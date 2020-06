Les meilleures enceintes portables à emporter en vacances

L'été rime bien souvent avec musique, mais encore faut-il encore avoir une enceinte. Voici notre sélection d'enceintes portables.

Une enceinte est une solution simple et pratique pour diffuser de la musique chez soi ou lorsque l’on se déplace en vacances. Pour vous aider à choisir, nous en avons sélectionné plusieurs en fonction de vos besoins. Que vous cherchiez d’abord la qualité audio, une enceinte facilement transportable ou encore une enceinte pas chère, voici nos suggestions en fonction de vos besoins.

Bose Soundlink Mini II Special Edition : la meilleure

Commercialisée depuis 2015, la Soudlink Mini II de Bose n’a pas pris une ride. Elle est toujours aujourd’hui considérée comme la référence en matière d’enceinte portable Bluetooth. Si la rumeur a prêté à Bose la volonté de lancer une troisième version, la firme allemande a finalement commercialisé une « édition spéciale » fin 2019 avec une autonomie améliorée et un connecteur USB-C, mais sans autres changements.

Comme sa devancière, Soundlink Mini 2 « SE » brille sur bien des aspects, à commencer par le son. Sa particularité est de délivrer des basses particulièrement amples eu égard à la compacité de l’objet. Il pèse moins de 700 grammes et ne mesure que 18 centimètres de long ce qui lui permet de se glisser facilement dans un sac ou une valise.

Ce tableau est parachevé par un design moderne et un châssis en aluminium qui transpire la qualité. Vous profiterez enfin d’une autonomie d’environ 12h sur batterie selon le constructeur. On regrette en revanche qu’elle ne soit pas étanche, ce qui est assez pratique en été au bord de la piscine, les 5 boutons de contrôle sur le dessus sont toutefois cachés derrière du plastique ce qui permet de la manipuler avec des doigts mouillés sans trop de risques.

La Bose Soundlink Mini 2 « Special Edition » reste en revanche relativement chère puisqu’il faudra débourser 160 euros environ pour mettre la main dessus.

En bref

La meilleure enceinte Bluetooth

Le son Bose

Compacte et joliment dessinée

UE Wooderboom 2 : le bon rapport qualité-prix

Ultimate Ears a commercialisé en 2019 la deuxième version de sa célèbre enceinte Wooderboom, logiquement baptisée Wooderboom 2. Cette seconde édition reprend design en rondeur, la compacité et surtout l’étanchéité (et à fortiori la résistance à la poussière et au sable), fortement appréciable si on veut l’emmener en vacances.

Cette troisième édition s’améliore sur deux points principaux : d’abord sur l’autonomie avec 13h annoncées désormais puis sur la partie audio avec un mode « outdoor boost » qui hausse le volume et accentue les médiums. Il est assez dispensable dans la mesure où le volume est déjà fort honorable et qu’il déséquilibre également le rendu sonore général. On regrette aussi la présence d’un port microUSB à l’arrière et non USB C, cela aurait déjà été de bon aloi lors de sa commercialisation en 2019, et encore plus en 2020.

Rappelons toutefois que la certification IP67 n’est valable que lorsque le cache du connecteur est fermé, mais vous pourrez bien en théorie l’utiliser dans l’eau, d’autant qu’elle flotte. Sachez toutefois qu’il n’est pas vraiment recommandé de le faire, et que cela ne vaut que pour l’eau douce. Reste que la Wonderboom 2 est un excellent compromis disponible à moins de 80 euros, Amazon la propose même en pack de deux pour 100 euros environ en ce moment.

En bref

Une enceinte compacte

Mais puissante

Et surtout étanche

La meilleure enceinte pas chère : Anker Soundcore 2

Si vous avez un budget serré, la Soundcore 2 d’Anker devrait assurer l’essentiel. Cette petite enceinte ne produira pas un son extraordinaire, mais se montrera suffisante pour une petite ambiance « chill » au bord de la piscine ou à la plage. Son principal mérite est en effet d’être certifiée IPx7, elle résistera donc sans problème aux éclaboussures. C’est ce qui lui donne son charme.

Le reste est assez simple, voire simpliste. On retrouve des boutons de contrôle sur le haut, le Bluetooth 4.2 pour puissance totale de 12 Watts avec deux haut-parleurs de 6 W. Si vous préférez les fils, sachez également qu’elle dispose d’une entrée jack. L’ensemble est par ailleurs assez compact et léger puisqu’il pèse à peine plus de 350 grammes.

La Soundcore 2 a enfin le mérite d’offrir une bonne autonomie avec 24 heures de fonctionnement annoncées, un peu moins en pratique, surtout si vous avez tendance à pousser le volume. La recharge se fait via microUSB, mais seul le câble est livré, pas le chargeur. Il faudra donc utiliser celui de votre smartphone. Comptez 40 euros environ, et si vous cherchez d’autres enceintes à petit prix, vous pouvez également consulter notre sélection des meilleures enceintes à moins de 50 euros.

En bref

Compacte et Autonome

Étanche

Abordable

JBL GO 2 : le mini format

Dans la même tranche de prix, vous trouverez également la JBL GO 2, une enceinte qui mise à avant tout sur la compacité, aux dépens de la qualité audio. Une enceinte d’appoint qui sera pratique pour dépanner pendant les vacances ou votre salle de bain puisqu’elle est étanche, mais il ne faut pas l’attendre sur le qualité audio. Il faudra débourser un peu moins de 35 euros pour mettre la main dessus.

En bref

C’est un mini format

Certifié IPx7

Pour aller plus loin

Quelle est l’utilisation type pour une portable ?

Si l’on peut bien évidemment utiliser son enceinte portable comme une enceinte principale à son domicile, les enceintes portables sont surtout… portables. Elles sont d’abord destinées à être emportées en vacances, déplacées près de la piscine ou encore afin d’avoir un peu de musique sous la douche. Pour la maison, des modèles plus imposants et sédentaires seront généralement plus à propos.

Quels sont les critères importants pour une enceinte portable ?

En fonction de vos besoins, il faudra accorder une importance plus ou moins grande à divers points. Par nature, l’élément primordial est bien évidemment la qualité audio, toutefois, la prépondérance de ce critère est variable. En tant qu’enceinte d’appoint, surtout destinée à vous accompagner en vacances ou dans votre salle de bain, il n’est pas peut-être nécessaire d’investir dans un matériel particulièrement doué sur l’audio, mais plutôt de s’intéresser à la compacité, l’autonomie ou la résistance à l’eau.

Mon enceinte est étanche, puis-je l’utiliser dans l’eau ?

Si certaines marques assurent que leurs enceintes peuvent être utilisées dans l’eau, on recommandera toujours d’éviter de la plonger délibérément. L’idée d’avoir votre son qui flotte dans la piscine est enthousiasmante, mais c’est faire prendre des risques inutiles à votre joujou. Mieux vaut considérer cela comme une protection contre les accidents. Notez que l’étanchéité emporte généralement avec elle la résistance à la poussière et donc au sable. Pratique pour la plage.