Android 10 Q vient d’arriver en version bêta et plusieurs smartphones peuvent d’ores et déjà en profiter. Voici une liste d’appareils actuellement compatibles. Cet article sera mis à jour régulièrement avec la date de mise à jour des appareils au fur et à mesure de l’annonce officielle des constructeurs.

Android 10 Q a été officialisé le 13 mars 2019, près d’un an après la première bêta d’Android P. Dans la lancée, Google a mis à disposition de tous les intéressés une première version bêta de cette version d’Android pour ses Pixels, y compris ceux de la première génération. Avec la bêta 2 déployée le 3 avril, Google a également mis en ligne une GSI, une image système générique disponible sur n’importe quel smartphone embarquant nativement Treble. Bien que cette version soit disponible, elle reste encore instable et incomplète, et les smartphones compatibles n’ont donc pas été rajoutés à cette liste.

À l’occasion de la Google I/O, 15 appareils supplémentaires, de 12 marques différentes, ont reçu la mise à jour vers la bêta 3 d’Android Q.

Retrouvez ci-dessous la liste de tous les smartphones et tablettes qui ont reçu ou vont recevoir officiellement une mise à jour vers Android Q. Notez que cette liste sera mise à jour au fil des annonces des constructeurs.

Asus

L’Asus Zenfone 5z fait partie des 15 smartphones à avoir reçu Android Q dès sa phase de bêta le 7 mai 2019.

On imagine que le smartphone devrait donc être mis à jour assez rapidement, de même que d’autres smartphones de la marque, comme le Zenfone 6.

Appareils Mise à jour vers Android Q Zenfone 5z Mise à jour disponible (beta 3)

Asus n’a pas encore communiqué concernant ses autres smartphones (Zenfone 5, etc.). Cela ne veut pas dire pour autant qu’ils ne seront pas mis à jour.

Essential

Essential, la marque d’Andy Rubin (le papa d’Android) est comme pour Android P dans la liste des constructeurs à proposer Android Q dès la bêta. L’Essential PH-1 fait partie des 15 smartphones à avoir reçu Android Q dès sa phase de bêta le 7 mai 2019.

Bien que l’Essential Phone n’aura pas eu une longue vie chez les commerçants, cela ne l’empêche pas de toujours être parmi les premiers à recevoir ses mises à jour. Rappelons qu’en 2018 il est le seul à avoir reçu Android 9 Pie en même temps que les Pixel.

Appareils Mise à jour vers Android Q Essential Phone (PH-1) Mise à jour disponible (beta 3)

Essential n’a toujours pas annoncé d’autre smartphone pour le moment.

Google

Maître à la fois du hardware et du software, Google est bien évidemment aux premières loges pour proposer les dernières mises à jour sur ses smartphones. Il n’est donc pas étonnant que les Pixel soient les premiers à en profiter.

Ce qui est un peu plus étonnant, c’est que même la première génération a droit à cette mise à jour.

Appareils Mise à jour vers Android Q Pixel Mise à jour disponible (beta 3) Pixel XL Mise à jour disponible (beta 3) Pixel 2 Mise à jour disponible (beta 3) Pixel 2 XL Mise à jour disponible (beta 3) Pixel 3 Mise à jour disponible (beta 3) Pixel 3 XL Mise à jour disponible (beta 3)

Sans surprise, les Nexus ne sont pas (officiellement) mis à jour.

Honor

Lié à Huawei, Honor suit généralement de près le géant chinois en ce qui concerne les déploiements de mises à jour. Quelques smartphones ont donc déjà été confirmés pour recevoir Android Q.

Honor a déjà confirmé que son premier flagship de 2019 serait mis à jour vers Android Q. Tout comme Huawei, ce déploiement reste théorique puisque soumis à la licence Android de la marque, possiblement perdue à cause du gouvernement américain.

Appareils Mise à jour vers Android Q Honor View 20 Mise à jour prévue (théoriquement) Honor Magic 2 Mise à jour prévue (théoriquement)

On attend toujours plus de détails concernant les autres smartphones de Honor, notamment le Honor 10.

Huawei

L’interface de Huawei apporte de nombreuses modifications par rapport à celle de Google. Malgré cela, le constructeur n° 2 a participé à la bêta d’Android Q avant de connaître un gros couac à cause du gouvernement américain.

Le Huawei Mate 20 Pro faisait partie des 15 smartphones à avoir reçu Android Q dès sa phase de bêta le 7 mai 2019. Cependant, suite à la sanction américaine, la marque a dû retirer son appareil du programme bêta.

Appareils Mise à jour vers Android Q Huawei Mate 20 Pro Mise à jour prévue (théoriquement) Huawei Mate 20 Mise à jour prévue (théoriquement) Huawei Mate 20 X Mise à jour prévue (théoriquement) Huawei P30 Pro Mise à jour prévue (théoriquement) Huawei P30 Mise à jour prévue (théoriquement)

Huawei a confirmé que plusieurs de ses smartphones, notamment les séries P30 et Mate 20, devraient recevoir la mise à jour vers Android Q. Ce déploiement reste néanmoins théorique et soumis à la licence Android du constructeur, qui ne sera peut-être plus valable d’ici là en raison des sanctions du gouvernement Trump.

LG

LG a été parmi les constructeurs à proposer Android Q dès sa phase de bêta.

Bien qu’il n’est pas disponible en France, le LG G8 ThinQ fait partie des 15 smartphones à avoir reçu Android Q dès sa phase de bêta le 7 mai 2019.

Appareils Mise à jour vers Android Q LG G8 ThinQ Mise à jour disponible (beta 3)

Aucune information officielle n’a encore été révélée concernant les générations précédentes (LG G7 Thinq, LG V40…).

Nokia

Nokia propose tous ses smartphones sous Android One, une version du système très proche de ce que propose Google, ce qui est censé permettre un déploiement plus rapide des mises à jour (les MAJ de sécurité tout du moins). Il n’est donc pas étonnant de voir le constructeur être parmi les premiers à annoncer des smartphones recevant Android Q.

Le Nokia 8.1 fait partie des 15 smartphones à avoir reçu Android Q dès sa phase de bêta le 7 mai 2019.

Appareils Mise à jour vers Android Q Nokia 8.1 Mise à jour disponible (beta 3)

Étonnamment, Nokia n’a annoncé la mise à jour que d’un smartphone. On peut cependant attendre une mise à jour rapide de l’ensemble de la gamme, et notamment du Nokia 9 Pureview.

OnePlus

Très réactif sur les mises à jour et déjà présent lors du déploiement d’Android P en bêta, il n’est pas étonnant de voir OnePlus parmi les premiers à proposer la bêta d’Android Q.

Le OnePlus 6T fait partie des 15 smartphones à avoir reçu Android Q dès sa phase de bêta le 7 mai 2019. Les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro lui ont emboîté le pas. Les OnePlus 5 et 5T y auront aussi droit.

Appareils Mise à jour vers Android Q OnePlus 7 Pro Mise à jour disponible (beta 3) OnePlus 7 Mise à jour disponible (beta 3) OnePlus 6T Mise à jour disponible (beta 3) OnePlus 6 Mise à jour disponible (beta 3) OnePlus 5T Mise à jour prévue OnePlus 5 Mise à jour prévue

La mise à jour n’est pas prévue pour les OnePlus 3 et 3T.

Oppo

Présent parmi les premiers constructeurs à proposer la bêta en 2018, Oppo est à nouveau dans la liste des partenaires de Google lors de la bêta d’Android Q.

Nouveau haut de gamme de la marque, l’Oppo Reno avec son aileron de requin a été choisi pour recevoir la bêta d’Android Q dès sa phase de bêta le 7 mai 2019.

Appareils Mise à jour vers Android Q Oppo Reno Mise à jour disponible (beta 3)

Oppo n’a pas encore donné de date concernant la mise à jour de ses autres smartphones. L’Oppo R15 Pro, premier à recevoir Android P en bêta, pourrait être l’un des premiers à être concerné.

Realme

Realme a été parmi les constructeurs à proposer Android Q dès sa phase de bêta.

Le Realme 3 Pro fait partie des 15 smartphones à avoir reçu Android Q dès sa phase de bêta le 7 mai 2019.

Appareils Mise à jour vers Android Q Realme 3 Pro Mise à jour disponible (beta 3)

Realme n’a encore rien confirmé pour ses autres smartphones.

Sony

Comme l’année dernière, Sony a poussé l’un de ses smartphones dans la liste des appareils mis à jour dès la bêta d’Android Q.

Après le Xperia XZ2 l’année dernière, c’est au tour du Sony Xperia XZ3 d’être mis à jour vers Android Q dès sa bêta en mai 2019.

Appareils Mise à jour vers Android Q Sony Xperia XZ3 Mise à jour disponible (beta 3)

Sony est généralement assez rapidement pour le déploiement de ses mises à jour sur ses appareils de haut de gamme, même s’ils ont déjà quelques années.

Tecno

Vous ne connaissez certainement pas cette marque et pourtant : elle compte parmi les premières à proposer Android Q sur l’un de ses smartphones.

Le Tecno Spark 3 Pro fait partie des 15 smartphones à avoir reçu Android Q dès sa phase de bêta le 7 mai 2019.

Appareils Mise à jour vers Android Q Spark 3 Pro Mise à jour disponible (beta 3)

Vivo

Vivo est le constructeur à avoir proposé la bêta d’Android Q sur le plus de smartphones d’un coup avec 3 appareils compatibles dès le 7 mai 2019.

Trois smartphones de la marque ont reçu la bêta 3 d’Android Q dès le 7 mai 2019 : le Vivo X27, le Vivo Nex S et le Vivo Nex A.

Appareils Mise à jour vers Android Q X27 Mise à jour disponible (beta 3) Nex S Mise à jour disponible (beta 3) Nex A Mise à jour disponible (beta 3)

Cette présence montre la volonté du constructeur d’être parmi les premiers à déployer cette mise à jour sur ses smartphones.

Xiaomi

Xiaomi avait déjà proposé Android P sur sa gamme Mix dès la phase de bêta en 2018. Un an plus tard, la politique reste la même et s’étend même un petit peu à la gamme Mi.

Les Xiaomi Mi Mix 3 5G et Mi 9 ont reçu la bêta d’Android 10 Q dès le 7 mai 2019.

Appareils Mise à jour vers Android Q Mi 9 Mise à jour disponible (beta 3) - Version finale Q4 2019 Mi 9T (Redmi K20) Mise à jour prévue (Q4 2019) Mi 9 SE Mise à jour prévue (Q4 2019) Mi 8 Mise à jour prévue (Q4 2019) Mi 8 Screen Fingerprint Edition Mise à jour prévue (Q4 2019) Mi 8 Explorer Edition Mise à jour prévue (Q4 2019) Mi Mix 3 5G Mise à jour disponible (beta 3) Mi Mix 3 Mise à jour prévue (Q4 2019) Mi Mix 2s Mise à jour prévue (Q4 2019) Redmi K20 Pro Mise à jour prévue (Q4 2019) Redmi Note 7 Mise à jour prévue (Q1 2020) Redmi Note 7 Pro Mise à jour prévue (Q1 2020)

Xiaomi est généralement plutôt réactif sur le déploiement de ses mises à jour, mais il faut attendre une mise à jour complète de MIUI pour en profiter. Il n’est pas impossible cependant qu’une mise à jour « stock » soit proposée sur les deux smartphones ayant eu droit à la bêta.

En juin 2019, Xiaomi a commencé à communiquer sur le déploiement de cette mise à jour et promet son arrivée au Q4 2019 sur bon nombre de ses smartphones, dont les Mi 9, Mi 8, Mi Mix 2s et Mi Mix 3. Les Redmi Note 7 quant à eux recevront la mise à jour en début d’année 2020.