshall Willen, soldée à environ -30 % peut délivrer une puissance de 20 W, résister à une immersion de 30 minutes et surtout : vous pouvez les cumuler pour un son encore plus vaste.

On reconnait tout de suite les produits Marshall à leur design retro futuriste. Aussi bien les casques que les enceintes donnent l’impression de sortir d’un concert de Woodstock à la fin des années 60. Pourtant, ils embarquent des technologies, on ne peut plus modernes, en témoigne la Marshall Willen, un carré de 100 mm de côté pour 310 g qui se connecte en Bluetooth pour délivrer une puissance de 20W. Une belle petite enceinte couleur crème qui réserve son lot de (bonnes) surprises à commencer par son prix qui baisse de 40 euros dans la dernière ligne droite des Soldes.

Les points forts de la Marshall Willen

Sa certification IP67

La sangle de fixation en caoutchouc, pour l’accrocher partout

Le fait de pouvoir en associer plusieurs pour se faire un vrai système audio

Sur le site de Marshall, l’enceinte Willen première génération est affichée à 119 euros. Sur Amazon, elle est au prix conseillé de 109 euros quand ce ne sont pas les Soldes et en ce moment, elle est disponible à seulement 79,99 euros.

Une enceinte qui peut devenir un vrai système audio

L’enceinte Bluetooth Marshall Willen n’est pas un carré parfait. Ce n’est qu’un détail qui pourrait faire tiquer les plus perfectionnistes, mais elle mesure 101,6 x 100,5 x 40,4 mm pour 310 grammes, donc. Elle bénéficie de la certification IP67, donc vous pouvez sans problème l’utiliser en extérieur puisqu’elle résiste à la poussière et à l’eau. Sa résistance va jusqu’à une immersion de 30 minutes à 1 mètre de profondeur maximum. De quoi l’avoir au bord de la piscine ou, vu la météo actuelle, au bord d’un bain bien chaud.

Autre chose : si jamais vous en avez plusieurs, vous pouvez les synchroniser pour avoir un son harmonisé et multiplié la puissance par le nombre d’enceintes connectées. Sachant qu’une Marshall Willen a une puissance de 20W. Ce mode chaînage est à déclencher dans l’app mobile Marshall, indispensable au bon fonctionnement de l’enceinte.

La Marshall Willen et sa sangle, un accessoire atypique

La Marshall Willen dispose d’une belle autonomie, malgré sa taille compacte. Pleinement chargée, elle peut vous fournir de la musique pendant 15h. En plus, si c’est votre smartphone qui est connecté à l’enceinte, elle est équipée d’un micro, ce qui permet de passer vos appels en mode main libre, ou encore d’utiliser l’assistant vocal de votre téléphone via l’enceinte.

Enfin, le petit détail qui tue : à l’arrière, il y a une sangle en caoutchouc. Ainsi, vous pouvez la fixer sur une barre ou autre, pour donner de la hauteur au son et ainsi lui permettre de se répandre plus facilement dans la pièce. Vous contrôlez l’audio avec le bouton de commande multidirectionnel, qui permet de lire, mettre en pause, passer à la piste suivante ou encore régler le son, bien sûr. Sans oublier le bouton d’allumage/extinction.

